Slovensko si opäť spravilo veľmi zlú reklamu: Patríme k najhorším na svete, Česi sú ďaleko pred nami

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák/Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
The Economist medzi najväčších „porazených“ roka 2025 jednoznačne zaraďuje Estónsko, Fínsko a Slovensko.

Globálna recesia sa v roku 2025 nenaplnila. Napriek obavám po vypuknutí americkej obchodnej vojny svetová ekonomika rástla približne o 3 % a nezamestnanosť zostala nízka takmer všade. Za týmto priemerom sa však skrývajú obrovské rozdiely. The Economist už piaty rok hodnotil, ktoré krajiny dosiahli najlepšie výsledky – a ktoré naopak zaostali.

Rebríček vznikol na základe piatich ukazovateľov – inflácie, šírky inflácie, rastu HDP, vývoja zamestnanosti a výkonnosti akciových trhov v 36 vyspelých ekonomikách. Najlepšie výsledky v roku 2025 dosiahlo Portugalsko, ktoré si vyslúžilo titul „ekonomika roka“. Kombinácia silného rastu HDP, nízkej inflácie a výrazného rastu akciového trhu ho vyniesla na vrchol. Krajine tiež pomohol boom v oblasti cestovného ruchu aj prílev bohatých zahraničných rezidentov.

Naša krajina na úplnom chvoste

Podobne dobre sa darilo aj ďalším juhoeurópskym ekonomikám – Grécku, Španielsku a Írsku. Medzi najpríjemnejšie prekvapenia patrí aj Izrael, ktorý zaznamenal mimoriadne silné zotavenie po chaose v roku 2023 a zaznamenal najlepší akciový trh spomedzi všetkých sledovaných krajín.

Na opačnom konci rebríčka sa ocitli najmä severské, pobaltské a stredoeurópske štáty. The Economist medzi najväčších „porazených“ roka 2025 jednoznačne zaraďuje Estónsko, Fínsko a Slovensko. Všetky tri krajiny skončili na spodku poradia. Estónsko trpí dlhodobými dosahmi energetického šoku z roku 2022, pričom inflácia tam naďalej dosahuje takmer 7 %, čo je druhé najhoršie číslo po Turecku.

Foto: SITA (MZV SR)

Na Slovensku, ktoré skončilo na poslednom 36. mieste rebríčka The Economist, je problémov viac – slabý hospodársky rast, pretrvávajúce inflačné tlaky a slabá výkonnosť akciového trhu ho zatlačili medzi najhoršie ekonomiky roka 2025. Pri porovnaní s prosperujúcim juhom Európy pôsobí Slovensko ako krajina, ktorá nedokázala využiť priaznivé globálne podmienky.

Rok 2025 sa tak pre Slovensko môže stať varovaním, že bez zásadnej modernizácie hospodárstva a zlepšenia podnikateľského prostredia bude priepasť medzi ním a úspešnejšími štátmi Európy naďalej rásť. Lepšie, no naďalej nie ideálne výsledky zaznamenali Nemecko či Británia, ktoré sa síce odrazili od dna, no ostávajú pod svetovým priemerom.

Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa sa umiestnili v strede rebríčka, ale napríklad horšie ako Taliansko. Naproti tomu Česko či Kolumbia vykazujú slušný rast produkcie aj zamestnanosti, čo ich posúva do hornej tretiny rebríčka.

