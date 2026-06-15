Prichádza revolúcia v nakupovaní. TikTok sa mení na internetový obchod aj v Európe

TikTok Shop pokračuje v expanzii po Európe a už 15. júna spúšťa svoju prevádzku v Poľsku, Holandsku, Rakúsku a Belgicku. Pre podnikateľov ide o ďalšiu veľkú šancu, ako osloviť milióny nových zákazníkov a podľa odborníkov môže výrazne zamiešať kartami na trhu elektronického obchodu.
Nakupovanie priamo cez sociálnu sieť bez potreby prechádzať do samostatných aplikácií, impulzívne nákupy vyvolané virálnym obsahom a predaj poháňaný influencermi menia spôsob, akým zákazníci objavujú a kupujú produkty.
Platforma TikTok Shop je už aktívna v šiestich európskych krajinách, konkrétne v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Írsku a Spojenom kráľovstve. Výsledky sú podľa prvých dát veľmi silné. Napríklad v Nemecku už približne 15 % spotrebiteľov nakupuje cez TikTok Shop, a to len necelý rok po spustení služby. Informovala o tom sociálna sieť na svojom webe.
Poľsko aj Rakúsko
Za expanziou stojí spoločnosť ByteDance, ktorá TikTok vlastní. Firma teraz smeruje svoju pozornosť na ďalšie európske trhy vrátane Poľska, Rakúska, Holandska a Belgicka.
Spoločnosť si myslí, že európska expanzia by mala byť rýchlejšia než v Británii, kde bol model predaja pred piatimi rokmi ešte novinkou a vyžadoval si rozsiahle testovanie a vzdelávanie trhu. Najmä Poľsko predstavuje pre TikTok Shop mimoriadne atraktívny trh. Krajina má viac ako 38 miliónov obyvateľov a patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v regióne.
Do systému sa zapájajú aj známe značky. Vo Francúzsku sa pridal supermarketový reťazec Carrefour, v Nemecku je to napríklad módna značka About You a kozmetická spoločnosť Cosnova. TikTok tak postupne rozširuje ponuku od lacného tovaru až po známe retailové značky.
Používatelia v nových krajinách získajú možnosť nakupovať priamo z videí a livestreamov, prehliadať produkty cez profily značiek a využívať samostatnú sekciu obchodu v aplikácii, kde budú dostupné produkty, ponuky aj správa objednávok. Platby prebiehajú cez overené platobné systémy a celý proces je integrovaný priamo do aplikácie.
Európa ako kľúčový trh
Každý mesiac využíva platformu v Európe približne 200 miliónov ľudí, ktorí ju používajú na zábavu, inšpiráciu a objavovanie nových trendov. Práve tento obrovský dosah je základom pre rast TikTok Shopu. Platforma prepája zábavný obsah s nákupom, čím vytvára úplne nový typ zážitku.
Na rozdiel od tradičných online obchodov, kde zákazník aktívne vyhľadáva produkty, TikTok Shop funguje na princípe „objavovania“. Produkty sa používateľom zobrazujú prirodzene v rámci videí a živých prenosov, pričom ich môžu okamžite kúpiť bez opustenia aplikácie. Týmto spôsobom môžu virálne trendy rýchlo premeniť aj malé alebo lokálne produkty na hity v predajnosti.
Silným hráčom je aj čínska platforma Temu, ktorá síce nie je sociálnou sieťou, ale využíva podobný model virálneho predaja a extrémne lacných produktov. Kombinuje agresívny marketing, personalizované odporúčania a gamifikáciu nakupovania, čím výrazne konkuruje klasickým e-shopom.
Legislatívne problémy
TikTok Shop sa však od konkurencie odlišuje tým, že nemá byť len doplnkovou funkciou, ale priamo jadrom platformy. Nákup, obsah a algoritmus sú prepojené tak úzko, že používateľ často objaví a kúpi produkt bez toho, aby ho aktívne hľadal.
Hoci TikTok Shop patrí medzi najrýchlejšie rastúce platformy v Európe, odborníci aj regulátori upozorňujú na viacero tienistých stránok jeho fungovania.
Európska únia v rámci zákona Digital Services Act dlhodobo skúma TikTok pre riziká spojené s jeho algoritmom, transparentnosťou reklám a tzv. „návykovým dizajnom“ aplikácie, ktorý zahŕňa nekonečný feed, automatické prehrávanie videí a silne personalizované odporúčania, čo môže podporovať impulzívne správanie používateľov a nadmerné používanie platformy.
Slovákov online nakupovanie baví
Rovnaké problémy s európskymi reguláciami má aj Temu. Na taktiky tohto predajcu sme upozornili v samostatnom článku. Podľa dát však bola platforma Temu v treťom štvrťroku 2025 najobľúbenejšou nákupnou aplikáciou na Slovensku z pohľadu počtu stiahnutí.
Platforma si počas celého obdobia udržiavala vysoký záujem používateľov a v polovici augusta zaznamenala približne 17 700 nových inštalácií, čím sa dostala na vrchol rebríčka.
Ešte výraznejšiu dominanciu však platforma Temu preukázala v počte aktívnych používateľov. Ich počet sa počas štvrťroka zvýšil z približne 801 000 na 865 000, vďaka čomu aplikácia predstihla všetkých konkurentov a upevnila si pozíciu lídra medzi nákupnými platformami na slovenskom trhu.
Druhá priečka patrila aplikácii obchodného reťazca Tesco, ktorej popularitu podporuje najmä široké využívanie vernostného programu Clubcard medzi slovenskými zákazníkmi.
Na treťom mieste skončilo poľské Allegro, zatiaľ čo štvrtú pozíciu obsadil Shein, jeden z najvýznamnejších rivalov Temu v segmente online nakupovania. Ak by čínska sociálna sieť spustila obchod aj na Slovensku, dá sa predpokladať, že by sa časom umiestnila v tomto rebríčku.
Pri TikToku sa však objavujú výhrady voči nedostatočnej kontrole reklamného obsahu a možnému výskytu zavádzajúcich či podvodných inzerátov, ktoré sa na platforme šíria rýchlejšie vďaka virálnemu charakteru obsahu.
Kritika sa týka aj samotného modelu, kde sa nákupné rozhodnutia často odohrávajú pod vplyvom influencerov a algoritmu, čo môže viesť k impulzívnym nákupom a znižovať transparentnosť medzi reklamou a bežným obsahom.
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