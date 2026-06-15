Rozhodca na majstrovstvách sveta pobúril ľudí: Mal ukázať rasistický symbol. Teraz ho rieši FIFA

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si je vedomá incidentu, do ktorého bol zapojený rozhodca na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike. Pred začiatkom zápasu medzi Nemeckom a Curacaom kamera ukazovala arbitrov na trávniku, no následne po prestrihu plynule prešla k tým v miestnosti pre videorozhodcu VAR.
A práve tam Austrálčan Shaun Evans urobil gesto rukou spojené s bielymi rasistickými skupinami. Ide o symbol “OK” hore nohami, čo môže interpretovať bielu nadvládu. Hoci sa bežne používa a je populárny aj vďaka emotikonom, tak ak sa obráti naopak, význam sa diametrálne zmení.
Rasizmus či nie?
FIFA pravdepodobne vyšetrí kontext a zámer gesta. Podobný incident sa stal počas Letných olympijských hier v Paríži 2024 a funkcionárovi odobrali akreditáciu za to, že gesto urobil počas finále ženského skejtbordingu. BBC v roku 2019 tvrdila, že gesto ruky “OK” bolo pridané na zoznam nenávistných symbolov. Je však potrebné “dbať na to, aby sa nerobili unáhlené závery o zámere niekoho, kto gesto použil”. Môže sa však použiť ako “úprimný prejav nadradenosti bielej rasy”.
Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11
— Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026
Spomenutý duel napokon lepšie zvládli favoriti z Nemecka, ktorí debutanta z Curacaa zdolali vysoko 7:1, hoci sa outsiderovi podarilo v prvom polčase stav vyrovnať. Nasledovala však šesťgólová smršť Nemcov. Skórovali zatiaľ najrýchlejším zásahom na tomto svetovom šampionáte Felix Nmecha, potom pridali presné zásahy Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav a dvakrát sa do listiny strelcov zapísal Kai Havertz.
Brankár Manuel Neuer je vo veku 40 rokov najstarším hráčom, ktorý nastúpil za Nemecko na veľkom turnaji, čím prekonal predchádzajúceho rekordéra Lothara Matthäusa.
V noci hrá Irán
Majstrovstvá sveta dnes pritom čaká ďalší zvláštny večer. Reprezentácia Iránu sa totiž predstaví proti Novému Zélandu a prešla si mimoriadne náročným obdobím. Viac ako o jej futbalovej forme sa hovorilo o politickom pozadí jej účasti. Prípravu krajiny poznačila vojna na Blízkom východe, problémy s vízami či presun tréningovej základne z USA do Mexika. V úvodnom zápase G-skupiny si Iránci zmerajú sily s Novým Zélandom, súboj na Štadióne SoFi v Los Angeles má úvodný výkop v utorok o 3.00 SELČ.
Iránsky tím pôvodne plánoval pobyt v Tucsone v Arizone, napokon sa však presunul do mexickej Tijuany. Dôvodom boli napäté vzťahy so spoluhostiteľom šampionátu, americké úrady dokonca neudelili víza viacerým členom iránskej delegácie. Mužstvo pricestovalo do Kalifornie až deň pred zápasom a len krátko po tom, ako USA s Iránom oznámili dohodu o ukončení konfliktu.
Pred štadiónom sa však očakávajú protesty perzskej diaspóry proti režimu v Teheráne a reprezentácia avizovala, že ak sa počas zápasu objavia protivládne transparenty, odíde z ihriska.
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