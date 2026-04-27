Prvotné ovácie ustáli. Porota aj diváci kritizujú Jána Koleníka v Let’s Dance. Jednému nerozumejú

K vypadnutým párom sa po nedeli pridali Gabika Marcinková a jej tanečný partner Jaroslav Ihring. Pripojili sa tak k Janke Hospodárovej, Vladovi Kobielskemu, Petre Polnišovej, Jurajovi Mokrému a Nele Pociskovej a oficiálne tak v súťaži ostala už len jediná žena, a to herečka Zuzana Porubjaová.
„Esemeskujú skoro výhradne ženy a ich favoriti sú muži, niet sa čo čudovať,“ zhodnotila diváčka v komentároch ohľadom tejto situácie. Táto teória pritom nie je nič nové, keďže ešte pred začiatkom šou dali diváci jasne najavo, kto sú ich favoriti. Najväčším miláčikom bol Ján Koleník, hneď za ním Jakub Jablonský a nakoniec Kristián Baran. A práve títo traja muži sú stále v súťaži.
Zdá sa im to nefér
Hoci však bol Ján Koleník od začiatku favoritom na víťazstvo, teraz sa na neho začala valiť kritika. Najmä rumba po tanci o partnerskom vzťahu po hádke spustila veľké diskusie a kompletne neohúrila ani porotu, ani divákov. Dokonca sa počas priameho prenosu začali objavovať komentáre ako: „Jeho najslabšie kolo. Nečudovala by som sa, keby vypadli.“
Tento výkon si podala aj porota, čo jej diváci kvitovali. „Pre mňa to bolo, Janíčko, preemotivované, prehrané a chýbal tam základ. Pre mňa je rumba krok, bedro, krok, bedro, krok, bedro a pohyb tela, rytmus. Prepáč, ale toto bolo viac divadlo ako rumba,“ povedala hercovi napríklad Tatiana Drexler, zatiaľ čo Laura Arcolinová nazvala tento tanec minimalistickým.
„Konečne porota povedala, čo mala aj k nemu,“ napísala spokojná diváčka. S čím však iní fanúšikovia šou spokojní rozhodne neboli, bol počet bodov, ktoré tento pár dostal aj napriek spomínanej kritike.
„Konečne to porota povedala nahlas… veľmi preceňovaný pár. Akurát nerozumiem – povedia zlé hodnotenie a zároveň dajú vysoké body, kde u iných párov dostanú takéto body tí, ktorých reálne porota aj pochváli… zvláštne,“ skonštatovala diváčka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ďalšia sa pridala: „Porota to povedala správne – dnes tam bolo fakt málo tanca a výkon bol slabší. Preto nechápem, prečo padla 9. Keď už dávam také ostré komentáre, tak hodnotím prísne aj číslom, alebo si ich radšej nechám bokom.“
Štvrtá zas písala: „Tam bolo všetko, len nie rumba. Nechápem, že dostali rovnaké body ako Gabriela, ktorá na rozdiel od nich tancovala. Asi má pán Koleník nejakú protekciu alebo ako to nazvať. Asi má vyhrať. Ťažko povedať prečo.“
Nahlásiť chybu v článku