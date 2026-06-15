Soňa Müllerová prehovorila o veľkom rozhodnutí a sebadôvere. Jej slová dodajú mnohým silu urobiť zmeny

Soňu Müllerovú pozná verejnosť už dlhé roky ako sebavedomú a vyrovnanú ženu, ktorá pôsobí pokojne a prirodzene aj v centre mediálnej pozornosti. Za touto vonkajšou istotou sa však skrýva aj vnútorný svet plný otázok, hľadania a dôležitých životných rozhodnutí, ktoré spravila pred rokmi.
V najnovšom rozhovore v epizóde podcastu Lenky Šóošovej MOJA Zmena sa moderátorka, ktorá nedávno prehovorila o svojich začiatkoch v práci, otvorila téme, ktorú riešia nielen ženy – ako si nastaviť vzťah k vlastným myšlienkam, zjednodušiť si život a čo znamená prestať robiť kompromisy nielen voči okoliu, ale aj voči sebe samej.
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Po 50 prehodnotila život
Každý by sa zhodol na jednej veci. Moderátorka Dámskeho klubu pôsobí stále veľmi pokojne, nech rozpráva o čomkoľvek. Zdá sa, ako keby si z ničoho nerobila starosti, bola stále šťastná, no zároveň jej nechýba zdravé sebavedomie. K tomuto životnému postoju nedospela náhodne.
Sama sa k tomu dopracovala a musela spraviť určité zmeny. Vďaka tomu sa dnes cíti sama sebou. “Ono to prišlo po tej 50, kedy si urobíš takú revíziu a povieš si, že už mám polovicu za sebou, teda väčšinu,” prezradila Soňa Müllerová moment, kedy sa rozhodla, že si musí určité veci v živote inak zorganizovať a že musí myslieť viac na seba.
“Povedala som si, že si musím zjednodušiť svoj život a že musím prejsť u tej kvantity toho všetkého na tú kvalitu. Prestala som fajčiť, začala som sa venovať sama sebe s tým, že som začala cvičiť,” uviedla moderátorka a vzápätí pokračovala o svojej neresti: “Ja som bola taký tuhý fajčiar, že som každému hovorila, že to ja som vymyslela cigarety.”
Zo dňa na deň prestala fajčiť a dokonca nemala ani žiadne abstinenčné príznaky. “Som na to strašne hrdá,” dodala s úsmevom. Týmto sa však jej zmeny, ku ktorým sa odhodlala, ani zďaleka neskončili. “Začala som cvičiť, začala som sa venovať strave. Povedala som si, že aj čo sa týka ľudí, tak si to vyčistím. Začala som sa viac sústrediť a venovať sa ľuďom, ktorí v mojom živote priniesli to dobré, lebo boli aj takí, ktorí ma vedeli vyviesť z rovnováhy,” priznala.
Keď prídu pochybnosti, opiera sa o svoje úspechy
Taktiež jej pomohlo uvedomenie si, že sa neoplatí trápiť vecami, ktoré aj tak nezmení a nemá na ne žiadny vplyv. “Potom som si povedala, že toľko vecí mi ubližuje a neviem to ovplyvniť… Sama sebe si tým robím zle,” poznamenala Soňa, ktorá priam prekypuje sebadôverou.
Ako však sama zdôraznila, so sebadôverou sa nenarodila. “Získala som ju. Ja si myslím, že som ju získala svojím životom,” uviedla moderátorka, ktorá robí jednu vec, keď sa jej náhodou niečo nepodarí. Ide zároveň o skvelú radu, ktorá by mohla pomôcť mnohým iným ľuďom v podobnej situácii.
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“Keď aj idem do nejakých vecí a niečo sa mi nepodarí alebo idem do niečoho, kde neviem, aký bude výsledok, tak si poviem, že pokoj, sadni si a vizualizuj si, čo všetko sa ti podarilo. A keď to máš pred sebou, tak si povieš, že idem do toho, aj keď sa mi to nepodarí, lebo stále mi zostane tá kopa, čo sa mi podarila. Treba sa oprieť o to svoje, čo si v živote urobila, dosiahla,” priznala Soňa, ako sa stavia k situáciám, keď ju ovládnu neistota a pochybnosti.
O tom, kde sa začína skutočná zmena
Soňa Müllerová v rozhovore pripomína, že odpovede, ktoré často hľadáme vonku, sa začínajú rodiť vo vnútri. Byť sama sebou nie je jednorazové rozhodnutie, ale každodenný proces – učiť sa počúvať vlastné myšlienky, prijímať ich a nebyť na seba príliš prísna. A práve v tomto tichom dialógu so sebou sa podľa nej skrýva aj kľúč k tomu, ako byť sama sebou naozaj.
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