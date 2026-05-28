Podľa divákov je príjemný a oddychový. Film uspel aj v slovenských kinách

Materialists má slávne herecké obsadenie. O Dakotu Johnson sa pobijú Pedro Pascal a Chris Evans. Diváci tvrdia, že je veľmi príjemnou a oddychovou romantickou komédiou.
Nechcete strácať čas pozeraním priemerných filmov a seriálov? Vybrali sme pre vás to najzaujímavejšie, čo tento mesiac zaujalo divákov naprieč streamovacími platformami. Od veľkých hitov až po príjemné prekvapenia. Pridávame aj tip na film, ktorý sa oplatí vidieť na veľkom plátne a zástupcu domácej tvorby. Tiež seriály, ktoré si vás získajú hneď od prvej epizódy, strelenú komédiu, snímku, pri ktorej vám bude behať mráz po chrbte, no a ako bonusový tip film, ktorý už síce nie je nový, ale rozhodne stojí za to.
The Boroughs
Naposledy divákov zaujal nový seriál The Boroughs, ktorý diváci nazvali Stranger Things so seniormi, pretože sa vraj na tento celosvetovo obľúbený seriál podobá. Možno je to aj preto, že má rovnakých výkonných producentov – The Duffer Brothers.
The Boroughs si môžete pozrieť na Netflixe.
Ladies First
Na Netflixe tento mesiac uspela aj strelená komédia Ladies First, ktorá sleduje arogantného, ale charizmatického sukničkára, ktorý sa ocitne v paralelnom svete ovládanom ženami. Jeho pôvodný svet sa mu tak obráti naruby.
Snímka zachádza do úplných detailov, Mona Lisa je muž, Victoria’s Secret je Victor’s Secret a na depiláciu „bikini oblastí“ chodia muži.
Your Friends & Neighbors
Ak máte radi sarkastický humor, pozrite si seriál s názvom Your Friends & Neighbors. Seriál rozpráva o mužovi, ktorý je finančný žralok, no po rozvode sa ocitne bez práce, preto začne okrádať svojich bohatých susedov. Krádeže ho vzrušujú zvláštnym spôsobom, ale tento jeho nový koníček, ktorý ho drží nad vodou, je oveľa smrteľnejší, ako si myslel.
Your Friends & Neighbors si môžete pozrieť na Apple TV+.
Materialists
Máme pre vás však tip aj na romantickú komédiu s názvom Materialists (Dokonalá zhoda), v ktorej sa v hlavných úlohách predstavili slávni herci – Dakota Johnson, Pedro Pascal a Chris Evans.
Film mal úspech nielen na streamovacej platforme, ale aj v kinách. Podľa divákov ide o veľmi príjemnú a oddychovú romantiku.
Materialists si môžete pozrieť na HBO Max.
Apex
Azda najväčší úspech medzi divákmi tento mesiac získal film Apex. Jeho hudba sa už celé týždne šíri na sociálnych sieťach.
Snímka sleduje ženu, ktorá po bolestnej strate partnera vyrazí do austrálskej divočiny – do parku Wandarra. Chce si ho tak pripomenúť a zároveň zistiť, čo všetko dokáže zvládnuť. V pätách má však krvilačného zabijaka, ktorý si z nej urobil lovnú zver pre svoje kanibalské rituály.
Apex si môžete pozrieť na Netflixe.
The Woman in the Window
Ako bonusový tip máme pre vás mysterióznu drámu z roku 2021 s názvom The Woman in the Window so známou herečkou v hlavnej úlohe – Amy Adams, ktorej postava trpí agorafóbiou, pre ktorú už 10 mesiacov nevyšla zo svojho bytu. Cez okno však sleduje nových susedov oproti, vďaka čomu sa stane svedkom veľmi znepokojujúcich udalostí.
The Woman in the Window si môžete pozrieť na Netflixe.
No a do kina vyrazte na nový film zo sveta Star Wars s názvom Star Wars: Mandalorian a Grogu, ktorý už počas svojho otváracieho víkendu zarobil šialených 140 miliónov eur. Z domácej tvorby si nenechajte ujsť pomerne novú komédiu Keď sa zhasne, ktorá ponúka nielen hviezdne herecké obsadenie, ale aj svieži pohľad na manželské problémy podané s vtipom a nadhľadom. Môžete si ju pozrieť na Apple TV+.
