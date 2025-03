Zabudnite na Rod Draka: Hra o tróny chystá ďalší seriál, ktorý uvidíme už tento rok

Súboje, intrigy, dobrodružstvo a návrat do sveta plného tajomstiev — ak máte radi seriál Hra o tróny, máte sa na čo tešiť. HBO tento rok prinesie nový seriál, ktorý vás zavedie späť do Západozeme, do doby, keď na Železnom tróne sedeli Targaryenovci a v tieni mocných rodov sa formovali legendy.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Fanúšikovia sveta Hra o tróny (Game of Thrones) sa môžu tešiť na nový seriál, ako píše web Mediálne. HBO sa síce aktuálne venuje prípravám tretej série Rodu Draka, ktorá odštartuje v roku 2026, no ešte predtým vás čaká ďalší príbeh zo Západozeme. Už tento rok by na obrazovky mal doraziť Rytier siedmich kráľovstiev, ktorý vás zavedie do minulosti tohto fascinujúceho sveta.

Nový seriál Rytier siedmich kráľovstiev (A Knight of the Seven Kingdoms) je adaptáciou novely Potulný rytier od Georga R. R. Martina a odohráva sa približne 100 rokov pred udalosťami pôvodného seriálu Hra o tróny.

V centre diania nového seriálu budú dvaja netradiční hrdinovia — mladý, naivný, ale odvážny rytier Ser Duncan Veľký, známy ako Dunk a jeho bystrý sluha Egg, ktorí putujú po kráľovstve a stretávajú sa s intrigami, nebezpečenstvami a mocnými nepriateľmi.

Zaujímavosťou je, že Egg neskôr vyrastie v postavu kráľa Aegona, jedného z najvýznamnejších panovníkov dynastie Targaryenovcov.

Môžeme sa tešiť aj na ďalšie rozšírenia slávneho príbehu Západozeme

HBO zatiaľ plánuje tri série, pričom každá by mohla adaptovať jednu z kníh o Dunkovi a Eggovi. Seriál má potenciál priniesť menej epický, no o to osobnejší a dobrodružnejší pohľad na Západozem, kde stále vládnu Targaryenovci a v spomienkach ľudí ešte nevybledla prítomnosť drakov.

Okrem Rytiera siedmich kráľovstiev HBO údajne pracuje na ďalšom projekte zameranom na históriu rodu Targaryenovcov, fanúšikovia dúfajú, že pôjde o príbeh samotného Aegona Dobyvateľa, ktorý je kľúčovou postavou v histórii Západozeme. Tvorcovia seriálu však tieto dohady zatiaľ nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Naopak, spin-off o Jonovi Snowovi bol definitívne zrušený.

Prvá séria seriálu Rytier siedmich kráľovstiev bude mať 6 epizód a jej uvedenie na Max je naplánované na koniec roka 2025.