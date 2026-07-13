Až 2 nové české komédie ovládli obľúbené streamovacie platformy. V kinách nezožali úspech

Dve nové české rodinné komédie sú hitmi až na dvoch obľúbených streamovacích platformách. Komédia Želanie k narodeninám: Krstiny je aktuálne číslom jeden na Netflixe a komédia Nečakané leto je číslom dva na Voyo. Jedna komédia vás zavedie na statok, kde si užijete bláznivú rodinnú oslavu a druhá do zapadnutého kempu v Čechách, kde sa vysnívaná dovolenka pri mori zmení na nočnú moru. Nenechajte si ich ujsť.
Diváci ich aj napriek úspechu na streamovacích platformách nešetrili, v kinách ich videlo len pár ľudí a vyslúžili si len priemerné hodnotenia.
Želanie k narodeninám: Krstiny
Streamovací gigant Netflix ovládla nová česká komédia s názvom Želanie k narodeninám: Krstiny, ktorá je pokračovaním filmu Želanie k narodeninám z roku 2022, ktorý si môžete pozrieť na streamovacích platformách Voyo, Netflix a Apple TV+. Komédia mala na Netflixe premiéru len pred pár dňami a v slovenských kinách v marci 2026, kde ju videlo len 9-tisíc divákov.
Réžie sa opäť ujala Marta Ferencová, ktorá má na konte viaceré úspešné československé snímky – V dobrom aj v zlom, V lete ti poviem, ako sa mám, Príliš osobná známosť, Všetko alebo nič, Želanie pre Ježiška a mnohé ďalšie. Zároveň je spolu s Adamom Dvořákom aj scenáristkou filmu.
Komédia vás zavedie na rodinný statok Líby a Arnošta, kde vrcholia prípravy na krst ich vnučky. Líba chce mať všetko dokonale naplánované. Pokojné prípravy sa však rýchlo menia na chaos. Simona si potajomky presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa pustí do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia rozruch v klenotníctve.
Situáciu ešte viac zamotá príchod Vlastičky, predavačky s amnéziou, ktorá spustí sériu nečakaných a komických udalostí. Ako sa veľký deň blíži, na povrch vyplávajú staré tajomstvá aj rodinné nedorozumenia. Ukazuje sa, že udržať rodinu pohromade je niekedy oveľa náročnejšie než zorganizovať dokonalý krst.
Diváci ju označili za kvalitnú rodinnú komédiu, oceňujú aj humor, kritizujú však jej predvídateľnosť. Na filmovom portáli ČSFD jej udelili priemerné hodnotenie – len 50 %.
Nečakané leto
Obľúbenú streamovaciu platformu Voyo zas prevalcovala nová česká rodinná komédia Nečakané leto, ktorá do slovenských kín dorazila na konci februára 2026, kde ju videlo len 3-tisíc divákov.
Príbeh sleduje Denisu, ktorá sa namiesto vysnívanej dovolenky pri mori ocitne s deťmi v zapadnutom kempe v Čechách. Kým ona sa snaží zachrániť svoje plány a vrátiť veci do pôvodných koľají, jej deti si rýchlo obľúbia správcu kempu Petra a zapletú sa do prázdninových dobrodružstiev s rodinou Petráskových. Do deja vstupujú aj dvaja svojskí nadšenci kempovania a Petrovi excentrickí rodičia, ktorí ešte viac zamiešajú karty.
Film s humorom ukazuje, že niekedy sa najkrajšie chvíle začnú práve vtedy, keď sa všetko pokazí a človek sa rozhodne prestať mať všetko pod kontrolou.
Podľa divákov je príbeh komédie síce predvídateľný, ale napriek tomu skvelo funguje. Zároveň oceňujú humor, ktorý nie je prvoplánový. Snímku označujú za oddychovú a rodinnú. Udelili jej však podpriemerné hodnotenie – len 48 %.
„Nie je to revolúcia českej kinematografie, ale je to poctivo natočená, milá a miestami dojemná komédia o tom, že život sa nedá naplánovať do poslednej minúty,“ píše jeden z divákov.
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