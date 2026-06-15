Melánia Kasenčáková priznala, prečo pôsobila arogantne v Miliónovom tanci. Mimo parketu bojovala so strachom

Reality šou Miliónový tanec patrila v roku 2005 medzi výrazné televízne projekty na Slovensku. Na obrazovkách televízie JOJ sa vtedy spojila súťaž, emócie aj tvrdá tanečná drina, pričom súťažiaci, vrátane Melánie Kasenčákovej, bojovali nielen o finančnú výhru, ale aj o možnosť získať štipendium na prestížnej tanečnej škole v zahraničí.
Formát relácie priniesol divákom pohľad do sveta tanca, kde rozhodovala kombinácia talentu, techniky a hlasovania divákov. Silnou stránkou šou bola aj rôznorodosť súťažiacich, ktorí pochádzali z rôznych prostredí, no spájala ich vášeň pre tanec. Medzi najvýraznejšie osobnosti šou patrila Melánia Kasenčáková, ktorá sa po rokoch vrátila v podcaste Návraty späť do čias, kedy sa vysielal Miliónový tanec.
Ako sa dozvedela o konkurze do šou?
Podobne ako Michaela Surínyová v prvej reality šou Dievča za milión, aj sympatická tmavovláska sa v súťaži prebojovala až do samotného finále, a hoci napokon nezvíťazila a skončila na druhom mieste, získala si veľkú pozornosť poroty aj divákov. Melánia je rada, že má za sebou takúto skúsenosť a vôbec neľutuje, že nevyhrala.
Doteraz si spomína na to, ako sa k nej dostala informácia o konkurze do šou. “Bola som v Prahe a o tom konkurze ma informovala ešte moja babka, že boli na to nejaké reklamy. Ja som o ničom nevedela, nemala som programy ani čas televíziu pozerať,” uviedla Melánia, ktorá bola rok v hlavnom meste Česka a hľadala si tam svoje uplatnenie.
Dokonca sa jej tam už začalo dariť, bola v jednej agentúre, učila v tanečnej škole a tancovala po kluboch. “Bola to moja prvá rozbehnutá éra samostatného života, mala som 19 rokov. Bola to pre mňa prvá nezávislosť, prvé peniaze svoje. Všetko nové,” pokračovala.
Konkurz do Miliónového tanca považovala za jeden z mnohých. Vôbec si z toho nerobila ťažkú hlavu. Podľa jej slov išla do šou, ktorá bola v tej dobe, teda v roku 2005, niečím výnimočná. “Vieme, že konkurzy sú o type, ako vyzeráš a ani nie o tom, čo vieš. Toto bola jediná šou, ktorá bola aj o niečom, že tí ľudia museli niečo vedieť. Nebolo to len o kráse a škaredosti, a že vyhráva naozaj ten, čo má čo ponúknuť,” povedala Melánia Kasenčáková.
Tanec jej šiel prirodzene, no v rozhovoroch pociťovala nervozitu
Keďže obiehala konkurzy v Prahe a bola na to zvyknutá, rozhodla sa, že vyskúša aj tento pre Miliónový tanec. Z priebehu ani potom dokonca zo samotných kôl nemala veľký stres, tlak pociťovala len vtedy, keď s ňou robili moderátori rozhovory. Vtedy sa naozaj bála. “Nebola som zvyknutá pekne, prirodzene a plynule sa vyjadrovať,” priznala.
Krvou jej koloval adrenalín, ktorý mala z tanca a výkonu. A už dvojnásobne po tom, čo jej jeden z porotcov povedal pekný kompliment. “Fredy mi hovoril niečo s Madonnou z New Yorku, že patrím tam,” poznamenala Melánia a spomenula Fredyho Ayisiho. Spolu s ním hodnotili tanec ľudí Jaro Bekr, Tony Moisés a Svetlana Sopková.
Avšak vždy, keď sa jej niekto spýtal na niečo, a to sa týkalo nielen moderátorov Vladimíra Voštinára a Lenky Hriadeľovej, zmocnil sa jej strach. “Trošku ma len znervózňovali veci, na ktoré som prirodzene nebola zvyknutá,” narážala Melánia aj na rozhovory, ktorá dokonca mala problém s režisérom, ktorý zisťoval od nej, prečo neodpovedala tak, ako bolo od nej očakávané.
Bolo to pre ňu neznáme
Brunetka priznáva, že zrejme vyzerala arogantne, no ona len nebola pripravená. Mediálny tréning na to, ako majú účastníci reagovať na otázky, totiž nemali. “Cítila som, že neodpovedám tak, ako by chceli, aby som odpovedala,” doplnila Melánia, ktorá skončila tesne za Danielou Edlingerovou. Sama to však berie ako úspech, keďže nebola vtedy odhodlaná veľmi spolupracovať a zmeniť postoj, aby vyzerala sympatickejšie.
Nakoniec si však aj tá jej prirodzenosť našla svojho diváka. Ten moment, kedy už naozaj išlo do tuhého, si uvedomila až neskôr. “Celý čas nič, až kým sme nešli do jedného nemenovaného nákupného centra kvôli spolupráci s nejakou značkou oblečenia a ľudia nás veľmi vnímali,” poznamenala tanečníčka.
Celé to bolo pre ňu neobvyklé a nepoznané. “Brala som to ako zadosťučinenie za to všetko, čo som podnikla pre to, aby som mala takú úroveň alebo level,” doplnila Melánia a uviedla, že boli spolu so štábom zavretí v hoteli, pričom všetko bolo zdokumentované. Inak povedané, bolo to ako v reality šou.
Spoločenské tance jej dali najviac zabrať
Každé finálové kolo bolo venované inému žánru tancu, čo si veľmi užívala. Vždy si chcela vyskúšať rôzne tance a v šou dostala príležitosť. Nerada však spomína hlavne na jedno kolo. “Najťažšie boli pre mňa spoločenské tance, lebo sa mi tam zachytili šaty do podpätku. Trápila som sa tam celý čas,” vyšla s pravdou von a spomenula tiež akrobatický rock-n-roll, pri ktorom vytiahla svoje akrobatické zbrane.
Dnes má Melánia Kasenčáková rodinu, je vydatá za talianskeho producenta a tanečníka a má dve dcéry. Účasť v šou ju posunula vpred, získala novú skúsenosť a dnes vlastní tanečnú školu, kde učí deti od 3 rokov. Dokonca tiež zabŕda do realít a do social media, keďže sa vzdelávala aj v tejto oblasti, aby pochopila, ako fungujú sociálne siete.
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