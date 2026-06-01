Adam Bardy otvorene o kritike v Let’s Dance: Prezradil, prečo si z nej nerobil ťažkú hlavu

Moderovanie veľkolepej televíznej šou so sebou neprináša iba pozornosť divákov, ale aj okamžité reakcie, hodnotenia a kritiku. Svoje o tom vie aj Adam Bardy, ktorý sa v Let’s Dance ocitol v novej úlohe a musel si zvyknúť na atmosféru veľkej haly aj očakávania publika pred obrazovkami.
Herec Adam Bardy prezradil denníku Plus Jeden deň, ako vnímal začiatky moderovania tanečnej šou, kritiku zo strany divákov aj to, či pred priamymi prenosmi pociťoval trému. Hoci sa Let’s Dance spája najmä s eleganciou, emóciami a tancom, v zákulisí ide aj o veľkú zodpovednosť a schopnosť ustáť spätnú väzbu.
Kritika pre hlasný prejav ho nezlomila
Už počas prvých prenosov si niektorí diváci všimli, že Adam Bardy pôsobil na obrazovke veľmi energicky a podľa časti publika až príliš kričal. Moderovanie v hale plnej ľudí však bolo podľa neho novou skúsenosťou nielen pre neho, ale pre celý tím.
„1 500 ľudí v hale bolo novinkou pre všetkých. Televízny divák je, samozrejme, dôležitý, ale rovnako dôležitý pre mňa a pre nás boli diváci, ktorí si kúpili lístok. Z počiatočnej kritiky, čo sa týka kričania, som si ťažkú hlavu nerobil, ale nesnažil som sa jej vyhýbať. Dá sa povedať, že to bola spätná väzba, vďaka ktorej som vedel, kedy je to zážitok pre divákov doma aj v sále,“ povedal Adam Bardy.
Kritiku nevnímal osobne. Bral ju skôr ako spätnú väzbu, ktorá mu pomohla lepšie odhadnúť, ako pracovať s energiou počas prenosu. Pri takej veľkej šou totiž moderátor nehovorí len k divákom pred televíznymi obrazovkami, ale aj k ľuďom priamo v sále, ktorí sú súčasťou celého večera.
