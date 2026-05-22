Obľúbený príbeh ovládol rebríčky sledovanosti. Nový film má hodnotenie 70 %

Máte radi komiksy zo sveta Marvelu? Postava Punishera – Franka Castlea – opäť ožila. Tentoraz vo filme, ktorý okamžite prevalcoval streamovaciu službu a stal sa absolútnym hitom. Vďaka jeho krátkej minutáži ho zhltnete ako „jednohubku“.
Je prvý v rebríčku
Streamovaciu platformu Disney+ ovládol nový akčný triler s názvom The Punisher: One Last Kill. Premiéru mal len pred pár dňami a už teraz je prvý v rebríčku najsledovanejších filmov prakticky na celom svete vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Snímka je založená na komiksoch Marvel Comics s postavou Punishera, pričom nadväzuje na seriály Daredevil (2015 – 2018) a The Punisher (2017 – 2019), ktoré uviedol Netflix. Zároveň je prepojený aj so seriálom Daredevil: Born Again od Disney+.
Vo filme s podtitulom One Last Kill Frank Castle hľadá zmysel života, pričom ho prenasledujú duchovia jeho minulosti. Hlavnú postavu opäť stvárnil John Berthal.
Má hodnotenie 70 %
Na filmovom portáli ČSFD mu svieti slušné hodnotenie – 70 %. Podľa divákov sú však seriály od Netflixu oveľa lepšie. Tvrdia, že vo filme nie sú žiadne veľké zvraty a každý presne vie, čo sa bude diať. Navyše je skutočne krátky, má len 49 minút, takže ani nebol priestor venovať sa hlavnému hrdinovi a jeho príbehu viac do hĺbky.
