Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes

Bola to éra budovateľského nadšenia. No zatiaľ čo štát oslavoval priemyselný úspech, v jednej z poľských štvrtí ľudí trápila tichá epidémia. V tieni komínov, ktoré deň čo deň chrlili hustý dym, vyrastali deti, netušiac, že dýchajú jed. Priemysel bol pýchou regiónu a symbolom prosperity. No pod vrstvou sadzí a prachu sa ukrývala neviditeľná hrozba – olovo, ktoré napísalo jeden z najtemnejších príbehov doby.
Olovo pre človeka predstavuje mimoriadne nebezpečný a tichý jed. V 70. rokoch minulého storočia dokonca vyvolalo v Hornom Sliezsku epidémiu, ktorú sa vtedajší politický režim snažil ututlať.
Horné Sliezsko sa v tom čase mohlo pýšiť bohatým priemyslom. Našli by ste tu uhoľné bane, oceliarne, valcovne, koksárne, prevádzky na zinok a olovo, elektrárne, teplárne a strojárske závody. Priemysel ľuďom síce dával prácu a peniaze, ale potichu im bral to najcennejšie – zdravie.
Ekologická katastrofa sa odohrala v katovickej štvrti Szopienice, neďaleko jednej z najväčších poľských fabrík na spracovanie ťažkých kovov, ktorá predstavovala zdroj otravy olovom.
Huta neželezných kovov Szopienice fungovala od roku 1834 a zaisťovala obživu celým rodinám. Bývať v jej blízkosti bolo pohodlné, ba až prestížne. No o ekológii sa vtedy takmer vôbec nehovorilo a už vôbec nie o dlhodobých následkoch priemyselného znečistenia.
Deti zápasili so závažnými ochoreniami
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa deti otrávili olovom;
- s akými zdravotnými ťažkosťami deti bojovali;
- prečo štát tragédiu ignoroval;
- kto v celej tragédii zohral kľúčovú rolu;
- koľko detí vyšetrili a koľko z nich bolo otrávených ťažkými kovmi;
- ako sa štát snažil zahladiť stopy;
- že olovo zostalo v pôde navždy;
- aký nový seriál rozpráva o tejto ekologickej katastrofe.
