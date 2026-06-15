Trump oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Tankery s ropou už opäť plávajú. O podmienkach sa ešte bude rokovať

Lode prechádzajú cez Hormuzský prieliv

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
USA chcú otvorený Hormuzský prieliv bez poplatkov.

Spojené štáty očakávajú, že Irán nebude vyberať mýto za plavbu cez Hormuzský prieliv. O tejto záležitosti sa však ešte bude rokovať v rámci novej mierovej dohody, uviedol v pondelok americký viceprezident J. D. Vance. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

 „Očakávame, že prieliv bude dlhodobo otvorený bez mýta, no je to záležitosť, ktorú vyriešime v rámci technických rokovaní,“ odpovedal Vance na otázku televízie CNBC, či existuje dohoda o trvalejšom otvorení prielivu bez platenia poplatkov.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Irán odhalil podmienky mierovej dohody: USA majú uvoľniť zmrazené miliardy a zaplatiť reparácie
2.
Trump vyzval Izrael a Irán, aby nepodnikali útoky ohrozujúce mierovú dohodu: Podľa Iránu rokovať o mieri nemá zmysel
3.
Trump oznámil podpísanie mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom: Dôjsť by k nemu malo v nedeľu
Zobraziť všetky články (292)

Francúzsko je pripravené zasiahnuť

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok zaviazal, že jeho krajina „urobí všetko“ pre to, aby Irán nevyberal poplatky v prielive. Podotkol, že spoločná francúzsko-britská misia, ktorej cieľom je zabezpečiť priechodnosť prielivu, je pripravená na rýchle nasadenie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Foto: SITA/AP

Iránske ministerstvo zahraničných vecí medzitým oznámilo, že dohoda mu umožní účtovať lodiam poplatky za námorné služby pri prechode Hormuzským prielivom namiesto platenia mýta. Vance sa v pondelok vyjadril aj k zrušeniu sankcií uvalených na Irán, no nešpecifikoval podmienky tohto procesu. Zdôraznil však, že sú „postavené na dvojstupňovom overovacom procese“. „(Iránci) sú vítaní späť vo svetovej ekonomike, ale len vtedy, keď dodržia záväzky, ktoré prijali,“ povedal viceprezident.

Historická dohoda má byť podpísaná vo Švajčiarsku

„Ak ste ochotní dlhodobo sa vzdať jadrového programu, ak ste ochotní prijať režim inšpekcií a overovania, ktorý… nám poskytne istotu, že nikdy nebudete mať jadrovú zbraň, potom chceme, aby ste boli prosperujúcou krajinou, a opäť vás pozveme do komunity národov,“ dodal.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.

Trump oznámil otvorenie Hormuzského prielivu

Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Informuje o tom TASR.

„Lode sa začínajú presúvať, mnohé naložené ropou, z Hormuzského prielivu. Idú po južnej ‚diaľnici‘, ktorá je úplne bezpečná, chránená a nedotknutá. Existujú aj iné oblasti, ktorými sa dá cestovať,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.

Krátko po oznámení pakistanského premiéra potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu. „Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!” napísal Trump.

Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dosah na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.

Teherán trval na tom, že dohoda o ukončení vojny musí zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone, kde Izrael vedie vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom. Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán, ktoré boli spustené 28. februára, začal odpaľovať rakety na Izrael.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rozhodca na majstrovstvách sveta pobúril ľudí: Mal ukázať rasistický symbol. Teraz ho rieši FIFA

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac