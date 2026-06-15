Irán odhalil podmienky mierovej dohody: USA majú uvoľniť zmrazené miliardy a zaplatiť reparácie

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť iránske aktíva zmrazené v zahraničí a poskytnúť mu náhrady škôd spôsobených počas vojny. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Uvoľnenie zmrazených iránskych aktív, ako aj reparácie za škody, sú dva základné body. Americká strana sa zaviazala prijať opatrenia v oboch oblastiach,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Napriek dohode však v Iráne voči Spojeným štátom panuje hlboká nedôvera.
Súčasťou dohody má byť aj Libanon
„Bohužiaľ, treba uznať, že hlboká nedôvera Iránu voči Spojeným štátom pramení z dlhej histórie zlých činov amerických lídrov. Spojené štáty majú pred sebou ešte dlhú cestu, kým si získajú dôveru iránskeho ľudu,“ pokračoval Bakájí.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Práve Libanon je podľa Bakájího integrálnou súčasťou dohody. Na programe Teheránu sú preto diplomatické návštevy v krajinách regiónu ešte predtým, ako bude dokument s USA v piatok podpísaný v Švajčiarsku.
„Pokiaľ ide o spôsob a mechanizmus podpisu memoranda o porozumení, konečné rozhodnutie bude prijaté dnes a zajtra a jeho výsledky budú oficiálne oznámené,“ doplnil.
Hizballáh ocenil postoj Iránu
Militantné hnutie Hizballáh sa v pondelok poďakovalo Iránu za to, že trval na tom, aby bol Libanon zahrnutý v dohode.
„Hizballáh vyjadruje hlbokú vďaku iránskym vodcom, silám a ľudu za ich neochvejnú podporu Libanonu, jeho ľudu a jeho odporu a za ich naliehanie na to, aby bol Libanon zahrnutý do akejkoľvek dohody vedúcej k ukončeniu vojny,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení. Hizballáh doplnil, že „nebude akceptovať žiadnu agresiu, ktorá porušuje suverenitu jeho krajiny alebo prelieva krv jeho ľudu“. Prisľúbil, že „zostane zaviazaný legitímnemu a neochvejnému právu Libanonu brániť svoju krajinu, ľud a suverenitu, kým sa nedosiahne úplné stiahnutie Izraelu a vrátenie väzňov“.
Izrael trvá na ponechaní jednotiek v regióne
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy. Iránske ministerstvo zahraničia zároveň očakáva, že končenú dohodu po počiatočnom období 60 dní podporí rezolúciou Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.
Spojené štáty a Irán budú tento týždeň viesť nepriame rokovania v katarskom hlavnom mesta Dauha pred oficiálnym podpísaním dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Agentúru AFP o tom v pondelok informoval nemenovaný diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na citlivosť záležitosti, píše TASR.
Historická dohoda má byť podpísaná vo Švajčiarsku
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
„Tento týždeň sa budú v Dauhe konať samostatné prípravné stretnutia s každou zo strán, a to pred oficiálnym podpisom dohody vo Švajčiarsku a začiatkom technických rokovaní,“ uviedol diplomat. Zdroj tiež dodal, že katarskí vyjednávači odišli z Teheránu po „17 hodinách intenzívnych rokovaní“, ktoré sa začali v nedeľu a vyvrcholili dosiahnutím dohody.
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