Nový film Enola Holmes 3 je podľa divákov sklamaním. Udelili mu hodnotenie len 53 %

Záber z filmu Enola Holmes 3

Záber z filmu Enola Holmes 3, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Vraj je nudný a zdĺhavý.

Snímka Enola Holmes 3 je už online. Zdá sa však, že po dvoch úspešných častiach ide o veľké sklamanie. Diváci jej vyčítajú dookola sa opakujúci dej. Tvrdia, že je to poriadna nuda. 

Od režiséra úspešnej minisérie Adolescent

Len včera, 1. júla, mala na streamovacej platforme Netflix premiéru tretia časť obľúbeného filmu Enola Holmes. V najnovšej snímke sa Enola ocitne na Malte, kde sa jej život, po záhadnom zmiznutí brata Sherlocka Holmesa, výrazne skomplikuje. Jej svadba s lordom Tewkesburym, ktorého stvárnil Louis Partridge, musí byť odložená.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Nový hit Netflixu pripomína úspešný seriál The White Lotus. Oasis vás udrží v napätí do poslednej minúty
2.
Nový seriál The Witness podľa skutočných udalostí ovládol Netflix. Diváci sú k nemu kritickí
3.
Netflix uviedol seriál o procese s Michaelom Jacksonom. Divákom sa nepáči, dostal len 45 %
Zobraziť všetky články (212)

Séria detektívnych filmov pre mládež, ktorá vznikla podľa knižnej predlohy Záhady Enoly Holmesovej od Nancy Springerovej, sleduje vyšetrovacie eskapády Sherlockovej mladšej sestry Enoly.

Scenáru sa, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch častiach, ujal Jack Thorne, na režisérskej stoličke Harryho Bradbeera však vymenil Philip Barantini, ktorý má na svedomí aj úspešnú minisériu Adolescent. Barantini chcel údajne z tretej časti urobiť o čosi temnejší a strašidelnejší film, keďže Enola už viac nie je dieťa, ale dospelá žena. No vyzerá to tak, že sa mu to nepodarilo.

V najnovšej časti sa opäť môžete tešiť na Millei Bobby Brown v úlohe Enoly Holmes. Herečku preslávila rola v legendárnom seriáli Stranger Things. Postavu jej brata Sherlocka Holmesa stvárnil rovnako slávny herec – Henry Cavill, ktorého môžete poznať zo seriálu Zaklínač (Witcher). Slávne herecké trio uzavrie Helena Bonham Carter v úlohe ich matky.

Záber z filmu Enola Holmes 3
Záber z filmu Enola Holmes 3, foto: Netflix

Vraj je to nuda

Prvé reakcie divákov sú však negatívne. Na filmovom portáli ČSFD diváci tretej časti udelili len priemerné hodnotenie – 53 %. Tvrdia, že je to poriadna nuda. Filmu vyčítajú najmä stále sa opakujúci dej.

“Bohužiaľ, dej je stále to isté dookola. Enola čelí nejakému dôležitému rozhodnutiu, niečo sa stane, vyšetruje a na konci je opäť všetko krásne a je s jej milým lordom.”

“Nuuudaaa.”

“Mne sa tento diel páčil asi rovnako ako tie predchádzajúce. Neurazí, nenadchne. Zakaždým to má však u mňa rovnaký priebeh, zo začiatku ma príbeh baví, ale v polovici to prestáva.”

“Nudné a zdĺhavé. Film len parazituje na mene Sherlocka Holmesa a na celkom fajn predchádzajúcich dieloch.”

“Čím viac filmov je, tým menej hviezdičiek dávam. Chabý dej, chabí herci a ničím neoslňujúce prostredie. Štvrtú časť už snáď nenatočia.”

“Je to večne opakujúci sa kolotoč,” kritizujú diváci.

Máme pre vás ešte jeden tip

Ak však máte chuť na niečo skutočne napínavé, čo ocenili aj diváci, pozrite si novú španielsku minisériu s názvom Oasis, ktorá vás prenesie do luxusného dovolenkového rezortu na Kanárske ostrovy, kde milionári trávia svoje letné dovolenky.

Toto miesto pôsobí ako skutočný raj – súkromné pláže, bazény, golfové ihrisko, reštaurácie, wellness aj fitnescentrá. Aj napriek tomu, že areál je veľmi prísne strážený, dôjde k únosu. Jeden večer záhadne zmizne dcéra manažéra hotela, približne 20-ročná, ktorá tu tiež pracuje. Prípad vyšetruje polícia aj jej najbližší priatelia, avšak na vlastnú päsť, čím sa dostanú do viacerých poriadne nebezpečných situácií, v ktorých im pôjde o život. Polícia celý rezort uzavrie, nikto nesmie odísť, kým sa zmiznuté dievča nenájde.

Záber zo seriálu Oasis
Záber zo seriálu Oasis, foto: MovieStillsDB

Behom chvíle sú podozriví úplne všetci. Každú epizódu budete podozrievať niekoho iného. V napätí zostanete až do úplného konca a kto je páchateľ, vás pravdepodobne poriadne prekvapí. Navyše nová miniséria divákom pripomína úspešný seriál The White Lotus.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zostavili sme rebríček najlepších filmov v prvom polroku 2026. Prvú priečku obsadil horor Posadnutosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac