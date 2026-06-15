Tornádo sa prehnalo českými obcami: Poškodilo domy, stromy aj cintorín na trase dlhej 11 kilometrov

Tornáda sa v Česku tento rok objavujú nezvyčajne často. Meteorológovia najnovšie potvrdili ďalší prípad, ktorý počas víkendu zasiahol Rychnovsko v podhorí Orlických hôr. Živel po sebe zanechal škody na budovách, v cintoríne aj na okolitej zeleni.
Výskyt tornáda potvrdil na sociálnej sieti Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ktorý vychádzal zo záberov svedkov, z fotografií z miesta a radarových meraní. Podľa odborníkov ide už o piate potvrdené tornádo na území Česka od začiatku roka 2026.
Vír sa objavil počas sobotňajších prehánok
Meteorológovia uviedli, že tornádo sa vytvorilo v sobotu krátko popoludní v oblasti medzi obcami Semechnice a Kvasiny. V tom čase sa severovýchodnou časťou krajiny presúvali prehánky od severozápadu.
Výskyt tornáda na Rychnovsku v sobotu 13. června po poledni je potvrzen. Jedná se tak o páté potvrzené slabé tornádo tuto sezónu.
V sobotu se kolem poledne v severovýchodní polovině území vyskytovaly přeháňky, které postupovaly od severozápadu. Jedna z přeháněk podle fotek, videí… pic.twitter.com/pkWr4CEvXP
— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 15, 2026
Podľa odborníkov nešlo o jeden súvislý vír počas celej trasy. Na niektorých miestach bolo zaznamenaných viac rotujúcich vírov naraz. Rotáciu búrkového systému následne potvrdili aj radarové údaje.
Škody sa tiahli približne 11 kilometrov
Následky počasia pocítili viaceré obce. V Semechniciach boli poškodené náhrobky na miestnom cintoríne a vietor strhával škridly zo striech. Škody hlásili aj obyvatelia Kvasín, kde popadali stromy a poškodené boli ďalšie objekty. Zdokumentovaný pás škôd podľa meteorológov dosahuje približne 11 kilometrov. Intenzitu tornáda odborníci predbežne odhadli na stupeň EF0,5 podľa medzinárodnej Fujitovej stupnice.
Hoci sú tornáda v strednej Európe pomerne zriedkavým javom, českí meteorológovia ich tento rok zaznamenali už minimálne päť. Len začiatkom júna potvrdili ďalšie tornádo v Děčíně. Odborníci zároveň upozorňujú, že moderné radarové systémy a množstvo záberov od verejnosti dnes umožňujú presnejšie identifikovať aj slabšie tornáda, ktoré by v minulosti mohli zostať bez potvrdenia.
Podozrenie na ďalšie tornádo riešili meteorológovia už koncom mája
Séria tornád a podozrení na ich výskyt pritom v Česku trvá už niekoľko mesiacov. Koncom mája meteorológovia preverovali možné tornádo v Juhočeskom kraji v oblasti juhovýchodne od mesta Netolice. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu mohlo k výskytu tornáda dôjsť medzi 15.10 a 15.20 h. Meteorológovia vtedy upozornili, že potrebujú ďalšie informácie z terénu, aby mohli situáciu dôkladne vyhodnotiť. O pomoc preto požiadali aj verejnosť, ktorá mala nahlásiť prípadné škody spôsobené silným vetrom.
Pravdepodobný výskyt tornáda zaznamenali priamo v teréne členovia projektu Amatérska meteorológia Česko. Ich pozorovania následne podporili aj údaje z mobilného radaru spoločnosti Meteopress. Ten v rovnakom čase zachytil výraznú prízemnú rotáciu vzduchu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie znaky vzniku tornáda.
Meteorológovia následne zamerali pozornosť na oblasť medzi obcami Babice a Čakov, kde mohli byť viditeľné stopy po prechode víru. Ľudí vyzvali, aby informovali o vyvrátených stromoch, polámaných konároch, poškodených strechách alebo o ďalších škodách, ktoré by mohli pomôcť potvrdiť presnú trasu a intenzitu javu.
Zaujímavosťou je, že regionálne pracovisko ČHMÚ v Českých Budějoviciach vydalo približne desať minút pred možným výskytom tornáda výstrahu pred veľmi silnými búrkami. Odborníci však v tom čase ešte nedokázali určiť presnú polohu ani silu prípadného víru. Ak by sa jeho výskyt definitívne potvrdil, podľa predbežných odhadov by išlo skôr o slabšie tornádo. Aj tento prípad však ukázal, že tornáda a javy s nimi spojené sa v Česku objavujú častejšie než v minulosti a meteorológovia im venujú zvýšenú pozornosť.
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