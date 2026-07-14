Kamarátovi písal, ako si kúpil dýku: Proces so Samuelom pokračuje, rodičia odmietli vypovedať

Obvinený Samuel z dvojnásobnej vraždy v Spišskej Starej Vsi

Foto: TASR - Martin Baumann

Lucia Mužlová
TASR
Útok nožom na gymnáziu
Proces s útočníkom pokračuje.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje v utorok proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby. Vypovedať mali rodičia obžalovaného Samuela S. prostredníctvom videokonferencie. Tí to však odmietli. Súd následne pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Ide napríklad o nároky na náhradu škody zo strany poškodených.

Obhajoba navrhla poškodených v prípade nárokov na náhradu škody odkázať na civilný proces. Odôvodnila to tým, že v ich prípade by bolo potrebné vykonať rozsiahle dokazovanie, ktoré by len zbytočne predlžovalo trestné konanie.

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Prokurátor zároveň avizoval návrh na doplnenie dokazovania, konkrétne o telefonické hovory obžalovaného z výkonu väzby. Na súde čítali aj komunikáciu zo zaistených mobilov spred skutku. Jedna z nich bola napríklad medzi obžalovaným a jeho kamarátom, ktorému spomínal, ako si kúpil dýku. Čítali aj správy medzi obžalovaným a zavraždenou študentkou.

Obžalovaný Samuel S.
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Prokurátor Michal Šoltýs sa podľa svojich slov nestotožňuje s názorom obhajcu o tom, že rodičia Samuela S. nemajú čo ku skutku uviesť. „Ja tento názor nezdieľam, pretože rodičia obžalovaného, ako z dokazovania vyplynulo, po skutku s obžalovaným komunikovali telefonicky. Bol tam zadokumentovaný hovor, zhruba sedemminútový, po skutku medzi otcom a obžalovaným. Čiže z tohto pohľadu návrh na vypočutie týchto osôb relevantný bol,“ vysvetlil Šoltýs.

Z jeho pohľadu boli rodičia spôsobilí vypovedať aj k tomu, čo skutku predchádzalo, ako napríklad k dôvodom, prečo bol obžalovanému daný individuálny študijný plán, k jeho osobe, minulosti či určitým minulým problémom v rámci výchovno-vzdelávacích procesov.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.

Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.

Čo sa stalo v Spišskej Starej Vsi

Vo štvrtok 16. januára 2025 krátko pred 13:00 vyslalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby viaceré posádky rýchlej zdravotnej aj rýchlej lekárskej pomoci na gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Podľa vtedajších informácií došlo v budove školy k útoku nožom na viaceré osoby. Záchranári zasahovali pri niekoľkých pacientoch, situácia bola mimoriadne vážna.

Na mieste neskôr potvrdili dve obete. Zomrela 18-ročná študentka Alena a 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy Mária Semančíková. Ďalšia 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia a bola prevezená do nemocnice v Poprade. Ošetrení boli aj ďalší ľudia, ktorí utrpeli akútnu stresovú reakciu.

Spišská Stará Ves
Foto: TASR (Veronika Mihaliková)

Zo súdnych materiálov vyplýva, že 18-ročný študent, ktorý gymnázium navštevoval, prišiel do školy približne o 12:40, teda asi 20 minút predtým, ako mal absolvovať komisionálne preskúšanie. So sebou si priniesol nôž s 19-centimetrovou čepeľou. Vyšetrovateľom neskôr vyplynulo, že do školy nevstúpil náhodne, ale s úmyslom vraždiť.

Najskôr zamieril do riaditeľne, kde napadol zástupkyňu riaditeľky Máriu Semančíkovú. Podľa uznesenia ju zavraždil pre presvedčenie, že má byť zo školy vylúčený. Následne sa presunul na prvé poschodie, kde počas vyučovania vošiel do triedy.

Druhou obeťou sa stala Alena, ktorú si útočník vybral cielene. Podľa výpovedí sa pokúsila o útek, no na chodbe ju dobehol a usmrtil. Po čine ušiel zo školy do lesa. Policajti ho zadržali približne po hodine, pričom pri pátraní využili stopy v snehu, psovodov aj ďalšie zložky.

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