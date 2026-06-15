Irán odhalil podmienky mierovej dohody: USA majú uvoľniť zmrazené miliardy a zaplatiť reparácie

Ľudia sa po oznámení počiatočnej dohody o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom vracajú do svojej dediny

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Irán hovorí o uvoľnení aktív a reparáciách.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť iránske aktíva zmrazené v zahraničí a poskytnúť mu náhrady škôd spôsobených počas vojny. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Uvoľnenie zmrazených iránskych aktív, ako aj reparácie za škody, sú dva základné body. Americká strana sa zaviazala prijať opatrenia v oboch oblastiach,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Napriek dohode však v Iráne voči Spojeným štátom panuje hlboká nedôvera.

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Súčasťou dohody má byť aj Libanon

„Bohužiaľ, treba uznať, že hlboká nedôvera Iránu voči Spojeným štátom pramení z dlhej histórie zlých činov amerických lídrov. Spojené štáty majú pred sebou ešte dlhú cestu, kým si získajú dôveru iránskeho ľudu,“ pokračoval Bakájí.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Práve Libanon je podľa Bakájího integrálnou súčasťou dohody. Na programe Teheránu sú preto diplomatické návštevy v krajinách regiónu ešte predtým, ako bude dokument s USA v piatok podpísaný v Švajčiarsku.

„Pokiaľ ide o spôsob a mechanizmus podpisu memoranda o porozumení, konečné rozhodnutie bude prijaté dnes a zajtra a jeho výsledky budú oficiálne oznámené,“ doplnil.

Hizballáh ocenil postoj Iránu

Militantné hnutie Hizballáh sa v pondelok poďakovalo Iránu za to, že trval na tom, aby bol Libanon zahrnutý v dohode.

„Hizballáh vyjadruje hlbokú vďaku iránskym vodcom, silám a ľudu za ich neochvejnú podporu Libanonu, jeho ľudu a jeho odporu a za ich naliehanie na to, aby bol Libanon zahrnutý do akejkoľvek dohody vedúcej k ukončeniu vojny,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.  Hizballáh doplnil, že „nebude akceptovať žiadnu agresiu, ktorá porušuje suverenitu jeho krajiny alebo prelieva krv jeho ľudu“. Prisľúbil, že „zostane zaviazaný legitímnemu a neochvejnému právu Libanonu brániť svoju krajinu, ľud a suverenitu, kým sa nedosiahne úplné stiahnutie Izraelu a vrátenie väzňov“.

Izrael trvá na ponechaní jednotiek v regióne

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy. Iránske ministerstvo zahraničia zároveň očakáva, že končenú dohodu po počiatočnom období 60 dní podporí rezolúciou Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.

Ľudia sa po oznámení počiatočnej dohody o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom vracajú do svojej dediny
Foto: SITA/AP

Spojené štáty a Irán budú tento týždeň viesť nepriame rokovania v katarskom hlavnom mesta Dauha pred oficiálnym podpísaním dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Agentúru AFP o tom v pondelok informoval nemenovaný diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na citlivosť záležitosti, píše TASR.

Historická dohoda má byť podpísaná vo Švajčiarsku

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.

Libanonskí vojaci blokujú cestu v obci Burj Qalawai v Libanone
Foto: SITA/AP

„Tento týždeň sa budú v Dauhe konať samostatné prípravné stretnutia s každou zo strán, a to pred oficiálnym podpisom dohody vo Švajčiarsku a začiatkom technických rokovaní,“ uviedol diplomat. Zdroj tiež dodal, že katarskí vyjednávači odišli z Teheránu po „17 hodinách intenzívnych rokovaní“, ktoré sa začali v nedeľu a vyvrcholili dosiahnutím dohody.

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