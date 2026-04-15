Diváci tvrdia, že príbeh nového filmu je veľmi originálny a zaujímavý. Má slávne herecké obsadenie

Klaudia Oselská
Nový romantický film s nádhernou Margot Robbie, ktorý mal v slovenských kinách premiéru na jeseň 2025, si už môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky. Jeho podmanivý vizuál vás absolútne dostane. 

Čo ak by ste mohli zmeniť svoju minulosť, urobili by ste to? A ktorý okamih zo svojho života by ste si vybrali? Nenechajte si ujsť nový film s názvom Veľká odvážna nádherná cesta (A Big Bold Beautiful Journey), ktorý vám možno dá odpovede na tieto otázky.

Film je skutočne žánrovo nabitý, pretože scenár balansuje medzi romantikou, drámou, dobrodružstvom a fantasy. Nájdete ho na streamovacej platforme HBO Max a aktuálne patrí medzi najsledovanejšie filmy, ako sme si všimli na FlixPatrole.

V kinách mal premiéru na jeseň 2025, pričom dosiahol tržby cez 18 miliónov eur, do slovenských kín však prilákal ani nie 6-tisíc divákov.

Dvaja osamelí ľudia sa náhodne stretnú na svadbe spoločných priateľov. Na začiatku to vyzerá len ako nevinné stretnutie, ale veľmi rýchlo sa to zmení na niečo neobyčajné. Spoločne totiž začnú prežívať kľúčové momenty zo svojho života, dokonca budú mať možnosť zmeniť svoju minulosť a ovplyvniť budúcnosť.

Hlavné postavy stvárnili známi herci – írsky herec Colin Farrell a austrálska herečka Margot Robbie, ktorá nedávno zažiarila vo filme Búrlivé výšiny.

Na filmovom portáli ČSFD diváci vyzdvihli najmä podmanivý vizuál filmu a originálnosť príbehu. Ocenili však aj vhodne zvolenú hudbu v celom filme, ktorá skvelo dotvára atmosféru, a tiež výborné herecké obsadenie.

„Bolo to skutočne čarovné a treba uznať, že aj príjemne originálne a zaujímavé.“

„Tých tradičných nudných šablónovitých romantických filmov mám už plné zuby, a tak mi tento originálny a inteligentný príbeh veľmi sadol,“ chvália diváci.

