Tornádo sa prehnalo českými obcami: Poškodilo domy, stromy aj cintorín na trase dlhej 11 kilometrov

Záber na tornádo, ktoré sa prehnalo čeakom

Foto: X/Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Nina Malovcová
Počasie opäť ukázalo svoju silu, tentoraz u našich susedov.

Tornáda sa v Česku tento rok objavujú nezvyčajne často. Meteorológovia najnovšie potvrdili ďalší prípad, ktorý počas víkendu zasiahol Rychnovsko v podhorí Orlických hôr. Živel po sebe zanechal škody na budovách, v cintoríne aj na okolitej zeleni.

Výskyt tornáda potvrdil na sociálnej sieti Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ktorý vychádzal zo záberov svedkov, z fotografií z miesta a radarových meraní. Podľa odborníkov ide už o piate potvrdené tornádo na území Česka od začiatku roka 2026.

Vír sa objavil počas sobotňajších prehánok

Meteorológovia uviedli, že tornádo sa vytvorilo v sobotu krátko popoludní v oblasti medzi obcami Semechnice a Kvasiny. V tom čase sa severovýchodnou časťou krajiny presúvali prehánky od severozápadu.

Podľa odborníkov nešlo o jeden súvislý vír počas celej trasy. Na niektorých miestach bolo zaznamenaných viac rotujúcich vírov naraz. Rotáciu búrkového systému následne potvrdili aj radarové údaje.

Škody sa tiahli približne 11 kilometrov

Následky počasia pocítili viaceré obce. V Semechniciach boli poškodené náhrobky na miestnom cintoríne a vietor strhával škridly zo striech. Škody hlásili aj obyvatelia Kvasín, kde popadali stromy a poškodené boli ďalšie objekty. Zdokumentovaný pás škôd podľa meteorológov dosahuje približne 11 kilometrov. Intenzitu tornáda odborníci predbežne odhadli na stupeň EF0,5 podľa medzinárodnej Fujitovej stupnice.

Hoci sú tornáda v strednej Európe pomerne zriedkavým javom, českí meteorológovia ich tento rok zaznamenali už minimálne päť. Len začiatkom júna potvrdili ďalšie tornádo v Děčíně. Odborníci zároveň upozorňujú, že moderné radarové systémy a množstvo záberov od verejnosti dnes umožňujú presnejšie identifikovať aj slabšie tornáda, ktoré by v minulosti mohli zostať bez potvrdenia.

Podozrenie na ďalšie tornádo riešili meteorológovia už koncom mája

Séria tornád a podozrení na ich výskyt pritom v Česku trvá už niekoľko mesiacov. Koncom mája meteorológovia preverovali možné tornádo v Juhočeskom kraji v oblasti juhovýchodne od mesta Netolice. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu mohlo k výskytu tornáda dôjsť medzi 15.10 a 15.20 h. Meteorológovia vtedy upozornili, že potrebujú ďalšie informácie z terénu, aby mohli situáciu dôkladne vyhodnotiť. O pomoc preto požiadali aj verejnosť, ktorá mala nahlásiť prípadné škody spôsobené silným vetrom.

Pravdepodobný výskyt tornáda zaznamenali priamo v teréne členovia projektu Amatérska meteorológia Česko. Ich pozorovania následne podporili aj údaje z mobilného radaru spoločnosti Meteopress. Ten v rovnakom čase zachytil výraznú prízemnú rotáciu vzduchu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie znaky vzniku tornáda.

Záber na možné tornádo, ktoré sa prehnalo čeakom
Foto: X/Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Meteorológovia následne zamerali pozornosť na oblasť medzi obcami Babice a Čakov, kde mohli byť viditeľné stopy po prechode víru. Ľudí vyzvali, aby informovali o vyvrátených stromoch, polámaných konároch, poškodených strechách alebo o ďalších škodách, ktoré by mohli pomôcť potvrdiť presnú trasu a intenzitu javu.

Zaujímavosťou je, že regionálne pracovisko ČHMÚ v Českých Budějoviciach vydalo približne desať minút pred možným výskytom tornáda výstrahu pred veľmi silnými búrkami. Odborníci však v tom čase ešte nedokázali určiť presnú polohu ani silu prípadného víru. Ak by sa jeho výskyt definitívne potvrdil, podľa predbežných odhadov by išlo skôr o slabšie tornádo. Aj tento prípad však ukázal, že tornáda a javy s nimi spojené sa v Česku objavujú častejšie než v minulosti a meteorológovia im venujú zvýšenú pozornosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Orbán by sa už nemohol vrátiť do funkcie: Maďarský parlament rokuje o obmedzení mandátu premiéra…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac