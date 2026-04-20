„Každému mali dať za tie tance plný počet,“ reagujú diváci Let’s Dance. Vypadla Nela Pocisková

Ďalší večer, ďalšie vypadnutie. Hoci v predošlom charitatívnom kole šou nik neopustil, teraz sa tomu súťažiaci nevyhli a k Janke Hospodárovej, Vladovi Kobielskemu, Petre Polnišovej a Jurajovi Mokrému sa pridala aj Nela Pocisková s tanečným partnerom.
Ako sa ukázalo, aj keď má niekto veľa fanúšikov a obrovský talent, môže vypadnúť. Koniec koncov ide o ročník, v ktorom sa stretli najlepší z najlepších, a tak je rozhodovanie o tom, kto vypadne mimoriadne náročné. Nerozhoduje totiž len bodovanie poroty, ale tiež divácke hlasy. Diváci by si pritom mali uvedomiť, že nikto nie je nedotknuteľný a ak niekomu nebudú posielať hlasy, lebo si myslia, že ich aj tak dostane dosť, nemusí to byť vždy pravda.
Prekvapenie večera zamiešalo kartami
Posledné odvysielané kolo prinieslo tanečným párom obrovské prekvapenie. Dostali totiž len hodinu na to, aby si nacvičili druhý tanec večera, pričom ho trénovali rovno v zákulisí. Rozhodne to bolo niečo nečakané a spájala sa s tým výzva, s ktorou sa jednoducho museli popasovať.
„Myslím, že toto nebol veľmi dobrý nápad, zbytočný stres pre tanečníkov a zbytočne prekombinované,“ skonštatovala diváčka v komentároch k videu s oznámením tohto prekvapenia. „Myslím, že by každému mali dať za tie tance plný počet, veď to je riadny výkon za 60 minút niečo zmysluplné vymyslieť, keď bežne majú na nácvik týždeň,“ odkázala druhá.
Tretia si zas všimla: „Mne tu bolo totálne ľúto Nely, sa mi zdalo, že mala aj slzy v očiach.“
Práve Nele Pociskovej sa nakoniec tento večer aj stal osudným a ona spolu s tanečným partnerom Filipom opustila šou. „Nela má podľa mňa veľkú nevýhodu, že tancuje s týmto Filipom. Za mňa on je ešte nevýrazný tanečník. Možno keby tancovala s Matyašom alebo Jarom Ihringom, by bola vyššie v tabuľke,“ začal sa objavovať v komentároch názor po ich vypadnutí. Teraz už je však na zmenu neskoro a herečku s tanečníkom čakalo len lúčenie s ostatnými súťažiacimi.
Napriek vypadnutiu v Let’s Dance sa však Nele darí a hoci jej tanečné predstavenia na veľkej obrazovke skončili, diváci si stále užívajú jej herecké schopnosti, z ktorých mali len nedávno zimomriavky. V Dunaji, k vašim službám totiž všetkým kritikom dokázala, že má skutočný talent a herectvo v krvi, keďže po emocionálnej scéne nezostalo oko suché.
