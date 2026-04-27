Prvotné ovácie ustáli. Porota aj diváci kritizujú Jána Koleníka v Let’s Dance. Jednému nerozumejú

Najprv mu všetci fandili, teraz sa začína hromadiť kritika.

K vypadnutým párom sa po nedeli pridali Gabika Marcinková a jej tanečný partner Jaroslav Ihring. Pripojili sa tak k Janke Hospodárovej, Vladovi Kobielskemu, Petre Polnišovej, Jurajovi Mokrému a Nele Pociskovej a oficiálne tak v súťaži ostala už len jediná žena, a to herečka Zuzana Porubjaová.

„Esemeskujú skoro výhradne ženy a ich favoriti sú muži, niet sa čo čudovať,“ zhodnotila diváčka v komentároch ohľadom tejto situácie. Táto teória pritom nie je nič nové, keďže ešte pred začiatkom šou dali diváci jasne najavo, kto sú ich favoriti. Najväčším miláčikom bol Ján Koleník, hneď za ním Jakub Jablonský a nakoniec Kristián Baran. A práve títo traja muži sú stále v súťaži.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Tatiana Drexler odkryla zákulisie porotcovania: Málokto by povedal, aká je bývalá tanečnica v realite
2.
„Každému mali dať za tie tance plný počet,“ reagujú diváci Let’s Dance. Vypadla Nela Pocisková
3.
Gabika Marcinková o poruche, ktorou trpela: Myslela si, že keď bude vážiť 48 kíl, všetko bude v poriadku
Zobraziť všetky články (74)

Zdá sa im to nefér

Hoci však bol Ján Koleník od začiatku favoritom na víťazstvo, teraz sa na neho začala valiť kritika. Najmä rumba po tanci o partnerskom vzťahu po hádke spustila veľké diskusie a kompletne neohúrila ani porotu, ani divákov. Dokonca sa počas priameho prenosu začali objavovať komentáre ako: Jeho najslabšie kolo. Nečudovala by som sa, keby vypadli.“

Tento výkon si podala aj porota, čo jej diváci kvitovali. „Pre mňa to bolo, Janíčko, preemotivované, prehrané a chýbal tam základ. Pre mňa je rumba krok, bedro, krok, bedro, krok, bedro a pohyb tela, rytmus. Prepáč, ale toto bolo viac divadlo ako rumba,“ povedala hercovi napríklad Tatiana Drexler, zatiaľ čo Laura Arcolinová nazvala tento tanec minimalistickým.

Konečne porota povedala, čo mala aj k nemu,“ napísala spokojná diváčka. S čím však iní fanúšikovia šou spokojní rozhodne neboli, bol počet bodov, ktoré tento pár dostal aj napriek spomínanej kritike.

„Konečne to porota povedala nahlas… veľmi preceňovaný pár. Akurát nerozumiem – povedia zlé hodnotenie a zároveň dajú vysoké body, kde u iných párov dostanú takéto body tí, ktorých reálne porota aj pochváli… zvláštne,“ skonštatovala diváčka.

 

Ďalšia sa pridala: „Porota to povedala správne – dnes tam bolo fakt málo tanca a výkon bol slabší. Preto nechápem, prečo padla 9. Keď už dávam také ostré komentáre, tak hodnotím prísne aj číslom, alebo si ich radšej nechám bokom.“

Štvrtá zas písala: „Tam bolo všetko, len nie rumba. Nechápem, že dostali rovnaké body ako Gabriela, ktorá na rozdiel od nich tancovala. Asi má pán Koleník nejakú protekciu alebo ako to nazvať. Asi má vyhrať. Ťažko povedať prečo.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z lámača sŕdc je penzista. Paľo Habera prvýkrát prehovoril o dôchodku, na účet mu nechodí…

Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete

