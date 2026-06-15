Zomrela herečka z mimoriadne obľúbeného seriálu Alf. Anne Schedeen mala 77 rokov

Seriál Alf patril k najväčším televíznym hitom 90. rokov a dodnes má množstvo fanúšikov. Tých dnes zarmútime smutnou správou. Vo veku 77 rokov zomrela herečka Anne Schedeen.
V seriáli stvárnila postavu Kate Tannerovej, manželku Willieho Tannera a matku rodiny, ktorá u seba prichýlila chlpatého mimozemšťana z Melmacu. V slovenskom dabingu jej hlas prepožičala Marta Sládečková. O správe informovala jej rodina.
“S ťažkým srdcom vám chceme povedať, že Annie odišla pokojne. Zanecháva po sebe neobyčajné dedičstvo tvorivej energie, chytrého humoru, radosti z rodiny, lásky pre malých psíkov, veľkej nenávisti k Trumpovi, vášne a lásky k dobrému príbehu. Sme bez nej bezradní. Tak veľmi sme ju milovali, podobne ako všetci, ktorí sa s ňou stretli,” napísala rodina.
Desiatky menších rolí
“Je pre nás nepredstaviteľné myslieť na život bez nej,” dodala rodina. Naďalej však bude žiť v spomienkach, v umení, v smiechu, v ručne vyrábaných šperkoch, olejomaľbách, sochách či kostýmoch.
Herečka stvárnila vyše 40 rolí v rôznych filmoch a seriáloch. Diváci ju mohli vidieť v ikonickom sitkome Na zdravie (Cheers), ale aj v kriminálkach To je vražda, napísala (Murder, She Wrote) a Magnum (Magnum, P.I.). Okrem toho sa objavila v sci-fi klasikách ako Incredible Hulk či The Six Million Dollar Man.
Väčší priestor dostala v dramatickom seriáli Paper Dolls z roku 1984, kde stvárnila rolu právničky, no projekt bol rýchlo zrušený.
Rodinný sitkom Alf o chlpatom mimozemšťanovi, ktorý má apetít na mačky a ktorému v slovenčine prepožičal svoj hlas legendárny Stano Dančiak, milovali všetky deti 90. rokov. Seriál vydržal na domácich amerických obrazovkách len 4 vysielacie sezóny a celkovo vzniklo 102 epizód. Za seriálom stál známy bábkar, herec a producent Paul Fusco, ktorý ALFA vytvoril a dokonca v seriáli aj viedol jeho bábku. Okrem seriálov a filmov vznikli aj počítačové hry a komiksové vydavateľstvo Marvel dokonca vydalo aj úspešnú sériu komiksov.
Meno tohto mimozemšťana vzniklo na základe Alien Life Form, teda mimozemská forma života. Seriál začal svoje rozprávanie tým, že tento sympatický chlpáč pristál v garáži istej rodinky na predmestí. Zhodou okolností hovoril ľudskou rečou a rodina sa rozhodla si ho nechať.
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