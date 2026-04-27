Z lámača sŕdc je penzista. Paľo Habera prvýkrát prehovoril o dôchodku, na účet mu nechodí veľa

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Nie je to čiastka, z ktorej by sa točila hlava.

Nie je to tak dávno, čo spevák, ktorého fanúšikovia tiež poznajú ako nekompromisného porotcu speváckych súťaží, priznal, že si nepotrpí na luxus a materiálne veci. Rovnako to vníma aj jeho partnerka Daniela Peštová, s ktorou sú spolu už 25 rokov a majú spolu dve deti. Nedá sa tak hovoriť o tom, že by im sláva stúpla do hlavy a pri zemi ich rozhodne drží aj suma spevákovho dôchodku.

64-ročný spevák nedávno vystúpil spolu s kapelou Team v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách. Túto akciu si nemohla nechať ujsť markizácka Smotánka a okrem záberov speváka na pódiu priniesla divákom aj prekvapivé zistenia. Nielenže totiž fanúšičky zistili, že je lámač sŕdc, ktorého okrem zlata v hrdle preslávili aj krátke kraťasy, už oficiálne dôchodca, Habera prezradil aj výšku jeho penzie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

Dôchodok ako vreckové pre deti

Okrem spevu Habera využil mikrofón pred sebou na to, aby odpovedal fanúšikom na otázky. Sľúbil, že sa žiadnej nebude vyhýbať a so svojimi vernými fanúšikmi sa tiež podelil o nedávnu príhodu, keď sa ho jeho kamarát spýtal: „Vieš o tom, že už máš dôchodok?“

„Ja že fakt?“ bola spevákova reakcia na túto správu. Následne to oznámil svojej partnerke, ktorá hneď vedela, ako tieto peniaze využiť. „To bude vreckové pre naše deti,“ zhodnotila Daniela.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

„Teraz som sa pozrel na účet, chlapci, chodí mi … euro,“ povedal a konkrétnu sumu Smotánka vypípala. Čo však vo vysielaní nechala, bola úprimná radosť speváka, keď zistil: „Že vraj mám zadarmo MHD.“ 

Prehovoril tiež o svojich štyroch deťoch, pričom priznal, že jeho najstaršia dcéra Zuzka má už dve deti, čiže okrem toho, že je z neho penzista, má tiež titul dvojnásobného starého otca.

„Som si všimol, že je tu Tribula niekde. Keď napráska do televízie tú príhodu s dôchodkom, tak ho zabijem. To dievčatá nesmú vedieť, že som taký starec, dobre? Žijem ešte v útrobách starých čias,“ povedal neskôr Habera publiku, pričom ho komentátor Smotánky uistil, že sumu vypípali. „Už som hovoril o tom veku, že náhodou vyletí zubná protéza,“ dodal so smiechom spevák.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dôchodcovia by si mohli vybrať výhodnejší dôchodok. Nový návrh by mal pomôcť tisíckam penzistov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete

Najnovšie články

