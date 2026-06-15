Schindlerov zoznam je podľa Slovákov a Čechov najlepší film Stevena Spielberga. Má hodnotenie 92 %

Aktuálne v kinách po celom svete a aj na Slovensku bojuje o pozornosť diváka nový film z dielne obľúbeného režiséra Stevena Spielberga s názvom Deň odhalenia (Disclosure Day). Čo o ňom môžeme s istotou povedať, je, že filmových nadšencov rozdelil do dvoch skupín, a kým jednej sa snímka páči, ďalší sú poriadne kritickí. S rovnakou istotou však môžeme povedať aj to, že Spielberg má na svojom konte obrovské množstvo filmov, ktoré by mal každý z nás vidieť aspoň raz za život. V týchto klenotoch sme hľadali absolútne čerešničky a zostavili rebríček top 5 najlepších filmov Stevena Spielbega podľa hodnotení slovenských a českých divákov.
Čeľuste (Jaws), Blízke stretnutie tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind), Chyť ma, ak to dokážeš (Catch Me If You Can) či Terminál (The Terminal) – toto sú len niektoré z filmov od Stevena Spielberga, ktoré filmoví fanúšikovia milujú, no ani jeden z nich nepatrí medzi jeho najvyššie hodnotené snímky na ČSFD.
Vybrali sme top päťku
Rebríček top 5 filmov režisérskej legendy otvára Jurský park (Jurassic Park) s vysokým hodnotením 86 %. Sci-fi z roku 1993 sa odohráva na odľahlom ostrove, kde milionár John Hammond vytvorí živých dinosaurov a vybuduje zábavný park. Keď uniknú na slobodu, začína skutočný boj o prežitie.
Štvrté miesto patrí snímke Zachráňte vojaka Ryana (Saving Private Ryan), ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1998 a na ČSFD získala 89 %. Akčná dráma zasadená do obdobia 2. svetovej vojny s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe, sa sústredí na príbeh kapitána Johna Millera, ktorý sa snaží urobiť všetko pre to, aby zachránil posledného živého zo štyroch bratov – vojaka Jamesa Ryana, a dostal ho domov k čakajúcej matke. Ak si nejaký film zaslúži prívlastok najlepšieho vojnového filmu vôbec, podľa mnohých fanúšikov je to práve tento.
O tretiu a druhú priečku sa spoločne delia dva filmy – Indiana Jones: Dobyvatelia stratenej archy (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark) z roku 1981 a Indiana Jones: Posledná krížová výprava (Indiana Jones and the Last Crusade) z roku 1989. Filmová séria s Harrisonom Fordom sleduje dobrodruha a archeológa Indiana Jonesa, ktorý plní svoje akčné misie. Obe snímky dostali hodnotenie 90 %.
Dostávame sa k prvému miestu a za absolútne najlepší film Stevena Spielberga môžeme so spokojným svedomím vyhlásiť dôležitú snímku, pri ktorej sa mnohým divákom tisnú slzy do očí. Je ňou Schindlerov zoznam (Schindler’s List), ktorý mal premiéru v roku 1993 a opäť sa odohráva za čias 2. svetovej vojny. Nemecký podnikateľ Oskar Schindler vedie fabriku na smaltované riady, kde sú jeho lacnou pracovnou silou Židia. S nimi má ale režim iné plány a chce ich poslať do Osvienčimu.
Schindlerov zoznam má na ČSFD vysokých 92 % a celkovo je 6. najlepším filmom podľa používateľov databázy a 32. najobľúbenejším. Je nakrútený čiernobielo, čo umocňuje jeho ťaživú atmosféru a aj keď nejde o príjemné pozeranie, udalosti, ktoré ukazuje, by sme si mali neustále pripomínať, a preto je neuveriteľne aktuálny aj po rokoch.
Najnovší film Stevena Spielberga dostáva rozporuplné hodnotenia
Otvárací víkend má za sebou v kinách nový film Stevena Spielberga Deň odhalenia, v ktorom sa režisér vracia k svojej obľúbenej téme. Deň odhalenia má byť dňom, keď sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. O čom? To tuší len hŕstka vyvolených vrátane dátového analytika Daniela (Josh O’Connor), ktorý drží v rukách kľúč k jej zverejneniu. Do cesty sa mu však stavia elitný tím s jasným cieľom: zabrániť úniku informácií za každú cenu. Ich motívy sú rôzne, no ten najzásadnejší je mrazivý – pravda by mohla definitívne rozvrátiť svetový poriadok.
Okrem Daniela sa do hľadáčika prenasledovateľov pod vedením Noaha Scanlona (Colin Firth) dostane aj Margaret (Emily Blunt), moderátorka počasia z malej lokálnej televízie. To, čo diváci pôvodne považovali za nervové zrútenie v priamom prenose, je však v skutočnosti…
Podľa divákov je Spielbergova novinka rozporuplným dielom a zatiaľ mu na ČSFD svieti hodnotenie 66 % a na IMDb rating 6,8/10. Vyzerá to tak, že režisérovým najkvalitnejším snímkam konkurovať nebude, no budeme sledovať, koľko divákov pritiahne do kín.
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