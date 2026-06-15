Trump oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Tankery s ropou už opäť plávajú. O podmienkach sa ešte bude rokovať

Spojené štáty očakávajú, že Irán nebude vyberať mýto za plavbu cez Hormuzský prieliv. O tejto záležitosti sa však ešte bude rokovať v rámci novej mierovej dohody, uviedol v pondelok americký viceprezident J. D. Vance. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Očakávame, že prieliv bude dlhodobo otvorený bez mýta, no je to záležitosť, ktorú vyriešime v rámci technických rokovaní,“ odpovedal Vance na otázku televízie CNBC, či existuje dohoda o trvalejšom otvorení prielivu bez platenia poplatkov.
Francúzsko je pripravené zasiahnuť
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok zaviazal, že jeho krajina „urobí všetko“ pre to, aby Irán nevyberal poplatky v prielive. Podotkol, že spoločná francúzsko-britská misia, ktorej cieľom je zabezpečiť priechodnosť prielivu, je pripravená na rýchle nasadenie.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí medzitým oznámilo, že dohoda mu umožní účtovať lodiam poplatky za námorné služby pri prechode Hormuzským prielivom namiesto platenia mýta. Vance sa v pondelok vyjadril aj k zrušeniu sankcií uvalených na Irán, no nešpecifikoval podmienky tohto procesu. Zdôraznil však, že sú „postavené na dvojstupňovom overovacom procese“. „(Iránci) sú vítaní späť vo svetovej ekonomike, ale len vtedy, keď dodržia záväzky, ktoré prijali,“ povedal viceprezident.
Historická dohoda má byť podpísaná vo Švajčiarsku
„Ak ste ochotní dlhodobo sa vzdať jadrového programu, ak ste ochotní prijať režim inšpekcií a overovania, ktorý… nám poskytne istotu, že nikdy nebudete mať jadrovú zbraň, potom chceme, aby ste boli prosperujúcou krajinou, a opäť vás pozveme do komunity národov,“ dodal.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
Trump oznámil otvorenie Hormuzského prielivu
Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Informuje o tom TASR.
„Lode sa začínajú presúvať, mnohé naložené ropou, z Hormuzského prielivu. Idú po južnej ‚diaľnici‘, ktorá je úplne bezpečná, chránená a nedotknutá. Existujú aj iné oblasti, ktorými sa dá cestovať,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Krátko po oznámení pakistanského premiéra potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu. „Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!” napísal Trump.
Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dosah na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.
Teherán trval na tom, že dohoda o ukončení vojny musí zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone, kde Izrael vedie vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom. Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán, ktoré boli spustené 28. februára, začal odpaľovať rakety na Izrael.
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