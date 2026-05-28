Zvrat v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Obvinili ďalšieho mladíka, mal podporovať Samuela

Vyšetrovanie tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje a pribudla v ňom ďalšia obvinená osoba.
Podľa informácií TV Markíza ide o spolužiaka obžalovaného Samuela. Mladík má byť obvinený zo schvaľovania trestného činu. Podľa zverejnených informácií si mal so Samuelom písať ešte pred samotným útokom.
Po útoku mal zverejniť status na sociálnej sieti
Od činu ho údajne neodhováral, ale mal ho v ňom podporovať. Taktiež mal po útoku zverejniť aj status na sociálnej sieti. Samuela v ňom označil za „bossa“ a napísal, že sa „konečne pomstil“.
Proces v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje. Na súde aktuálne vypovedajú ďalší svedkovia.
Televízia pripomína, že k útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. „Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby,“ doplnila.
