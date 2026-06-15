Orbán by sa už nemohol vrátiť do funkcie: Maďarský parlament rokuje o obmedzení mandátu premiéra na osem rokov

Poslanci maďarského Národného zhromaždenia sa v pondelok zišli na rokovaní posledného dňa riadnej jarnej schôdze zákonodarného zboru. Jedným z najdôležitejších bodov programu je hlasovanie o návrhu ústavného dodatku, ktorý by na osem rokov obmedzil pôsobenie vo funkcii maďarského premiéra.
S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Predsedu vlády volí Národné zhromaždenie na návrh prezidenta republiky. Za predsedu vlády nemôže byť zvolený niekto, kto zastával funkciu predsedu vlády osem rokov vrátane prerušení. Pri výpočte tohto osemročného obdobia sa berie do úvahy funkčné obdobie predsedu vlády od 2. mája 1990, píše sa v návrhu.
Magyar kritizoval bývalú Orbánovu vládu
Premiér Péter Magyar v prejave pred programom schôdze vytkol členom bývalej vlády Viktora Orbána, že začiatkom jesene 2024 súhlasili s návrhom Orbána, aby sa neďaleko hraníc s Rakúskom pri obci Vitnyéd vybudoval migračný tábor. Podľa Magyara občanom klamali, že tam stavajú letný tábor, čomu nikto neveril, pretože oblasť bola ohradená trojmetrovým plotom a strážená políciou.
Magyar pripomenul, že zatiaľ čo lídri Fideszu mnohokrát verejne vyhlásili, že neplánujú nikde vybudovať utečenecký tábor, v lete 2024 bolo prijaté príslušné vládne rozhodnutie a už bol vyčlenený rozpočet na výstavbu tohto zariadenia vo výške piatich miliárd forintov (14,3 milióna eur). Poslanci Fideszu označili Magyarom predložené dôkazy za klamstvo a vyhlásili, že jeho strana Tisza iba plní príkazy Bruselu a snaží sa do krajiny vpustiť migrantov. K podstate zverejnených tajných dokumentov sa odmietli vecne vyjadriť.
Fidesz a vláda sa sporia aj o migračný pakt
„So zámerom, aby bolo možné rokovať s Európskou úniou o zrušení pokuty, ktorú Maďarsku uložil Súdny dvor Európskej únie, vzniklo vládne uznesenie, ktorého súčasťou bol aj tábor vo Vitnyéde, ale vláda ho nechcela nikdy reálne zrealizovať,“ vyhlásil predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás.
Magyar označil kroky bývalej vlády za úplné morálne zlyhanie a usvedčenie strany Fidesz z vedomého klamania vlastných voličov. Gulyás vyzval premiéra, aby jasne deklaroval postoj svojej vlády k implementácii migračného paktu. Fidesz totiž opakovane tvrdí, že nová Magyarova vláda chce výmenou za uvoľnenie zmrazených európskych fondov prijať v tajnosti migračný pakt.
Magyar odvolal najvyšších šéfov tajnej služby
Péter Magyar taktiež s účinnosťou od 13. júna 2026 odvolal štyroch najvyšších šéfov maďarských tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Príslušné rozhodnutie bolo zverejnené v piatok v štátnom vestníku. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vládnym nariadením bol uvoľnený z funkcie generálneho riaditeľa civilne zahraničnej spravodajskej služby a rozviedky Információs Hivatal Krisztián Oláh. Z pozície generálneho riaditeľa Úradu na ochranu ústavy (Alkotmányvédelmi Hivatal), ktorý je civilnou vnútornou spravodajskou službou a kontrarozviedkou, bol odvolaný Szabolcs Bárdos.
Odvolaný bol ďalej z funkcie generálneho riaditeľa Národnej bezpečnostnej služby (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) Csaba Kiss, ako aj Norbert Tajti z postu generálneho riaditeľa Vojenskej národnej bezpečnostnej služby (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat).
Nový maďarský parlament v sobotu 9. mája oficiálne zvolil Pétera Magyara za premiéra. Stalo sa tak po aprílových voľbách, ktoré ukončili 16 rokov vlády Viktora Orbána. Poslanci počas ustanovujúcej schôdze parlamentu schválili Magyara do funkcie premiéra počtom hlasov 140 proti 54, pričom jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Nová predsedníčka maďarského parlamentu Ágnes Forsthofferová ešte predtým oznámila návrat zástavy Európskej únie (EÚ) na budovu parlamentu po 12 rokoch jej neprítomnosti počas Orbánovej vlády.
„Nech je moje prvé rozhodnutie vo funkcii predsedníčky parlamentu prvým symbolickým krokom na našej ceste späť do Európy,“ vyhlásila Forsthofferová krátko po svojom zvolení. „Týmto nariaďujem, aby sa od dnešného dňa po 12 rokoch vlajka Európskej únie vrátila na budovu maďarského parlamentu.“
Magyar počas kampane sľuboval boj proti korupcii, reformy potrebné na uvoľnenie miliárd eur z fondov EÚ a obnovu dôvery spojencov v Maďarsko. Orbánova vláda bola v uplynulých rokoch opakovane kritizovaná Bruselom pre stav právneho štátu a konflikty s európskymi inštitúciami.
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