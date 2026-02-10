Už pred prvým tancom majú jasno. Napriek tomu, že sa Let’s Dance ešte nezačalo, diváci si vybrali svojich favoritov

Lesk parketu, zvuk hudby, napätie pred prvým krokom a očakávania divákov, ktoré rastú ešte skôr, než sa rozsvietia reflektory. Let’s Dance patrí už roky k najsledovanejším televíznym šou na Slovensku a ani nadchádzajúca séria nie je výnimkou. Hoci nový ročník štartuje až 8. marca 2026, emócie, dohady a tipovanie víťaza sú už teraz v plnom prúde.

Fanúšikovia si už teraz medzi sebou vymieňajú názory a zdá sa, že sociálne siete žijú očakávaniami a stávkové kancelárie majú prekvapivo jasno – niektoré mená sa totiž skloňujú častejšie než iné. Vyzerá to tak, že boj o tanečný trón sa začal dávno pred prvým tancom. Aspoň podľa Topiek, ktoré avizovali, že tipéri v tom majú jasno.

Koho tipujú za víťaza?

Tento rok bude Let’s Dance v niečom jedinečné. Diváci uvidia známe tváre, ktoré už potvrdili, že tanec majú jednoducho v krvi. Účastníkmi totiž budú bývalí finalisti alebo víťazi predchádzajúcich ročníkov. Tanečné umenie opäť predvedú zvučné mená, vrátane Petry Polnišovej, Juraja Mokrého, Jakuba Jablonského, Kristiána Barana, Nely Pociskovej, Jána Koleníka, Jany Hospodárovej, Gabriely Marcinkovej, Vladimíra Kobielskeho a Zuzany Porubjakovej. Hoci si diváci ešte budú musieť nejaký čas počkať, kým začne tanečná horúčka, už teraz vyšli na svetlo sveta konkrétne mená favoritov, ktorí sa často opakujú u fanúšikov.

Podľa Tipsportu je jasné hlavne jedno meno, ktoré mnohí tipujú za víťaza. „Momentálne je najnižší kurz, a teda za najväčšieho favorita môžeme považovať Koleníka. Hneď za ním je Jablonský a nasleduje víťaz ostatného ročníka Baran,“ poznamenal podľa Topiek vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Čo sa týka žien, najväčšiu šancu na výhru má vraj Nela Pocisková, ktorá ukázala, že má talent takmer na všetko v umeleckej sfére, nevynímajúc tanec. Uvidí sa, ako to nakoniec dopadne a či spomínané mená skutočne obstoja u poroty a u divákov. Očakávania sú vysoké, konkurencia mimoriadne silná a každý tanečný večer môže zamiešať karty nanovo. Práve v tom však spočíva čaro Let’s Dance.

Víťazom sa napokon nestáva len technicky najlepší tanečník, ale ten, kto si dokáže získať srdcia publika. A tie, zdá sa, už bijú pre konkrétne mená – otázkou zostáva len to, či si svoju priazeň udržia až do veľkého finále.

