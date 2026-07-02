Nový film Enola Holmes 3 je podľa divákov sklamaním. Udelili mu hodnotenie len 53 %

Snímka Enola Holmes 3 je už online. Zdá sa však, že po dvoch úspešných častiach ide o veľké sklamanie. Diváci jej vyčítajú dookola sa opakujúci dej. Tvrdia, že je to poriadna nuda.
Od režiséra úspešnej minisérie Adolescent
Len včera, 1. júla, mala na streamovacej platforme Netflix premiéru tretia časť obľúbeného filmu Enola Holmes. V najnovšej snímke sa Enola ocitne na Malte, kde sa jej život, po záhadnom zmiznutí brata Sherlocka Holmesa, výrazne skomplikuje. Jej svadba s lordom Tewkesburym, ktorého stvárnil Louis Partridge, musí byť odložená.
Séria detektívnych filmov pre mládež, ktorá vznikla podľa knižnej predlohy Záhady Enoly Holmesovej od Nancy Springerovej, sleduje vyšetrovacie eskapády Sherlockovej mladšej sestry Enoly.
Scenáru sa, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch častiach, ujal Jack Thorne, na režisérskej stoličke Harryho Bradbeera však vymenil Philip Barantini, ktorý má na svedomí aj úspešnú minisériu Adolescent. Barantini chcel údajne z tretej časti urobiť o čosi temnejší a strašidelnejší film, keďže Enola už viac nie je dieťa, ale dospelá žena. No vyzerá to tak, že sa mu to nepodarilo.
V najnovšej časti sa opäť môžete tešiť na Millei Bobby Brown v úlohe Enoly Holmes. Herečku preslávila rola v legendárnom seriáli Stranger Things. Postavu jej brata Sherlocka Holmesa stvárnil rovnako slávny herec – Henry Cavill, ktorého môžete poznať zo seriálu Zaklínač (Witcher). Slávne herecké trio uzavrie Helena Bonham Carter v úlohe ich matky.
Vraj je to nuda
Prvé reakcie divákov sú však negatívne. Na filmovom portáli ČSFD diváci tretej časti udelili len priemerné hodnotenie – 53 %. Tvrdia, že je to poriadna nuda. Filmu vyčítajú najmä stále sa opakujúci dej.
“Bohužiaľ, dej je stále to isté dookola. Enola čelí nejakému dôležitému rozhodnutiu, niečo sa stane, vyšetruje a na konci je opäť všetko krásne a je s jej milým lordom.”
“Nuuudaaa.”
“Mne sa tento diel páčil asi rovnako ako tie predchádzajúce. Neurazí, nenadchne. Zakaždým to má však u mňa rovnaký priebeh, zo začiatku ma príbeh baví, ale v polovici to prestáva.”
“Nudné a zdĺhavé. Film len parazituje na mene Sherlocka Holmesa a na celkom fajn predchádzajúcich dieloch.”
“Čím viac filmov je, tým menej hviezdičiek dávam. Chabý dej, chabí herci a ničím neoslňujúce prostredie. Štvrtú časť už snáď nenatočia.”
“Je to večne opakujúci sa kolotoč,” kritizujú diváci.
Máme pre vás ešte jeden tip
Ak však máte chuť na niečo skutočne napínavé, čo ocenili aj diváci, pozrite si novú španielsku minisériu s názvom Oasis, ktorá vás prenesie do luxusného dovolenkového rezortu na Kanárske ostrovy, kde milionári trávia svoje letné dovolenky.
Toto miesto pôsobí ako skutočný raj – súkromné pláže, bazény, golfové ihrisko, reštaurácie, wellness aj fitnescentrá. Aj napriek tomu, že areál je veľmi prísne strážený, dôjde k únosu. Jeden večer záhadne zmizne dcéra manažéra hotela, približne 20-ročná, ktorá tu tiež pracuje. Prípad vyšetruje polícia aj jej najbližší priatelia, avšak na vlastnú päsť, čím sa dostanú do viacerých poriadne nebezpečných situácií, v ktorých im pôjde o život. Polícia celý rezort uzavrie, nikto nesmie odísť, kým sa zmiznuté dievča nenájde.
Behom chvíle sú podozriví úplne všetci. Každú epizódu budete podozrievať niekoho iného. V napätí zostanete až do úplného konca a kto je páchateľ, vás pravdepodobne poriadne prekvapí. Navyše nová miniséria divákom pripomína úspešný seriál The White Lotus.
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