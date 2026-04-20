„Každému mali dať za tie tance plný počet,“ reagujú diváci Let’s Dance. Vypadla Nela Pocisková

Foto: Instagram (letsdance.markiza)

Dana Kleinová
Let’s Dance
Posledné odvysielané kolo sa stalo osudným Nele Pociskovej.

Ďalší večer, ďalšie vypadnutie. Hoci v predošlom charitatívnom kole šou nik neopustil, teraz sa tomu súťažiaci nevyhli a k Janke Hospodárovej, Vladovi Kobielskemu, Petre Polnišovej a Jurajovi Mokrému sa pridala aj Nela Pocisková s tanečným partnerom.

Ako sa ukázalo, aj keď má niekto veľa fanúšikov a obrovský talent, môže vypadnúť. Koniec koncov ide o ročník, v ktorom sa stretli najlepší z najlepších, a tak je rozhodovanie o tom, kto vypadne mimoriadne náročné. Nerozhoduje totiž len bodovanie poroty, ale tiež divácke hlasy. Diváci by si pritom mali uvedomiť, že nikto nie je nedotknuteľný a ak niekomu nebudú posielať hlasy, lebo si myslia, že ich aj tak dostane dosť, nemusí to byť vždy pravda.

Prekvapenie večera zamiešalo kartami

Posledné odvysielané kolo prinieslo tanečným párom obrovské prekvapenie. Dostali totiž len hodinu na to, aby si nacvičili druhý tanec večera, pričom ho trénovali rovno v zákulisí. Rozhodne to bolo niečo nečakané a spájala sa s tým výzva, s ktorou sa jednoducho museli popasovať.

„Myslím, že toto nebol veľmi dobrý nápad, zbytočný stres pre tanečníkov a zbytočne prekombinované,“ skonštatovala diváčka v komentároch k videu s oznámením tohto prekvapenia. „Myslím, že by každému mali dať za tie tance plný počet, veď to je riadny výkon za 60 minút niečo zmysluplné vymyslieť, keď bežne majú na nácvik týždeň,“ odkázala druhá.

Tretia si zas všimla: „Mne tu bolo totálne ľúto Nely, sa mi zdalo, že mala aj slzy v očiach.“

 

Práve Nele Pociskovej sa nakoniec tento večer aj stal osudným a ona spolu s tanečným partnerom Filipom opustila šou. „Nela má podľa mňa veľkú nevýhodu, že tancuje s týmto Filipom. Za mňa on je ešte nevýrazný tanečník. Možno keby tancovala s Matyašom alebo Jarom Ihringom, by bola vyššie v tabuľke,“ začal sa objavovať v komentároch názor po ich vypadnutí. Teraz už je však na zmenu neskoro a herečku s tanečníkom čakalo len lúčenie s ostatnými súťažiacimi.

Napriek vypadnutiu v Let’s Dance sa však Nele darí a hoci jej tanečné predstavenia na veľkej obrazovke skončili, diváci si stále užívajú jej herecké schopnosti, z ktorých mali len nedávno zimomriavky. V Dunaji, k vašim službám totiž všetkým kritikom dokázala, že má skutočný talent a herectvo v krvi, keďže po emocionálnej scéne nezostalo oko suché.

Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
