Nižšie náklady, no dobré platy: Pozrite si najlepšie miesta v Európe, kam sa oplatí presťahovať

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Tiež uvažujete nad tým, či nie je tráva zelenšia niekde inde?

Sťahovanie zrejme behá po rozume nejednému Slovákovi, vzhľadom na neľahkú situáciu v krajine. Pozrite sa na rebríček miest v Európe, ktoré sú pre tento krok najideálnejšie.

Porovnávané boli platy, ale aj ceny potravín

Ako informuje web Euronews, Immigration Index 2026 vyhodnotil 82 krajín. Zaoberal sa napríklad cenami bývania, kúpnou silou, ale aj cenami potravín, dostupným vzdelávaním, zdravotníctvom, platovými podmienkami a celkovým pocitom spokojnosti obyvateľstva. Na prvom mieste sa umiestnilo Švajčiarsko, pričom aj minulý rok obsadilo úctyhodnú druhú priečku.

Podľa hodnotenia majú ľudia príležitosť zarobiť si, ale aj skvelý prístup k zdravotnej starostlivosti. Ľudia, ktorí sa sem prisťahovali, si tu vybudovali aj sieť migrantov. Na druhej priečke šliape Švajčiarsku na päty Island. Okrem zárobkového potenciálu sem ľudí láka aj príroda a bezpečnosť. Niet sa čo diviť, že je to jeden z najšťastnejších národov na svete.

Ilustračná foto: Unsplash

Na treťom mieste sa umiestnilo Luxembursko a štvrtú pozíciu obsadila jediná krajina mimo Európy v top 5, a to Austrália. Ak by ste zvažovali sťahovanie do Austrálie, odporúčame prečítať si náš rozhovor so Stephanie.

Ideálna krajina pre rodiny

Prvú päťku uzatvára Nemecko, za ním nasledujú v rebríčku Írsko, Spojené štáty, Dánsko, Nórsko a Španielsko. Práve Španielsko je na tom najlepšie, čo sa týka orientácie na rodiny s deťmi. Vysoké skóre dosahuje v ukazovateľoch, ako sú: možnosť čerpať materskú či otcovskú dovolenku, dostupnosť vzdelania, ale aj ročné náklady na starostlivosť o dieťa.

Ilustračná foto: Unsplash

Spoločnosť Remitly, ktorá rebríček zostavila, sa pozrela aj na to, kam sa oplatí sťahovať, ak vám najviac záleží na nákladoch na život. Pozrela sa na príjmy, ale aj výdavky súvisiace s kúpou nehnuteľnosti a s hypotékou. Na prvom mieste sa umiestnila Saudská Arábia, kde sú mzdy v porovnaní so životnými nákladmi vysoké a náklady na bývanie pre vlastníkov nehnuteľností nižšie.

V rámci Európy sa Nórsko umiestnilo najvyššie v rebríčku – obsadilo štvrté miesto. Tesne za ním sa na piatom mieste umiestnilo Dánsko.

TOP 10 najlepších krajín, kam sa oplatí presťahovať:

  1. Švajčiarsko
  2. Island
  3. Luxembursko
  4. Austrália
  5. Nemecko
  6. Írsko
  7. Spojené štáty
  8. Dánsko
  9. Nórsko
  10. Španielsko
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už čoskoro sa tu budete môcť okúpať: Jedna z najkrajších nádrží na Slovensku prešla čistením

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac