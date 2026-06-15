Matovičovo hnutie ukázalo plat syna Jána Richtera: Syn politika zo Smeru má údajne zarábať 15-tisíc eur mesačne

Reorfoto: Facebook/Hnutie SLOVENSKO

Nina Malovcová
Opozícia kritizuje pôsobenie syna Jána Richtera v Transpetrole.

Syn Jána Richtera zo Smeru zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15-tisíc eur mesačne. Poukázalo na to na tlačovej besede opozičné Hnutie Slovensko, ktoré reagovalo na informácie zverejnené portálom Aktuality.sk.

„Po dnešku sme sa dozvedeli, že syn Roberta Fica je len chudobný príbuzný v porovnaní so synom Jána Richtera. Juraj Richter podľa medializovaných informácií zarába v Transpetrole približne 15-tisíc eur mesačne,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Július Jakab.

Pripomenuli aj vyjadrenia premiéra Fica

Opozičný poslanec pripomenul, že Juraj Richter pôsobí v predstavenstve Transpetrolu od decembra 2023. Zároveň poukázal na jeho predchádzajúce pôsobenie v štruktúrach Nitrianskeho samosprávneho kraja a na jeho angažovanie sa v strane Smer-SD. Podľa Jakaba samotný premiér Robert Fico pri obhajovaní svojho syna Michala Fica uviedol, že za problematické by považoval situácie, keby rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch. Zrejme si to neuvedomil, veľmi presne označil pozíciu syna predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera.

„Pri argumentácii o Michalovi Ficovi a o tom, že berie 5 000 eur mesačne, v podstate zo štátnych peňazí, Fico hovorí, že to nie je rodinkárstvo a príživníctvo. Zároveň povedal, že keby jeho syn pôsobil v SEPS-e, Transpetrole alebo v inom štátnom podniku, mohli by sme hovoriť o rodinkárstve,“ skonštatoval poslanec s tým, že premiér takto sám dosvedčil, že v prípade syna Jána Richtera ide o rodinkárstvo.

Opozícia hovorí o rodinkárstve

Jakab odporučil Richterovi, aby sa postavil pred dôchodcov a povedal im, že to, čo zarába jeho syn mesačne vo firme riadenej štátom, oni dostanú zhruba za dva roky. „Smer je strana príživníkov a rodinkárov, ktorí sa vykašľali na ľudí a riešia len seba, svoje biznisy, svojich rodinných príslušníkov, ktorých tam proste upracujú,“ dodal Jakab. Poslanec Hnutia Slovensko Peter Polák doplnil, že podľa posledného prieskumu má až 80 percent ľudí na Slovensku finančné problémy.

„Nevedia vyžiť, nevedia si dovoliť to, čo si nakúpili pred troma rokmi, odkedy prišla táto vláda. Priemerná mzda na Slovensku je 1 620 eur za posledný rok a ja sa chcem opýtať aj občanov Slovenskej republiky, hlavne z východného Slovenska, kto zarába takéto peniaze?“ povedal a dodal, že predstavitelia vládnej koalície stratili kontakt s realitou bežných občanov.

Poslanec parlamentu za Smer - sociálna demokracia Ján Richter a premiéer SR Robert Fico
Foto: SITA/Úrad vlády SR

 

Pôsobenie syna Jána Richtera v štátnej spoločnosti Transpetrol kritizuje aj Progresívne Slovensko (PS). „Strana Smer 15 rokov buduje systém príživníckej rodiny ficovcov a v širšom zmysle smerákov. Je to systém, v ktorom sa verejné peniaze najprv transformujú na stranícke peniaze, potom na peniaze ich firmy – Agentúry Smer a napokon končia priamo u ľudí blízkych Robertovi Ficovi,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.

Líder PS zároveň pripomenul, že premiér Robert Fico v reakcii na kritiku odmeňovania svojho syna Michala Fica v Agentúre Smer argumentoval tým, že nejde o štátnu firmu a že otázky by vznikali v prípade, ak by rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch. „Dámy a páni, a to sme ešte iba na začiatku celej tejto ságy, takto vyzerá tá skutočná príživnícka rodina Roberta Fica – sú to jeho najbližší príbuzní, sú to priateľky a potom je tu tá široká stranícko-politická rodina, agentúry, firmy, advokáti, ľudia napojení na Smer alebo synovia funkcionárov Smeru ako syn pána Richtera,“ poukázal Šimečka.

Tieňový minister hospodárstva PS Ivan Štefunko vyhlásil, že Transpetrol patrí medzi strategické podniky štátu a jeho vedenie by malo byť obsadzované na základe jasných odborných kritérií. Podľa neho sa PS nepodarilo dohľadať odborné skúsenosti Juraja Richtera v oblasti energetiky. „Transpetrol je spoločnosť, ktorá zabezpečuje prepravu ropy a podieľa sa na energetickej bezpečnosti Slovenska. Preto je legitímne pýtať sa, aké odborné predpoklady má človek, ktorý sa stal členom predstavenstva takejto firmy,“ uviedol Štefunko.

PS zároveň kritizovalo výšku jeho odmeny, pretože ide o príjem približne desaťnásobne prevyšujúci priemernú mzdu na Slovensku a niekoľkonásobne prevyšujúci platy najvyšších ústavných činiteľov. „Verejnosť má právo vedieť, na základe akých výsledkov a kritérií je takéto odmeňovanie nastavené,“ povedal Štefunko.

Premiér sa v posledných dňoch opakovane bráni kritike súvisiacej s pôsobením jeho syna Michala Fica v Agentúre Smer. Pri jednej z obhajob však použil argument, ktorý podľa kritikov obrátil pozornosť na ďalšieho predstaviteľa jeho strany.

Na súvislosti upozornil portál Aktuality. Téma nadväzuje na diskusiu, ktorá sa rozprúdila po zverejnení informácií o odmenách Michala Fica v Agentúre Smer a následne sa dostala aj do parlamentu, kde ju otvorila poslankyňa PS Zuzana Števulová.

Fico odmieta obvinenia z rodinkárstva

Premiér tvrdí, že v prípade jeho syna nejde o rodinkárstvo, keďže Agentúra Smer nie je štátnou firmou, ale obchodnou spoločnosťou vlastnenou stranou Smer. „Hovoríme o súkromnej obchodnej spoločnosti. Keby môj syn bol niekde riaditeľom JAVYS-u, alebo by bol šéfom SEPS-u, alebo by bol šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že som si tam dal nejakého človeka, lebo som si chcel pomôcť nejakej rodine,“ vyhlásil Robert Fico na tlačovej konferencii.

Prečerpávacia stanica spoločnosti Transpetrol ropovodu v Tupej pri Šahách
Foto: SITA/Igor Svítok

Práve zmienka o spoločnosti Transpetrol však vyvolala nové otázky. Kritici upozorňujú, že v predstavenstve tejto štátnej spoločnosti pôsobí Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera.

Denník SME získal aj reakciu Jána Richtera. “Uspel vo výberovom konaní, v čom je problém?” odpovedal v súvislosti so synom. Na poznámku, že sa odvolávame na výrok premiéra Fica, reagoval slovami: “A ja sa odvolávam na to, že vyhral výberové konanie.” A vzápätí odišiel.

Fico sa syna zastáva

Premiér sa pre svojho syna počas štvrtkovej hodiny otázok dostal aj do ostrej výmeny názorov v parlamente s poslankyňou Progresívneho Slovenska Zuzanou Števulovou. Témou boli rodinní príslušníci politikov a ich prepojenie na verejné financie.

Diskusia sa však rýchlo zmenila na sériu osobných poznámok a vzájomných útokov. Ako píše Denník N, k incidentu došlo počas pravidelnej hodiny otázok v Národnej rade SR. Števulová sa premiéra pýtala, či dodrží svoje skoršie vyjadrenia a odíde z politiky, keďže jeho rodinní príslušníci podľa nej poberajú štátne peniaze.

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