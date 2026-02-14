Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes

Záznam zo seriálu Olovené deti, foto: Robert Pałka/Netflix

Klaudia Oselská
Deti v Poľsku zápasili so závažnými ochoreniami.

Bola to éra budovateľského nadšenia. No zatiaľ čo štát oslavoval priemyselný úspech, v jednej z poľských štvrtí ľudí trápila tichá epidémia. V tieni komínov, ktoré deň čo deň chrlili hustý dym, vyrastali deti, netušiac, že dýchajú jed. Priemysel bol pýchou regiónu a symbolom prosperity. No pod vrstvou sadzí a prachu sa ukrývala neviditeľná hrozba – olovo, ktoré napísalo jeden z najtemnejších príbehov doby.

Olovo pre človeka predstavuje mimoriadne nebezpečný a tichý jed. V 70. rokoch minulého storočia dokonca vyvolalo v Hornom Sliezsku epidémiu, ktorú sa vtedajší politický režim snažil ututlať.

Horné Sliezsko sa v tom čase mohlo pýšiť bohatým priemyslom. Našli by ste tu uhoľné bane, oceliarne, valcovne, koksárne, prevádzky na zinok a olovo, elektrárne, teplárne a strojárske závody. Priemysel ľuďom síce dával prácu a peniaze, ale potichu im bral to najcennejšie – zdravie.

Ekologická katastrofa sa odohrala v katovickej štvrti Szopienice, neďaleko jednej z najväčších poľských fabrík na spracovanie ťažkých kovov, ktorá predstavovala zdroj otravy olovom.

Huta neželezných kovov Szopienice fungovala od roku 1834 a zaisťovala obživu celým rodinám. Bývať v jej blízkosti bolo pohodlné, ba až prestížne. No o ekológii sa vtedy takmer vôbec nehovorilo a už vôbec nie o dlhodobých následkoch priemyselného znečistenia.

Deti zápasili so závažnými ochoreniami

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako sa deti otrávili olovom;
  • s akými zdravotnými ťažkosťami deti bojovali;
  • prečo štát tragédiu ignoroval;
  • kto v celej tragédii zohral kľúčovú rolu;
  • koľko detí vyšetrili a koľko z nich bolo otrávených ťažkými kovmi;
  • ako sa štát snažil zahladiť stopy;
  • že olovo zostalo v pôde navždy;
  • aký nový seriál rozpráva o tejto ekologickej katastrofe.

