Najväčší e-shop na Slovensku zverejnil zisky. Do obrieho skladu investoval 125 miliónov

Prevádzkovateľ najväčšieho slovenského internetového obchodu, spoločnosť Alza, zverejnil výsledky hospodárenia za rok 2025. Zisk aj tržby jej výrazne narástli, firma zároveň prijala viac ako 100 nových zamestnancov a investovala desiatky miliónov eur do rozvoja.
Alza.sk je stopercentne vlastnená českou Alza.cz, ktorá spolu so svojou materskou spoločnosťou zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Najvyššou materskou firmou v celej vlastníckej štruktúre je cyperská spoločnosť L.S. Investments Limited.
Tržby presiahli 600 miliónov eur
Podľa poslednej účtovnej závierky firma dosiahla čistý zisk 5,40 milióna eur, čo je medziročný nárast o 21 %. Tržby sa vyšplhali na 617,45 milióna eur, teda o 14 % viac ako v predchádzajúcom roku.
Ide o pokračovanie rastu, ktorý naštartovala už zmena obchodného modelu v roku 2024, keď sa predávajúcim na webe alza.sk stala priamo slovenská dcéra namiesto materskej českej spoločnosti.
Z tržieb 617,5 milióna eur pripadá drvivá väčšina, konkrétne 560,6 milióna eur, na predaj tovaru. Zvyšných takmer 57 miliónov eur tvoria tržby za služby. Zaujímavé je, že kým tržby za tovar smerujú takmer výhradne na slovenský trh, časť tržieb za služby vo výške 40,4 milióna eur firma vykazuje voči Českej republike.
Spolu s ďalšími výnosmi, napríklad z provízií za sprostredkovanie spotrebiteľských úverov alebo poistenia, dosiahol čistý obrat firmy 621,3 milióna eur.
Viac zamestnancov a obrovské investície
Firma v roku 2025 výrazne posilnila aj personálne. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov stúpol zo 427 na 546, pričom celkový stav zamestnancov ku koncu roka sa zvýšil z 551 na 667 ľudí, z toho osemnásť pozícií tvoria vedúci pracovníci.
Najvýraznejšou zmenou v hospodárení bol skokový nárast investičnej aktivity. Kým v roku 2024 firma minula na obstaranie dlhodobého hmotného majetku len 3,5 milióna eur, vlani to bolo až 41,8 milióna eur.
Veľká časť tejto sumy súvisí s výstavbou nového logistického centra SKLC3 v Bernolákove na Triblavine pri Bratislave, ktoré sa v roku 2025 stavalo a do prevádzky bolo spustené až začiatkom roka 2026.
Nový sklad je postavený na využití moderných technológií, ktoré majú Alze umožniť efektívnejšie, rýchlejšie a presnejšie spracovanie objednávok. Jednou z hlavných súčastí je automatizovaný robotický systém určený na rýchle vychystávanie drobnejšieho tovaru.
Ide o piaty a zároveň najväčší sklad Alzy na Slovensku s rozlohou 86 000 štvorcových metrov, pričom celková investícia do projektu dosiahla približne 125 miliónov eur. Areál má slúžiť ako strategický logistický uzol nielen pre slovenský trh, ale aj pre Maďarsko a Rakúsko.
Spoločnosť založil v roku 1995 Aleš Zavoral. Profilovala sa ako obchod s počítačmi. V roku 2000 spustila svoj prvý internetový obchod. Na našom trhu pôsobí spoločnosť od roku 2004.
Čínska invázia sa firme zatiaľ vyhla
Kým Alza rastie, časť slovenského e-commerce trhu čelí opačnému trendu, ktorý súvisí najmä s nástupom lacných ázijských platforiem. Podľa odhadu analytickej platformy Statista dosiahla čínska platforma Temu na Slovensku v roku 2025 tržby okolo 457,7 milióna dolárov (približne 400 miliónov eur), čím sa zaradila hneď za Alzu medzi najväčších hráčov na trhu.
Nie sú to však oficiálne informácie, keďže presné finančné výsledky na Slovensku čínska platforma nezverejňuje. Údaje však zapadajú do dát, ktoré sú dostupné pre náš trh.
Ako sme informovali v samostatnom článku, Temu sa v treťom štvrťroku 2025 stalo najsťahovanejšou nákupnou aplikáciou na Slovensku. Platforma si udržiavala vysokú popularitu, pričom v polovici augusta zaznamenala približne 17 700 nových inštalácií a obsadila tak prvé miesto v rebríčku.
Ešte výraznejšia je jej pozícia pri počte aktívnych používateľov. Ich počet sa počas sledovaného obdobia zvýšil z približne 801 000 na 865 000, čím Temu prekonalo konkurenčné aplikácie a upevnilo si postavenie najpoužívanejšej nákupnej platformy na Slovensku.
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