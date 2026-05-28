Nižšie náklady, no dobré platy: Pozrite si najlepšie miesta v Európe, kam sa oplatí presťahovať

Sťahovanie zrejme behá po rozume nejednému Slovákovi, vzhľadom na neľahkú situáciu v krajine. Pozrite sa na rebríček miest v Európe, ktoré sú pre tento krok najideálnejšie.
Porovnávané boli platy, ale aj ceny potravín
Ako informuje web Euronews, Immigration Index 2026 vyhodnotil 82 krajín. Zaoberal sa napríklad cenami bývania, kúpnou silou, ale aj cenami potravín, dostupným vzdelávaním, zdravotníctvom, platovými podmienkami a celkovým pocitom spokojnosti obyvateľstva. Na prvom mieste sa umiestnilo Švajčiarsko, pričom aj minulý rok obsadilo úctyhodnú druhú priečku.
Podľa hodnotenia majú ľudia príležitosť zarobiť si, ale aj skvelý prístup k zdravotnej starostlivosti. Ľudia, ktorí sa sem prisťahovali, si tu vybudovali aj sieť migrantov. Na druhej priečke šliape Švajčiarsku na päty Island. Okrem zárobkového potenciálu sem ľudí láka aj príroda a bezpečnosť. Niet sa čo diviť, že je to jeden z najšťastnejších národov na svete.
Na treťom mieste sa umiestnilo Luxembursko a štvrtú pozíciu obsadila jediná krajina mimo Európy v top 5, a to Austrália. Ak by ste zvažovali sťahovanie do Austrálie, odporúčame prečítať si náš rozhovor so Stephanie.
Ideálna krajina pre rodiny
Prvú päťku uzatvára Nemecko, za ním nasledujú v rebríčku Írsko, Spojené štáty, Dánsko, Nórsko a Španielsko. Práve Španielsko je na tom najlepšie, čo sa týka orientácie na rodiny s deťmi. Vysoké skóre dosahuje v ukazovateľoch, ako sú: možnosť čerpať materskú či otcovskú dovolenku, dostupnosť vzdelania, ale aj ročné náklady na starostlivosť o dieťa.
Spoločnosť Remitly, ktorá rebríček zostavila, sa pozrela aj na to, kam sa oplatí sťahovať, ak vám najviac záleží na nákladoch na život. Pozrela sa na príjmy, ale aj výdavky súvisiace s kúpou nehnuteľnosti a s hypotékou. Na prvom mieste sa umiestnila Saudská Arábia, kde sú mzdy v porovnaní so životnými nákladmi vysoké a náklady na bývanie pre vlastníkov nehnuteľností nižšie.
V rámci Európy sa Nórsko umiestnilo najvyššie v rebríčku – obsadilo štvrté miesto. Tesne za ním sa na piatom mieste umiestnilo Dánsko.
TOP 10 najlepších krajín, kam sa oplatí presťahovať:
- Švajčiarsko
- Island
- Luxembursko
- Austrália
- Nemecko
- Írsko
- Spojené štáty
- Dánsko
- Nórsko
- Španielsko
