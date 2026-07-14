Blížia sa búrky, výstrahy platia najmä pre jednu časť Slovenska: O pár hodín slnko vystrieda temnota

Letná búrka nad Nitrou

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nina Malovcová
TASR
V okresoch na juhozápade Slovenska sa môže v utorok vyskytnúť teplota nad 33 stupňov Celzia.

Tropické horúčavy, silné búrky aj riziko požiarov. Počasie v najbližších hodinách prinesie na Slovensko dva úplne odlišné scenáre. Kým na juhozápade budú teploty atakovať hranicu 33 stupňov Celzia, na východe sa môžu popoludní vytvoriť búrky s prudkým lejakom, silným vetrom a krúpami.

Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal viacero výstrah a odborníci upozorňujú, že vysoké teploty môžu predstavovať záťaž pre organizmus. Ešte náročnejšia situácia je v Taliansku, kde vrcholí ďalšia vlna extrémnych horúčav a niektoré oblasti zápasia aj s rozsiahlymi lesnými požiarmi.

Na juhozápade Slovenska hrozia vysoké teploty

V okresoch na juhozápade Slovenska sa môže v utorok vyskytnúť teplota nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha platí od 13.00 do 18.00 h pre celý Bratislavský kraj, takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okresy Veľký Krtíš, Žarnovica a Krupina. „Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.

Odborníci radia obmedziť pobyt na slnku

Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

Žena kráča cez vodná hmlu, ktorú nainštalovala miestna samospráva počas horúčav
Foto: TASR/AP

Pre východné Slovensko platí v utorok do 18.00 h výstraha prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Meteorológovia vydali výstrahu pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.

„Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov/30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili. Zároveň platí aj hydrologická výstraha pred prívalovou povodňou pre okres Sobrance.

Taliansko sužuje ďalšia vlna extrémnych horúčav

Taliansko zasiahla tretia vlna horúčav počas tohto leta. Pribúda počet oblastí, pre ktoré boli vyhlásené vyššie stupne varovania pred vysokými teplotami. Na ostrove Sardínia očakávajú až 45 stupňov Celzia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

Najvyšší stupeň výstrahy vyhlásili od stredy pre sedem talianskych miest vrátane Bologne, Brescie, Florencie, Frosinone, Perugie, Ríma a Turína. Druhý najvyšší sa bude vzťahovať na deväť ďalších miest, a to Miláno, Terst či Veronu, ako vyplýva z najnovšieho bulletinu talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Pri druhom – oranžovom – stupni výstrahy úrady upozorňujú, že teploty a poveternostné podmienky môžu ohrozovať zdravie najmä zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia a chorí. Červený a zároveň najvyšší stupeň označuje riziko pre zdravie celkovej populácie.

Horúčavy sprevádzajú aj rozsiahle lesné požiare

Hasiči sa medzičasom naďalej snažia uhasiť niekoľko lesných požiarov, ktoré vypukli v nedeľu neďaleko mesta Palermo a v blízkosti Catanie a Syrakúzy na Sicílii. Na ostrove preventívne evakuovali niektoré domy. Na zásahu hasičov sa podieľajú aj lietadlá a vrtuľníky.

Požiar v Taliansku
Foto: SITA/AP

Súčasnú vlnu extrémnych horúčav spôsobila v Taliansku silná tlaková výš z Afriky, ktorá tlačí horúci vzduch priamo nad Stredozemné more a v kombinácii so zmenami klímy vyhnala teploty výrazne nad sezónne priemery. Krajina toto leto eviduje najmenej sedem úmrtí v dôsledku horúčav.

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