Taxikár chcel za 3 kilometre 60 eur: Ak sa chystáte do Chorvátska, nepadnite do tejto pasce, varuje ľudí domáci

Chorvátsko a taxík

Ilustračná foto: Unsplash/ Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Aj v Chorvátsku je potrebné mať oči na stopkách.

Dovolenková sezóna sa už pomaly, ale isto rozbieha. Nejeden Slovák mieri aj do Chorvátska. Domáci obyvateľ ale ľudí varuje, aby si dali pozor a nenaleteli taxikárom, ktorí sa pokúšajú z ľudí vytiahnuť desiatky eur.

Pokúsia sa vás ošklbať

Na Reddite sa objavil príspevok, ktorého autor chcel poslať varovanie pre všetkých turistov, ktorí majú túto dovolenkovú sezónu namierené do Chorvátska. „V Záhrebe, na pobreží ani nikde inde nenastupujte do náhodných taxíkov. Sú to podvodníci a poriadne vás ošklbú,“ upozorňuje.

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Dodáva, že sa v Záhrebe na hlavnej vlakovej stanici stal svedkom nepríjemnej situácie. Taxikár chcel turistom naúčtovať sumu 60 eur za 3 kilometre jazdy. Autor príspevku si myslí, že taxikár si náhodne nachádza zákazníkov na ulici.

Taxikár síce podľa miestnych zákonov musí mať ceny nalepené na dverách taxíka, no turista ich môže prehliadnuť. Najmä ak má so sebou batožinu a ponáhľa sa. Autor príspevku dôrazne ľudí upozorňuje, aby si vždy privolali taxík prostredníctvom aplikácií Uber či Bolt a nenasadali do náhodných taxíkov na ulici. Najmä nie bez toho, aby si vopred overili cenu.

A message to all tourists in Croatia.
by
u/Janila546 in
croatia

Užite si Chorvátsko, no nenaleťte podvodníkom

„Užite si našu krajinu, ale, prosím, nenaleťte nechutným podvodníkom,“ dodáva. V komentároch sa pridali ďalší ľudia, ktorí situáciu potvrdili. Jeden z obyvateľov Záhrebu si myslí, že vysoké percento taxikárov v okolí miestnej hlavnej stanice tvoria podvodníci.

Ďalšiemu sa podarilo odfotiť cenník, pri ktorom neveril vlastným očiam. Stálo na ňom totiž, že len za štart zaplatí zákazník 10 eur a za každý ďalší kilometer si priplatí 50 eur. Cenník uvádza, že najvyššia cena za jazdu dlhú 5 kilometrov alebo trvajúcu 15 minút sa môže vyšplhať na 335 eur.

Pridáva sa aj komentujúci so skúsenosťou, keď si taxikár za 1,3 kilometra naúčtoval 115 eur. Osobu vraj zamkol v aute, vyhrážal sa jej a odmietal ju nechať odísť, kým nezaplatí. Ďalší poukazujú na to, že toto je problém nielen v Chorvátsku, ale takmer v každej krajine. Všade pri staniciach, letiskách a podobných miestach čakajú podvodníci na svoju ďalšiu obeť. Odporúčajú preto využiť napríklad mestskú hromadnú dopravu.

Chorvátsko
Ilustračná foto: interez.sk

V podobnej situácii sa môžete ocitnúť aj na Slovensku

Problém s taxikármi, ktorí sa nebránia ošklbať zákazníkov, sa týka aj Slovenska a venovali sme sa mu aj my. Ako sme informovali, taxikár si za jazdu dlhú 3,1 kilometra vypýtal od dievčaťa závratnú sumu 45 eur. Navyše, nejde o prvý takýto prípad a taxikár je známa firma.

V inom z prípadov si za 9,7 kilometra jazdy vypýtal 82 eur. Na daného šoféra už bol v minulosti podaný aj podnet. Podľa živnostenského registra mal totiž dokonca aj ukončenú podnikateľskú činnosť. V súvislosti s daným šoférom sme oslovili Asociáciu Taxi Slovenskej republiky (ATX SR).

Zákon porušený nebol

“Zaevidovali sme tento prípad, ako aj podobné “kauzy” v minulosti. Tieto prípady extrémnych cien jednoznačne potvrdzujú potrebu regulácie cenotvorby štátom alebo samosprávou. Roky sa o to snažíme, avšak bez úspechu. Štát nás vždy odkáže na nutnosť rešpektovať voľnú tvorbu cien,” vysvetlil v čase písania článku pre interez Branislav Masár, štatutárny zástupca ATX SR.

“Pravdou však je, že takéto konanie nie je proti predpisom. Náš právny poriadok to umožňuje. Na základe podnetov a sťažností od nespokojných zákazníkov už v minulosti prebehli mnohé kontroly, ktoré to potvrdili. Ak je výsledná cena v súlade so zverejneným cenníkom, vodič nič neporušuje a klient musí zaplatiť,” dozvedeli sme sa.

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