Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor

Keď sa hovorí o najkrajších vianočných trhoch naprieč Európou, pravidelne sa skloňujú mnohé, ktoré máme len na skok, vrátane tých v poľskom Krakove či v maďarskej Budapešti. Po ich boku sa hovorí aj o Prahe. Ako sme sa presvedčili na vlastné oči, miestne trhy premenili centrum na vianočnú krajinu, v ktorej za zvuku kolied ožívajú mýtické postavy, ktoré vyčarujú úsmev malým aj veľkým. K dotvoreniu idylickej atmosféry chýbal už len ten sneh.
Najprv sme si to namierili na asi najpreslávenejšie pražské trhy, ktoré sa nachádzajú, kde inde, než na Staromestskom námestí, medzi Kostolom Matky Božej pred Týnom a Staromestskou radnicou s Pražským orlojom naboku. Už z diaľky nás vítala sladká vôňa svařáku (vareného vína), pražených mandlí či ďalších dobrôt, ako pečenej klobásy alebo staropražskej šunky, ktorá sa pripravuje na ohni.
Ako prvé sme zbadali dominantný kostol uprostred námestia, pred ktorým sa týči nádherne vyzdobený vianočný stromček. Čím viac sme sa blížili k stánkom, tým boli davy návštevníkov hustejšie. Pomedzi nich sa miešali ľudia preoblečení za mýtické postavičky a vari najväčšiu vlnu vášní medzi návštevníkmi vzbudili čert a krampus prechádzajúci s obrovskou železnou reťazou. Priznáme sa, že aj my sme ho radšej oblúkom obišli. No nie je sa čoho báť, ide o obľúbenú atrakciu, s ktorou sa mnohí nadšene fotia.
Keďže sme boli hladní, namierili sme si to priamo k stánkom a rozhliadli sa, čo majú v ponuke. Všimli sme si, že ceny sú na niektorých z nich okrem domácej českej koruny uvádzané aj v eurách, tak sme sa nemuseli trápiť s ich prepočítavaním. Taktiež sa bez problémov dalo všade platiť kartou, takže ak sa do Prahy na trhy vyberiete, nemusíte si robiť starosti s hotovosťou. My sme ju za predĺžený víkend nepotrebovali ani raz.
Takto sa môžete na cenách ľahko napáliť
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aké sú ceny jedál a nápojov na trhoch;
- čo nás pri punči prekvapilo;
- na čo si dať pozor, ak vás zláka staropražská šunka;
- či sú ceny vyššie na vianočných trhoch v Prahe alebo Bratislave.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku