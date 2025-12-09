Fero Joke mal obťažovať fanúšikov: Mladíci tvrdia, že prekročil hranice. Komik priznal chybu, k celej veci sa vyjadril

Reprofoto: Instagram/matus_ravas , Foto: Instagram:fero_joke

Nina Malovcová
Stretnutie s Ferom Jokeom sa pre dvojicu mužov zmenilo na nepríjemný zážitok.

Obľúbený komik Fero Joke čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania. Dvaja mladí muži tvrdia, že sa ich mal po vystúpení v Prahe nevhodne dotýkať bez ich súhlasu. Situácia sa mala odohrať v kaviarni po skončení tolkšou Dobre bude s Rasťom Ilievom.

K incidentu malo dôjsť v čase, keď sa komik, ktorý sa vlastným menom volá František Košarišťan, lúčil s divákmi. Jakub a Matúš zverejnili video, v ktorom opisujú, čo sa podľa nich v daný večer stalo. Krátko potom na celú situáciu reagoval aj samotný Fero verejným vyjadrením, v ktorom priznáva chybu, ospravedlňuje sa a pripúšťa, že jeho správanie ovplyvnil alkohol.

Mladí muži opisujú nepríjemné dotyky pri fotení

Podľa výpovede chceli po šou s Ferom iba jednoduchú fotografiu. Tvrdia však, že počas samotného fotenia sa situácia zmenila. Jeden z mužov opisuje, že ho komik chytil za hruď a pri objatí mu mal zájsť rukou nižšie, až na zadok. Druhý mladík hovorí o momente, ktorý vníma ako najvážnejší. Tvrdí, že mu Fero rýchlym pohybom siahol do oblasti rozkroku.

Obaja priznávajú, že zostali v šoku a chvíľu nevedeli, ako reagovať. Vyjadrili aj sklamanie z toho, že išlo o človeka, ktorého tvorbu dlho sledovali. Podľa ich slov si Fera vážili a situácia ich prekvapila práve preto, že obdivovali jeho prácu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Matúš Ravas (@matus_ravas)

Komik priznal pochybenie a ospravedlnil sa

Fero Joke na svojom Instagrame napísal, že si uvedomuje, ako mohla situácia pôsobiť, a priznáva, že v ten večer neodhadol mieru alkoholu. Vo svojom vyjadrení uviedol, že sklamal aj sám seba. „Sám sebe som veľkým kritikom a tieto dni vyhodnocujem, ako vzniknutú situáciu využiť pre rast a zlepšenie. Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Fero (@fero_joke)

K obvineniach napísal aj to, že ak zasiahli kohokoľvek nepríjemne, vníma to ako vážnu vec. „Ak som túto hranicu čo i len na moment prekročil, beriem to vážne. Viem, že ak chceme za podobné chyby vstupovať do svedomia iným, sami na seba by sme mali mať oveľa prísnejší meter,“ uviedol.

Dodáva, že sa s dotknutými mužmi spojil: „S Matúšom a Jakubom som sa spojil, ospravedlnil som sa a povedal som im, ako veľmi ma situácia mrzí. Oceňujem, že sa ozvali, lebo v dnešnom svete by nikto s pocitom, že mu bola spôsobená ujma, nemal zostať ticho.“

Komik zároveň zdôraznil, že jeho správanie ovplyvnil alkohol. „Môj odhad hraníc bol skreslený množstvom alkoholu. Moja potreba uvoľniť sa a na chvíľu vypnúť nesmie byť nadradená snahe vytvárať okolo seba bezpečné prostredie, napísal.

