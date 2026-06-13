Zápasníka Imiho Baróna zadržali kukláči, putá mu nasadili v ringu. Polícia tvrdí, že s videom nemá nič spoločné

Imi Barón v putách

Foto: Screen Instagram (Celebrity Combat)

Zuzana Veslíková
Polícia sa zaoberá podozrením z porušenia zákona.

Čo sa to deje? Organizácia Celebrity Combat zverejnila video zo zápasu v ringu, pri ktorom skončil Imi Barón v putách. Za pár hodín dosiahlo na sociálnej sieti takmer pol milióna zhliadnutí. V komentároch sa dokonca objavili ovácie na zákrok polície. Tá sa však teraz ozvala a vyzerá to tak, že je všetko inak. Tvrdí, že s ním nemá nič spoločné. 

MMA zápasník Imi “Barón” Štefánik nastúpil proti Miroslavovi “Miri” Vlčekovi a skončil ako porazený. To však nebolo všetko. Ako ukazujú zábery zverejnené na sociálnej sieti Instagram, priamo do ringu vtrhla polícia a Baróna odviedla v putách.

Imi Barón v putách
Foto: Screen Instagram (Celebrity Combat)

Video si získalo obrovskú pozornosť

Na videu mu policajt číta z paragrafu, zatiaľ čo ďalší dvaja ho dvíhajú zo zeme a nasádzajú mu putá. Nasleduje prestrih a Imi Barón odchádza v rukách polície. K videu bol pridaný iba stručný popis s tým, že informácie o zápasníkovi ponúknu usporiadatelia podujatia čoskoro.

V komentároch sa objavilo viacero spochybnení o tom, či to boli skutočne muži zákona alebo ide len o marketing. Pred niekoľkými minútami na zverejnené video reagovala aj polícia a prakticky tieto pochybnosti potvrdila.

Video so zadržaním zápasníka nemá s bratislavskou políciou nič spoločné

Polícia Bratislavského kraja sa k videu vyhradila a uviedla, že so zadržaním zápasníka nemá nič spoločné. “Na internete koluje video, ako počas zápasu MMA mali policajti v kuklách zadržať jedného zo zápasníkov,” opísala a dodala, že k zákroku žiadnej zložky v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave počas tohto podujatia voči žiadnemu účastníkovi nedošlo.

“Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III sa na základe zverejneného videa zaoberajú podozrením z porušenia zákona,” upovedomila v závere svojho príspevku. Presne na to upozorňovali aj komentujúci pod videom, ktorí pripomenuli, že neoprávnené používanie označenia polície môže spôsobiť problémy.

Organizácia sa ešte s vysvetlením neozvala

Aj v komentároch pod policajným príspevkom sa ozvali ľudia, ktorí uviedli, že im bolo od začiatku jasné, že sa na videu nenachádza skutočná polícia. A opýtali sa orgánov, či sa prípadom budú skutočne zaoberať a pevne veria, že áno.

Celebrity Combat sa zatiaľ k prípadu viac nevyjadrila. Organizátorov sme oslovili so žiadosťou o vyjadrenie.

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