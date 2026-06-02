Jana Porubjaková po víťazstve prekvapila úprimnosťou: Let’s Dance by už dopriala niekomu inému

Niektoré príležitosti prídu v živote iba raz, no občas sa osud rozhodne dopriať človeku aj druhú šancu. Zuzana Porubjaková sa po roku opäť postavila na tanečný parket a napokon si z neho odniesla najkrajší možný výsledok.
Herečka a tohtoročná víťazka Let’s Dance Zuzana Porubjaková prezradila pre magazín Evita, ako vnímala telefonát z produkcie, ktorý jej otvoril dvere späť do tanečnej šou. Hoci mala z predchádzajúcej série krásne spomienky, návrat na parket nebrala hneď ako samozrejmosť.
Návratu spočiatku neverila
Keď prišla ponuka, aby sa do Let’s Dance vrátila a dala si tanečné repete, v Zuzane sa okamžite ozval pocit, že niečo také sa predsa nedeje dvakrát. Šou vnímala ako výnimočnú skúsenosť, ktorú človek zažije raz za život, a preto jej chvíľu trvalo, kým uverila, že návrat je naozaj reálny.
„Presne toto! Hovorila som si: ale veď to malo byť raz za život! Do poslednej chvíle som tomu teda neverila. Až keď nám začali chodiť konkrétne termíny na natáčanie dokrútok a všetkých vecí okolo, som pochopila, že sa to naozaj deje. A prišlo mi to ako krásny dar, že si to môžem zopakovať a ešte hneď po roku,“ priznala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pre herečku to nebola len ďalšia pracovná ponuka, ale návrat k niečomu, čo v nej zanechalo silnú stopu. Tanečná šou jej priniesla emócie, radosť aj pocit, že sa dokáže posúvať za vlastné hranice.
Nahlásiť chybu v článku