Muž dostal pokutu 231 eur za čajové vrecúško: Prípad vyvolal pobúrenie

Možno ste už aj vy mali to “šťastie” a dostali ste pokutu, pri ktorej ste si pomysleli, že nebola vôbec spravodlivá. V podobnej situácii sa ocitol aj nahnevaný Brit, ktorého chcel strážnik presvedčiť, že musí zaplatiť 200 libier za to, že mu nechtiac spadlo na zem čajové vrecúško.
Predražené čajové vrecúško
Ako informuje web Mail Online, Brit v Dorsete dostal pokutu 200 libier (v prepočte približne 231 eur) po tom, ako mu na zem spadlo čajové vrecúško. Peter Murray popísal, že sedel vo svojom aute a v ruke mal pohár čaju z McDonaldu. Keď čajové vrecúško vyberal z horúceho nápoja, popálilo mu prsty, hodil ho preto smerom k priečinku na dverách auta.
Dvere auta boli otvorené a Murray si nevšimol, že vrecúško namiesto zamýšľaného priestoru pristálo na zemi. Z ničoho nič sa však objavil strážnik a udelil mu zmieňovanú pokutu. Vraj ak ju zaplatí do 14 dní, znížia ju na 100 libier (približne 116 eur).
Keď sa o incidente dozvedeli miestni obyvatelia, ostali poriadne nahnevaní. Obvinili mestskú radu z pokrytectva, keďže nedokáže zakročiť proti neporiadnym turistom, ktorí zanechávajú hory odpadkov na obľúbených turistických miestach, ako je napríklad pláž v Bournemouth.
Pokutu mužovi napokon odpustili
Murray priznal, že v ňom strážnik vyvolal veľmi nepríjemný pocit, ako keby bol nejaký kriminálnik, pričom sa nikdy žiadneho zločinu nedopustil a išlo len o obyčajné nedorozumenie. Strážnik ale jeho argumenty odmietol vziať do úvahy a na pokute trval aj naďalej.
Ukázal mu dokonca aj zvyšné odpadky, ktoré plánoval riadne vyhodiť do koša. Murray si myslí, že ho strážnik musel sledovať, pretože zakročil takmer ihneď. Mestská rada neskôr pochybenie napokon priznala a pokutu Murrayovi odpustila a ospravedlnila sa. Uznala, že strážnik konal unáhlene.
Slovensko nedávno rozhýbala „langošová“ pokuta
O nezmyselných pokutách čo-to vieme aj na Slovensku. Ako sme vás informovali, majiteľ „langošárne“ v Kvetoslavove dostal pokutu vo výške 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom doklade. Finančná správa spočiatku tvrdila, že pokuta bola oprávnená, pretože podnikatelia musia dodržiavať všetky zákonné náležitosti dokladov.
Majiteľ stánku v tom čase vysvetlil, že problém spôsobilo nastavenie registračnej pokladnice od dodávateľa a chybu opravili ešte počas kontroly. To už však nestačilo. Prípad sa veľmi rýchlo stal virálnou záležitosťou na sociálnych sieťach. O pokute diskutovalo celé Slovensko.
Mnohí ľudia označovali pokutu za absurdnú a pýtali sa, či je normálne udeľovať 1 500-eurové sankcie za chýbajúce mäkčene na bločku. „Policajný funkcionár za jazdu 180 km/h cez obec dostal pokarhanie. Škoda, že nespravil chybu v diakritike,“ upozornil jeden z komentujúcich na nespravodlivosť.
Z „langošárne“, aj z jej majiteľa, sa stal symbol
V komentároch sa zároveň začali objavovať ľudia z rôznych častí Slovenska, ktorí písali, že do Kvetoslavova prídu osobne majiteľa podporiť kúpou langoša. Malá prevádzka nachádzajúca sa v obci kúsok od Šamorína sa tak v priebehu niekoľkých hodín stala jedným z najznámejších gastromiest na slovenskom internete.
Do Kvetoslavova dokonca prišli aj viacerí opoziční politici a z malej „langošárne“ sa stal symbol diskusie o primeranosti pokút pre podnikateľov. Viacerí langoše vychválili ako tie najlepšie, aké kedy jedli. Žiaľ, ako sme vás informovali, pred niekoľkými dňami rodina uverejnila smutnú správu, že majiteľ „langošárne“, Anton Pašek, zomrel vo veku 50 rokov.
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