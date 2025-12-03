Opustený slovenský outlet nikto nechcel, štát ho teraz kupuje za 17 miliónov. „Je to slayáda,“ odkazuje známa influencerka

Približne pred rokom sme vás v článku informovali o aktuálnom stave v opustenom nákupnom komplexe vo Voderadoch. One Fashion Outlet mal svojho času konkurovať aj rakúskemu Parndorfu, no po pár rokoch skrachoval a odvtedy bez využitia chátra. To by sa už čoskoro malo zmeniť vďaka investícii štátu, ktorá začína naberať prívlastok kontroverzná.
Bolo to v roku 2018, keď firma prevádzkujúca centrum požiadala o vyhlásenie konkurzu. Koniec ambiciózneho projektu prišiel v tichosti a nasledujúce obdobie bolo definované hľadaním nových majiteľov. To sa dlhší čas nedarilo a z pôvodnej žiadanej sumy bol outlet ponúkaný za zhruba 5 miliónov eur. Nového majiteľa si komplex našiel až v lete 2020, keď ho kúpila spoločnosť Koruna Finance podnikateľa Gustáva Lacu.
Známy biznismen ho teraz predáva štátu za 17 miliónov eur. Ako upozornila 360tka.sk, okolo transakcie sa vynorilo viacero otáznikov vrátane samotnej ceny.
Vysoká suma a pochybný posudok?
Podľa odvolaného vicepremiéra pre plán obnovy Petra Kmeca bola pôvodná suma nízka kvôli tomu, že sa vtedy predávali iba pozemky. Súčasná hodnota vraj zodpovedá aj objektom. Kmec sa ďalej odvolával na vypracovaný znalecký posudok, ktorý bol ešte vyšší a vyjednaná cena je takpovediac „zľavnená“.
Podľa 360tky však okrem ceny otázniky vyvolalo aj meno samotného znalca, ktorý mal byť v minulosti zainteresovaný napríklad pri diskutabilnom predaji istých pozemkov štátnym železniciam. Ich cena bola údajne neprimerane navýšená, čo však samotný znalec označil za „bludy“.
Na mieste bývalého outletu by tak malo byť zriadené centrum pre IT firmy, ktoré sa tu budú venovať výskumu a vývoju. Projekt bude pod záštitou Národného inovačného a technologického centra (NTIC).
„Ide o záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo ako verejno-súkromné partnerstvo medzi Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a ďalšími dvomi zakladajúcimi členmi s významnými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti inovácií, vzdelávania, vedy a výskumu,“ uvádza sa na oficiálnom webe NTIC.
Influencerka hovorí o „slayáde“
Za firmami Koruna Finance, respektíve Voderady Properties, stojí okrem Gustáva Lacu aj jeho dcéra – známa influencerka Ema Lacová. Tá sa ako členka dozornej rady pre 360tku vyjadrila svojsky. „To je asi úplna slayáda potom. Ja vám viem len povedať, že je to slayáda, že je to topka,“ uviedla. Samotný Laca sa k aktuálnym otázkam nevyjadril.
Podnikateľ ešte vlani pre interez potvrdil, že niekdajšia funkcia outletu sa už určite neobnoví. „Pripravujeme úplne iný koncept využitia potenciálu objektu,“ uviedol Laca s tým, že bližšie detaily špecifikovať nechcel.
Viac o histórii outletu
One Fashion Outlet Voderady začal svoju výstavbu ešte v roku 2012, oficiálny dátum zahájenia nákupného šialenstva pripadol na 30. október 2013. K zazmluvneným predajcom patrili značky ako Adidas, Nike, Puma, Trussardi, GANT, Envy, Levi´s, Tom Tailor, LuxuryMall, Mustang, Lee Cooper, Aftershock London, Marina Militare – Aviazione Navale, Ecco či spoločnosť Dajar.
Počet prevádzok sa napokon rozšíril na 70, výška investície bola odhadovaná na 30 miliónov eur a prácu tu našlo približne 300 ľudí z Trnavy, Bratislavy či blízkeho okolia. Majitelia, medzi ktorými figuroval aj kontroverzný podnikateľ Ladislav Bašternák, prezentovali majestátne vízie do budúcnosti.
Viaceré zdroje uviedli, že počas otváracieho dňa One Fashion navštívilo 12 500 ľudí, na mieste bol problém s parkovaním a priestor medzi obchodmi plnili hemžiaci sa zvedavci. Nič nenasvedčovalo tomu, že už čoskoro bude všetko inak a ambiciózne plány vedenia stroskotajú.
Prichádzajú problémy
Faktom bolo, že už prvé mesiace poskytli prevádzkovateľom outlet centra nepríjemné zrkadlo. Mesačnú návštevnosť počítali maximálne v tisícoch a gigantické parkovisko pre tisíce vozidiel okupovali iba desiatky áut. Otvárací deň bol suverénne najúspešnejší a One Fashion sa nedarilo ho zopakovať.
Nájomné jednotky sa síce podarilo do istej miery uspokojivo prenajať, no konkrétni predajcovia zákazníkov nelákali. Ponukou a sortimentom stále vyhrával rakúsky Parndorf, ktorý navyše po otvorení One Fashion spustil masívnu marketingovú kampaň a nakupujúci zo západného Slovenska mu dávali prednosť.
Prvé správy o problémoch voderadského outletu sa objavili už v roku 2016, teda len necelé tri roky po jeho veľkolepom otvorení. Ako informovali Hospodárske noviny, spoločnosť vtedy vstúpila do reštrukturalizácie.
Viac o histórii a konci outletu vo Voderadoch sme napísali v tomto článku.
