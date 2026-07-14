Spôsobil „zemetrasenie“, zahral sa na kovboja a podmanil si svet: Prečo všetci milujú Erlinga Haalanda?

Koniec futbalových majstrovstiev sveta je za rohom a zostávajú už len posledné štyri zápasy. Turnaj pritom priniesol viacero zaujímavých príbehov a jedným z nich bol bezpochyby aj príbeh nórskeho ostrostrelca Erlinga Haalanda.
Nórsko pritom nie je žiadnou futbalovou veľmocou, no keď sa pozrieme na ich zostavu, nájdeme tam množstvo, hoci pomerne nenápadných, no veľmi kvalitných futbalistov. Nenápadným však určite nebol práve Haaland, ktorý si svojimi výkonmi, ale aj správaním a povahou prakticky podmanil celý svet.
Jeho krajina síce už vypadla, no od začiatku bolo Nórsko považované za jedného z čiernych koňov turnaja a nakoniec to dotiahlo až do štvrťfinále, čo je pre krajinu najlepším výsledkom v histórii. Vikingovia v osemfinále dokonca vyradili silnú Brazíliu a v šestnásťfinále si pripísali skalp Pobrežia Slonoviny. Takmer sa dostali aj cez Anglicko, no po mimoriadne sympatickom výkone, možno aj lepšom, než podal súper, im chýbal kúsok šťastia.
Je úplne všade
Práve Haaland bol jedným z najviditeľnejších strojcov úspešného nórskeho ťaženia a na majstrovstvách strelil až 7 gólov. Sociálne siete si tohto útočníka Manchestru City zamilovali a internet zaplavili rôzne zábavné videá. Ľudí si získal svojím unikátnym správaním, výzorom a najmä neuveriteľnými výkonmi.
Hoci bol Erling Haaland obrovskou hviezdou už pred turnajom, po majstrovstvách mu pribudli milióny fanúšikov. Ľudí si získal najmä svojou autentickou povahou a otvorenosťou. Na rozdiel od ostatných je Haaland jednoducho „futbalistom ľudí“. Na nič sa nehrá, nemá žiadne kauzy a ľudí zabáva aj mimo ihriska.
„Erling je taký efektívny a smrteľne nebezpečný. V každej chvíli sa dokáže prebiť a skórovať. Je pripravený na akékoľvek výzvy. Pritom je to vlastne najpokojnejší chlap vôbec! Neviete, že sa chystá hrať, kým rozhodca nezapíska. Potom, keď sa zápas začne, vidíte v ňom hlad. Potom je to zviera,“ vystihol Haalanda po prvom zápase proti Iraku jeho spoluhráč Sander Berge.
Počas jeho dvoch presných zásahov v úvodnom stretnutí I-skupiny s Irakom (4:1) zaznamenal seizmometer v meste Bergen „jasné signály“. Haaland sa presadil v 29. a 43. minúte. Seizmologický inštitút Norsar v tom čase zaznamenal signály spôsobené oslavami fanúšikov v blízkosti meracej stanice. „Keď veľa ľudí súčasne reaguje na dôležité športové momenty, ich kolektívne pohyby môžu generovať vibrácie v zemi, ktoré registrujú citlivé seizmometre,“ citovala z vyjadrenia Norsaru agentúra DPA.
„Je ako medveď“
Aké je však tajomstvo jeho úspechu? Nedávno sa vynorili informácie, že denne zje šesť jedál a prijme z nich až 6-tisíc kalórií. Zbožňuje čínsku a indickú kuchyňu, lahodnú pizzu či kebab – posledné menované jedlo nekonzumuje často, väčšinou len vo svojom rodnom meste niekoľkokrát do roka.
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Okrem toho má rád aj sladkokyslé kura či kačicu. V jedálničku nechýbajú ani varené cestoviny bez soli a oleja, ale aj mečúň, morský vlk a pražma, všetko varené s čerstvou zeleninou. Pije prevažne vodu a vyhýba sa sladkým pochutinám a mrazeným potravinám, pričom sa rozhodol jesť iba čerstvé produkty. Takisto rád je živočíšne potraviny – vajcia, surové mlieko, červené mäso, vnútornosti, ryby a med.
Haaland má aj svojho osobného kuchára, ktorý mu pomáha s prípravou jedál. Jeho konzumácia však jeho kolegov prekvapuje. Bývalý útočník Nórska Joshua King raz prirovnal ostrostrelca k „medveďovi“ pre jeho nenásytnú chuť do jedla. „Je trochu čudák. Nikdy, ale nikdy som nevidel nikoho jesť ako jeho. Je síce vysekaný, ale jednoducho je ako medveď,“ dodal.
Svoju extrovertnú povahu pritom viackrát potvrdil aj na majstrovstvách a pre marketingové oddelenie nórskej reprezentácie je Haaland priam nenahraditeľný. Pred úvodným vystúpením svojej reprezentácie na svetovom šampionáte vyplnil čas návštevou zápasu finále hokejovej NHL.
Priniesol si suvenír
Útočník Manchestru City si vyslúžil aplauz publika, keď sa v priebehu duelu objavil na veľkoplošnej obrazovke a následne zamával šálom s logom domáceho tímu. Nórsky tím sa následne vybral nakupovať a Haaland pred kamerami veselo pózoval v kovbojských čižmách a klobúku. Zobral so sebou aj svoj tím a internet mal o materiál na niekoľko týždňov vystarené. Keď následne v osemfinále dvomi gólmi zostrelil utrápenú Brazíliu, meno Erling Haaland bolo doslova všade.
Svojej povesti nezostal nič dlžný ani pri návrate domov a z USA si priniesol svojský suvenír v podobe vypchatého medvedíka čistotného, ktorý drží fľašu alkoholického nápoja. Počas vystupovania z lietadla mal futbalista tento suvenír hrdo v rukách a internet sa išiel opäť zblázniť.
Nórski futbalisti svojou spanilou jazdou svetovým šampionátom inšpirovali milióny ľudí k zdieľaniu ich bojového pokriku „Row“, ale niektorých motivovali aj iným spôsobom. Konkrétne v juhoamerickej krajine Peru sa viacero novopečených rodičov zrejme zaľúbilo do nórskeho útočníka a rozhodlo sa svojich potomkov pomenovať po ňom.
Podľa peruánskeho štatistického úradu až 468 novorodencov od začiatku MS 2026 dostalo meno Haaland a 91 z nich dokonca plné meno Erling Haaland. „U nás je nepísaná tradícia, že futbalové hviezdy slúžia obyvateľom krajiny ako inšpirácia na mená pre svoje deti. Čím slávnejší futbalista, tým viac potomkov dostane po ňom meno,“ objasnil hovorca štatistického úradu Iván Torres podľa facebookového profilu TV Nova.
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