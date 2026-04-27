Z lámača sŕdc je penzista. Paľo Habera prvýkrát prehovoril o dôchodku, na účet mu nechodí veľa

Nie je to tak dávno, čo spevák, ktorého fanúšikovia tiež poznajú ako nekompromisného porotcu speváckych súťaží, priznal, že si nepotrpí na luxus a materiálne veci. Rovnako to vníma aj jeho partnerka Daniela Peštová, s ktorou sú spolu už 25 rokov a majú spolu dve deti. Nedá sa tak hovoriť o tom, že by im sláva stúpla do hlavy a pri zemi ich rozhodne drží aj suma spevákovho dôchodku.
64-ročný spevák nedávno vystúpil spolu s kapelou Team v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách. Túto akciu si nemohla nechať ujsť markizácka Smotánka a okrem záberov speváka na pódiu priniesla divákom aj prekvapivé zistenia. Nielenže totiž fanúšičky zistili, že je lámač sŕdc, ktorého okrem zlata v hrdle preslávili aj krátke kraťasy, už oficiálne dôchodca, Habera prezradil aj výšku jeho penzie.
Dôchodok ako vreckové pre deti
Okrem spevu Habera využil mikrofón pred sebou na to, aby odpovedal fanúšikom na otázky. Sľúbil, že sa žiadnej nebude vyhýbať a so svojimi vernými fanúšikmi sa tiež podelil o nedávnu príhodu, keď sa ho jeho kamarát spýtal: „Vieš o tom, že už máš dôchodok?“
„Ja že fakt?“ bola spevákova reakcia na túto správu. Následne to oznámil svojej partnerke, ktorá hneď vedela, ako tieto peniaze využiť. „To bude vreckové pre naše deti,“ zhodnotila Daniela.
„Teraz som sa pozrel na účet, chlapci, chodí mi … euro,“ povedal a konkrétnu sumu Smotánka vypípala. Čo však vo vysielaní nechala, bola úprimná radosť speváka, keď zistil: „Že vraj mám zadarmo MHD.“
Prehovoril tiež o svojich štyroch deťoch, pričom priznal, že jeho najstaršia dcéra Zuzka má už dve deti, čiže okrem toho, že je z neho penzista, má tiež titul dvojnásobného starého otca.
„Som si všimol, že je tu Tribula niekde. Keď napráska do televízie tú príhodu s dôchodkom, tak ho zabijem. To dievčatá nesmú vedieť, že som taký starec, dobre? Žijem ešte v útrobách starých čias,“ povedal neskôr Habera publiku, pričom ho komentátor Smotánky uistil, že sumu vypípali. „Už som hovoril o tom veku, že náhodou vyletí zubná protéza,“ dodal so smiechom spevák.
