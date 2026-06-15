Za príručnú batožinu si už nepriplatíte: EÚ schválila zmenu, na ktorú čakali mnohí cestujúci. Letenky môžu zdražieť

Ak ste si pri kúpe letenky niekedy povzdychli nad tým, že za malý kufor do kabíny musíte doplácať desiatky eur, čaká vás dobrá správa. Európska únia sa po rokoch sporov dohodla na nových pravidlách, ktoré výrazne posilnia práva cestujúcich.
Ako informuje portál Euronews, po viac než desaťročí rokovaní sa členské štáty a Európsky parlament zhodli na tom, že základná príručná batožina bude súčasťou ceny letenky. Zachovaný zostane aj nárok na finančné odškodnenie pri výraznom meškaní letov. Nové pravidlá majú začať platiť od roku 2027.
Koniec jednej z najväčších frustrácií cestujúcich
Každý, kto v posledných rokoch letel s nízkonákladovou aerolinkou, pozná ten scenár. Na začiatku vás priláka lacná letenka, no počas rezervácie postupne pribúdajú ďalšie poplatky. Za výber sedadla, za prioritný nástup a často aj za príručný kufor, ktorý si chcete vziať na palubu.
Práve spoplatňovanie príručnej batožiny sa stalo jednou z najspornejších tém pri rokovaniach o nových pravidlách. Spotrebiteľské organizácie dlhodobo tvrdili, že ide o službu, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou letenky. Aerolinky, naopak, argumentovali tým, že cestujúci by mali platiť len za služby, ktoré skutočne využívajú.
Európska únia sa napokon priklonila na stranu cestujúcich. Každý pasažier bude mať po novom nárok na osobnú batožinu s rozmermi 40 × 30 × 15 centimetrov a zároveň aj na príručný kufor na kolieskach. Jeho maximálny súčet rozmerov bude 100 centimetrov a hmotnosť nebude môcť presiahnuť 7 kilogramov. Pre mnohých ľudí pôjde o výraznú úsporu. Najmä pri rodinných dovolenkách totiž poplatky za batožinu často navýšili cenu leteniek o desiatky eur na osobu.
Lacné letenky úplne nezmiznú
Letecké spoločnosti už teraz upozorňujú, že nové pravidlá budú mať svoju cenu. Ak budú musieť zahrnúť batožinu do základnej ceny letenky, časť nákladov sa môže premietnuť do cien samotných letov.
To však neznamená, že úplne zmiznú najlacnejšie tarify. Cestujúci, ktorí lietajú len s malou taškou pod sedadlo, budú môcť využiť znížené ceny bez väčšej príručnej batožiny. Očakáva sa však, že porovnávanie cien medzi jednotlivými aerolinkami bude jednoduchšie. Dnes sa totiž často stáva, že na prvý pohľad lacná letenka sa po pripočítaní všetkých poplatkov výrazne predraží.
Bitka o odškodnenie trvala celé roky
Nemenej tvrdé boli rokovania o kompenzáciách za meškajúce lety. Už dnes platí, že cestujúci majú v určitých prípadoch nárok na finančné odškodnenie, ak ich let mešká viac ako tri hodiny. Práve túto hranicu sa viaceré štáty aj letecké spoločnosti snažili zmeniť.
Argumentovali tým, že tri hodiny sú príliš krátky čas a že mnohé meškania vznikajú z dôvodov, ktoré dopravcovia nedokážu ovplyvniť. Hovorili o technických problémoch na letiskách, nedostatku personálu či komplikáciách v letovej prevádzke.
Počas rokovaní sa objavili návrhy zvýšiť hranicu na štyri alebo dokonca päť hodín. To by v praxi znamenalo, že tisíce cestujúcich by o nárok na kompenzáciu prišli. Európsky parlament však tento tlak ustál a presadil zachovanie súčasného systému.
Nové pravidlá zároveň spresňujú výšku kompenzácií. Pri letoch nad 3 500 kilometrov budú mať cestujúci nárok na 300 eur. Ak meškanie presiahne štyri hodiny alebo bude let nakoniec zrušený, kompenzácia sa zvýši na 600 eur.
Podľa predstaviteľov EÚ ide najmä o snahu odstrániť nejasnosti, ktoré sa v praxi objavovali. Cestujúci by mali jednoduchšie zistiť, na čo majú nárok, a aerolinky budú presne vedieť, aké povinnosti musia splniť.
Pravidlá vznikli v úplne inej ére lietania
Dôvod, prečo sa o zmene legislatívy rokovalo tak dlho, je jednoduchý. Súčasné pravidlá vznikli ešte v roku 2004. Odvtedy sa európske letectvo výrazne zmenilo. Nízkonákladové spoločnosti sa stali dominantnou silou na trhu a počet cestujúcich prudko narástol.
Kým Ryanair v čase prijatia pôvodných pravidiel prepravoval približne 23 miliónov cestujúcich ročne, v roku 2024 ich bolo viac ako 183 miliónov. Spoločnosť Wizz Air v tom čase ešte ani neexistovala a EasyJet bol len menším hráčom na trhu.
Práve v tomto období sa rozšíril model, v ktorom si cestujúci kupujú základnú letenku a následne si priplácajú za jednotlivé služby. To, čo bolo kedysi automatickou súčasťou cestovania, sa postupne stalo dodatočne spoplatneným produktom. Podľa europoslancov preto bolo nevyhnutné prispôsobiť legislatívu realite moderného cestovania.
Zmeny pocítia milióny Európanov
Dohoda uzatvorená medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien práv cestujúcich za posledné roky. Hoci letecké spoločnosti varujú pred vyššími nákladmi, z pohľadu pasažierov ide o rozšírenie ochrany a väčšiu transparentnosť.
Od roku 2027 by tak malo platiť jednoduchšie pravidlo. Ak si kúpite letenku, základná príručná batožina bude jej súčasťou. A ak váš let výrazne mešká, o nárok na finančné odškodnenie neprídete.
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