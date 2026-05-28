Zdena Studenková bez servítky prehovorila o nahote na pľaci: Bolo to pre ňu odporné

Zdena Studenková patrí dlhé desaťročia medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva. Diváci ju poznajú ako charizmatickú ženu s výnimočným talentom, ktorá dokázala presvedčivo stvárniť elegantné dámy, osudové ženy aj silné dramatické postavy.
Na televíznych obrazovkách a filmovom plátne často pôsobila sebavedomo, prirodzene a bez akýchkoľvek zábran. Mnohí si preto mohli myslieť, že intímne či odvážnejšie scény zvládala bez problémov. Realita však bola podľa jej vlastných slov úplne iná, ako píše Život. Nikto nevedel, čo sa v nej naozaj odohrávalo.
Veľký diskomfort pre ostrieľanú herečku
Skúsená herečka Zdena Studenková, ktorá nedávno prehovorila o smrti, dnes otvorene priznáva, že nahota pred kamerami pre ňu nikdy nebola prirodzená ani príjemná. Hoci počas svojej bohatej kariéry odohrala množstvo silných vzťahových či romantických scén, vo vnútri s nimi často zvádzala náročný boj. “Neznášam to. Chvalabohu, už som vo veku, keď sa to odo mňa nežiada. Je to odporné a predovšetkým voľakedy to bolo odporné. Ale ničmenej som herečka,” uviedla.
Spomenula tiež jednu hereckú rolu a scénu, ktorá bola pre ňu ťažká. “Povedzme, keď sme točili takú senzačnú inscenáciu Hollywoodske rozprávky, ktorá bola o generácii spisovateľov, ktorí emigrovali pred nacizmom do Ameriky a tam sa stretávali. Ja som tam hrala takú extravagantnú spisovateľku. A mala som jednu scénu, kde som vyšla celá nahá z kuchyne a priniesla som tortu. Bolo to veľmi nepríjemné a musíš to zvládnuť,” vysvetlila Zdena Studenková.
Ako ďalej pokračovala, zvyčajne musí herec stále vyvolávať členov zo štábu, no keď sa natáča podobná scéna, odrazu sú všetci na pľaci. “Alebo točíš scénu a režisér hovorí – túto nohu si daj trošku, hento si daj tam, ukáž, kde je ten prsník. No sú to proste odporné záležitosti a človek sa len cez ne musí dostať,” povedala úprimne a otvorene.
