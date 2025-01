Muž behal každý deň 5 kilometrov počas jedného mesiaca: Takto sa zmenilo jeho telo

Venujete sa behu? Zaznamenávate si vaše pokroky, za aký čas ste dokázali zabehnúť určitú vzdialenosť? Jeden muž sa rozhodol, že každý deň počas 30 dní bude behať 5 kilometrov, jeho „progress“ ho šokoval.

Článok pokračuje pod videom ↓

Beh je bezpochyby pre naše telo prospešný, a to nielen pre zlepšenie našej fyzickej kondície, ale aj pre naše srdce a pľúca. A aj preto sa youtuber Luke Longden rozhodol, že každý deň počas jedného mesiaca zabehne trasu dlhú 5 kilometrov, aby zistil, ako sa bude cítiť a ako sa zmení jeho telo, ako píše Ladbible.

Luke vo videu hovorí, že na začiatku svojej výzvy bol úplný začiatočník, nikdy predtým sa behu aktívne nevenoval. Tvrdí, že najprv bol skeptický a priznal, že v prvý deň sa už po dvoch minútach behu musel zastaviť a vydýchať sa.

V prvý deň mu trvalo 33 minút, aby dokončil svoju trasu, no na druhý deň sa zlepšil až o 3 minúty. V 8. deň zabehol 5 kilometrov už za 26 minút, v 15. deň to bolo len 22 minút. Luke vtedy povedal, že je šialené, aký pokrok urobil len za dva týždne, že to absolútne nečakal.

Na 30. deň zabehol svoju trasu za 21 minút a 40 sekúnd, za 30 dní sa Luke zlepšil až o 10 minút. Dokonca zistil, že s takýmto výsledkom sa môže zaradiť medzi najlepších 30 mužských bežcov, ktorí behajú rovnako dlhú trať: „Behal som len 30 dní a dokázal som sa takto zlepšiť, je šialené, keď si predstavím, čo by som mohol dokázať za 60 alebo 120 dní,“ povedal Luke v závere svojej výzvy.

Youtuber behal 5 kilometrov každý deň počas 30 dní, a to za každého počasia, v daždi aj v horúčavách. Okrem fyzickej kondície videl výrazné zmeny aj na svojej postave.