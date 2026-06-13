Nádherná slovenská obec je skrytý klenot: Musíte sem vyraziť, treba ju vidieť

Príroda v okolí Žiliny a Kysúc

Ilustračná foto: príroda v okolí, Profimedia

Michaela Olexová
Tip na výlet
Vysoká nad Kysucou je však len jednou z malebných lokalít v regióne Kysuce. A my veríme, že výlet do tejto oblasti rozhodne neoľutujete.

Obec je typickým príkladom kopaničiarskeho osídlenia. Domy sú roztrúsené po svahoch a hrebeňoch, pričom jednotlivé usadlosti vznikali najmä v období feudalizmu. Roľníci si takto postupne zabrali a kultivovali dovtedy poľnohospodársky nevyužívanú pôdu. Kým na západnom Slovensku sa pre takýto spôsob osídlenia používa výraz kopanica, v iných častiach krajiny si ho možno spojiť s výrazmi ako laz či samota.

Pôvodne malo takéto usporiadanie praktický význam – pôda v bezprostrednom okolí usadlosti živila celú domácnosť. Dnes nás podobné miesta priťahujú, pretože hľadáme pokoj, ticho a únik od ruchu každodenného života.

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Chodí sa sem predovšetkým pre atmosféru, výhľady a túžbu po pocite, že čas plynie pomalšie. Aj vďaka tomu sa Vysoká nad Kysucou umiestnila na druhom mieste v neformálnom rebríčku najkrajších dedín Slovenska. Ale ak očakávate rušné turistické centrum plné atrakcií, ste na nesprávnej adrese.

Alebo inak – nielen samotná Vysoká nad Kysucou, ale v skutočnosti celá oblasť Kysúc býva turistami často opomínaná. Dnes si preto dávame za úlohu vás s ňou zoznámiť. Rozhodne nečakajte búrlivú atmosféru Ždiaru alebo Terchovej. Ak však na chvíľu spomalíte, odmena bude neskutočná.

Vydajte sa na prieskum kysuckých osád

Región môže osloviť nielen tých, ktorí hľadajú pokojný jednodňový výlet, ale aj návštevníkov, ktorí chcú spoznať Slovensko z úplne inej perspektívy. Bez problémov tu môžete stráviť aj niekoľko dní a popritom objavovať najmä malebné zákutia, kde sa prelínajú tradície valachov, drotárov či goralov.

Osada Semeteš
Reprofoto: Google Maps

V okolí objavíte aj množstvo tradičných kysuckých osád, ktoré sú pre tento región charakteristické. Za návštevu stojí napríklad osada Semeteš patriaca pod obec Vysoká nad Kysucou. Miestny turista v komplexnom “manuáli” odporúča príjemnú túru z Dlhej nad Kysucou na Semeteš.

Trasa sa podľa jeho slov miestami napája na značené turistické chodníky, ponúka krásne výhľady na oblasť Kysúc a zároveň možnosť spoznať tradičný roztrúsený typ osídlenia, ktorý je pre región typický.

Múzeum kysuckej dediny
Ilustračná foto: Múzeum kysuckej dediny, Profimedia

Ak sa rozhodnete zostať dlhšie, za návštevu určite stojí Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, vzdialené približne hodinu jazdy autom. Vydať sa môžete aj do malebnej obce Klokočov v Turzovskej vrchovine, ktorá si dodnes zachovala svoj osobitý charakter a zároveň predstavuje typický obraz kysuckého regiónu.

Záblesky 2. svetovej vojny

Ak vás zaujíma história, v Semeteši sa môžete zároveň zoznámiť s najväčšou tragédiou druhej svetovej vojny v regióne. Nemecké pomocné jednotky tu po tom, ako ich hliadka neďaleko osady narazila na mínu, ktorá zabila dvoch členov komanda, vtrhli medzi miestnych obyvateľov a podpálili 13 domov. Ľuďom zakázali hasiť vlastné obydlia a mužov následne odviedli a postrieľali.

Masaker prežil len Štefan Cipár„Po odchode fašistov sa vyhrabal spod hromady mŕtvych tiel a odplazil sa do bezpečia. Stal sa jediným očitým svedkom tohto zločinu a neskôr svedčil proti fašistom,“ pripomína tragédiu portál Región Kysuce. Na udalosti dnes upozorňuje malý kamenný pomník pod sedlom Semeteš na ceste z Turzovky do Bytče. A vy tento príbeh môžete zas povedať niekomu, kto vás bude sprevádzať v prípade potenciálneho výletu tiež.

Oblasť s osobitým čarom, ktorá rozhodne stojí za preskúmanie

Oblasť zaujme predovšetkým turistov, ktorí radi objavujú menej známe miesta, rodiny s deťmi, páry hľadajúce pokoj a oddych, ale aj cyklistov či milovníkov ľudovej kultúry. V okolí nájdete nielen množstvo osád, ale aj spektrum prírodných zákutí a rozhľadní. Medzi najznámejšie patria rozhľadňa na Ľuboch, Mikovčákova rozhľadňa či o niečo vzdialenejšia, no mnohými považovaná za jednu z najkrajších na Kysuciach, rozhľadňa na Marťákovom kopci.

Nájdete tu aj pútnické miesto Živčáková a zaujímavou zastávkou môže byť aj rodný dom Jozefa Kronera v blízkej obci Staškov. Na vzniku expozície sa podieľala aj jeho dcéra Zuzana Kronerová, ktorá múzeu venovala viaceré osobné predmety svojho otca.

Kaplnka v osade Slezákovci v Starej Bystrici
Foto: kaplnka v osade Slezákovci v Starej Bystrici, Michal Jakubský, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Navštíviť sa oplatí mnohé obce regiónu. Ako sme už spomenuli, v dnešnom článku sa nevenujeme len jednej konkrétnej dedine, ale celej oblasti, ktorá rozhodne stojí za objavenie. Svoje osobité čaro však majú napríklad Nová Bystrica, Stará Bystrica a jej orloj, Korňa, Klokočov, Oščadnica či Makov.

Kysucký región má svoje jedinečné kúzlo. A keďže nie každý túži po známom a objavenom, osloví najmä ľudí, ktorí vyhľadávajú pokoj, vyhýbajú sa turisticky preplneným miestam a dokážu oceniť aj nenápadné atrakcie.

Ak navyše patríte medzi milovníkov hubárčenia, cyklistiky či dlhých prechádzok lesom, Kysuce môžu byť jedným z najlepších miest, kam sa vybrať.

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