Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave

Predvianočné obdobie je v plnom prúde a centrá najväčších európskych metropol žijú tradičnými trhmi, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou chladných decembrových dní. Je bežnou praxou, že mnohí cestovatelia navštevujú mestá práve za účelom nasať miestnu sviatočnú atmosféru. S podobným zámerom sme preto vyrazili do Brna.
V našich reportážach sme vám už priniesli informácie o vianočných trhoch v Bratislave či Košiciach. Každoročne ide o sledované udalosti a medzi diskutované témy patrí napríklad ponuka jedál, ich kvalita, ale tiež samotné ceny. Okrem vyššie uvedených miest Slováci radi navštevujú aj susedné metropoly ako Budapešť, Viedeň, Krakov, Brno a Prahu.
Práve do viac ako 400-tisícového centra Moravy viedli naše kroky a pri tvorbe reportáže sme zisťovali, čo tamojšie vianočné trhy ponúkajú a za aké ceny si dáte obľúbené pokrmy.
Možností je viacero
Ak sa rozhodnete navštíviť vianočné Brno, čaká na vás hneď niekoľko možností, kam sa vybrať. Do historického centra mesta sa viete pohodlne dostať verejnou dopravou – my sme primárne využívali električky.
Ako sme spomínali, typické trhy sú pripravené na Námestí Slobody, Dominikánskom námestí, Nádvorí Starej radnice, ale napríklad aj na Zelnom trhu. Okrem toho vás uličky často dovedú na menšie verejné priestranstvá, kde sa tiež nachádzajú rôzne stánky s remeselnými produktmi či gastrom.
V Brne si na svoje prídu prakticky všetci – milovníci umeleckých sprievodných programov, gastro nadšenci, ale aj rodiny s deťmi. Jednotlivé zóny sú špecifické a v týchto dňoch, pochopiteľne, rušné, no v historickom centre sa dajú nájsť aj spoty, v ktorých viete nasať sviatočnú atmosféru v pokojnejšom tempe a nálade.
Čakalo nás príjemné prekvapenie
Na brnenské trhy sme sa vybrali zrejme počas najrušnejších dní – piatka a soboty. Do mesta sme prichádzali bez výraznejších očakávaní a o miestnych trhoch sme nemali veľa informácií. Nebolo prekvapením, že okolo centra sa už od obedných hodín premávalo množstvo ľudí, a to ako miestnych, tak aj turistov.
Prakticky všetky námestia, ktoré sme počas návštevy stihli obísť, boli pomerne plné a skutočne rušné. Vďaka početnému zastúpeniu obchodníkov v stánkoch však človek nemusel aj napriek veľkému množstvu ľudí na nápoje a jedlá dlho čakať, čo vnímame ako výhodu.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sme na trhoch v Brne našli;
- prečo sme boli prekvapení z cien jedál;
- ako sme vyhrali nápoje zadarmo.
