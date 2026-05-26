Už čoskoro sa tu budete môcť okúpať: Jedna z najkrajších nádrží na Slovensku prešla čistením

Ružín patrí medzi najkrajšie a najobľúbenejšie vodné nádrže na Slovensku. A keďže máme za sebou prvý horúci víkend, nejeden Slovák sa už isto nevie dočkať, kedy sa v nej bude môcť okúpať. Množstvo dobrovoľníkov sa zapojilo do jej čistenia.
Patrí medzi najkrajšie v strednej Európe
Ako sme vás informovali v jednej z našich reportáží, v okolí Košíc nájdete hneď niekoľko vodných nádrží a patrí medzi ne aj Ružín. Od mesta je len na skok, niečo vyše 30 minút jazdy autom a radí sa medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Patrí dokonca medzi najkrajšie priehrady v strednej Európe.
Dojem však kazia odpadky, ktoré sa do vodnej nádrže vyplavujú okrem iného aj z okolitých čiernych skládok. Vodná nádrž bola dokonca označovaná za jednu z najviac znečistených na celkom Slovensku. Rok čo rok sa v médiách objavujú správy o tom, ako Ružín zaplavili tony odpadkov a vodohospodári musia na čistenie vynakladať nemalé úsilie a financie.
Zapojili sa desiatky dobrovoľníkov, aj potápači
Inak to nebolo ani tento rok. Web Košice Dnes pred niekoľkými dňami informoval o akcii, do ktorej sa zapojili desiatky dobrovoľníkov. Zúčastnili sa jej žiaci základných a stredných škôl, ale aj zamestnanci Košického samosprávneho kraja a obecných úradov. Zapojili sa aj starostovia obcí a dobrovoľní hasiči z Margecian a Jakloviec, ale aj Slovenský vodohospodársky podnik a občianske združenia.
Pripravených bolo viac ako 1 000 vriec na odpad a ďalšie pomôcky. Čistenie prebiehalo v troch lokalitách. Zamerané bolo na brehy, porasty a miesta, kam chodia návštevníci počas horúcich mesiacov oddychovať najradšej. Dno priehrady zas pomáhali čistiť potápači z OZ Zemplínska Šírava Diving Club.
V okolí priehrady nájdete mnoho pekných miest
Aj počas našej minuloročnej návštevy bolo jasné, že sa ľudia vskutku snažia o údržbu priehrady. Natrafili sme na viacero miest, kde stojí za to zaplávať si, zašportovať si na paddleboarde alebo sa previezť na vodnom bicykli. V okolí Ružína nájdete aj miesta na kemping či ohradené plážové lokality, napríklad Pláž Počkaj.
Ružín však ani zďaleka nie je jediné pekné miesto na kúpanie. Slovákov sme sa nedávno v ankete opýtali, kam sa chodia kúpať najradšej.
