Zaspomínajte si na úplne prvú Farmu. Prvou víťazkou bola playmate, súťažiaci tvrdo pracovali

Prvá Farma

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Farma
Podľa mnohých divákov ostal prvý ročník Farmy neprekonaný.

Nie je to tak dávno, čo Slovensko zachvátila nostalgia z Let’s Dance, keďže televízia Markíza pridala všetky série na VOYO a diváci sa tak mohli vrátiť k úplne prvému ročníku. Prvýkrát bola táto šou odvysielaná v roku 2006 a jej víťazkou sa stala Zuzana Fialová po boku Petra Modrovského.

Len o niekoľko rokov prišla TV Markíza s ďalším úspešným formátom, ktorý sa vysiela dodnes. Úplne prvý ročník Farmy bol totiž odvysielaný v roku 2011, kedy ho moderovala ešte Kvetka Horváthová a hospodárom bol Pavol Mikécz. Sloganom tejto Farmy bolo legendárne “Bude to drsné!” a ten istý bol následne použitý aj v ďalšom ročníku.

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Prvá víťazka

Vo finálovom dueli sa proti sebe postavili Lenka Liptáková a víťazka Andrea Járová. Vtedy len 27-ročná Bratislavčanka všetkých prekvapila, keďže porazila v šou aj silných chlapov a v záverečnom dueli o víťazstve playmate rozhodol vedomostný súboj. Modelka, ktorú diváci poznali zo stránok Playboya, tak ukázala, že je nielen pekná, ale tiež múdra a odhodlaná.

Od tohto okamihu prešlo viac než 10 rokov a pribudlo viac než 15 sérií. Poslednú odvysielanú sedemnástu diváci videli na obrazovkách minulý rok. Od prvej sa pritom líšila v mnohých ohľadoch. Napríklad ju moderoval Marek Fašiang a pomáhala mu pritom umelá inteligencia menom Alica. Navyše niesla prívlastok “Prekliate dedičstvo”, a tak výrazne líšili aj niektoré pravidlá.

Šou Farma
Foto: Instagram (farma.markiza) / TV Markíza

Momentálne si diváci môžu zaspomínať na predošlé ročníky tak, že si ich pozrú na VOYO. Ako sa však ukázalo, žiaden v ich očiach neprekoná práve spomínaný prvý.

“Keď farma ešte formou bola…” poznamenala nostalgicky diváčka v komentároch k ukážke k prvej Farme. “To bola najlepšia Farma,” zhodnotila druhá. Mnohí pritom vyzdvihovali náročnosť podmienok v tejto sérii a to, ako museli súťažiaci poctivo pracovať, ak si chceli zaslúžiť jedlo či miesto na spanie.

Žiadna ju už neprekonala

Samozrejme, popri nostalgii sa diváci neubránili aj porovnávaniu. Napríklad: “To bola farma a nie čo teraz. Začínali od základov budovať, vytvárať a spali aj vonku a nie teraz postele a jedlo a všetko, čo chcú.” Ďalšia diváčka zas zhodnotila: “Na tie prvé sa dalo aspoň pozerať. To bola “pravá farma”. Tie posledné roky farmy už nestoja za nič.”

Mnohí sa pritom nevedeli zhodnúť na tom, kedy podľa nich prestala táto šou stáť za to. “Po 3. Farmu to sa dalo pozerať, potom už nie,” zhodnotila diváčka a ďalšia súhlasila: “Prvé tri boli najlepšie. Tieto posledné majú ďaleko od Farmy.”

Farmári
Foto: Profimedia

Iná to zas videla o čosi menej pozitívne a skonštatovala: “Áno, tá prvá bola taká ozajstná. Potom aj druhá sa dala a ostatné po pár minútach som už nikdy nepozerala…” Objavil sa však aj pozitívnejší názor, ktorý ocenil viacero ročníkov: “Pozerala som 1. Farmu, ale to bola skutočná Farma až po 10. Farmu, a potom to už išlo dole vodou.” Alebo tiež názor: “Prvá bola najlepšia a až po 4. sériu sa na to dalo pozerať… potom to išlo dole vodou.”

V komentároch sa dokonca objavil aj bývalý súťažiaci. “Ja som bol v 3ke, bol to super zážitok,” napísal Peter Vaculčík, ktorý v roku 2012 len ako 20-ročný skončil na 8. mieste. Sluhom bol pritom až päťkrát a osudným sa mu stal duel s Máriom Drobným, ktorý nakoniec celú sériu so sloganom “Bude to divočina!” aj vyhral.

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