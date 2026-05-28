So svetom je niečo veľmi zle: Zem môže v najbližších rokoch prekonať kritickú hranicu, vplyvy pocítime všetci

Nina Malovcová
TASR
Klimatická zmena
Nasledujúce roky môžu patriť k najteplejším v histórii.

Celosvetové priemerné teploty sa budú v najbližších piatich rokoch pravdepodobne držať na rekordnej úrovni alebo sa k nej približovať. Vyplýva to zo správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) zverejnenej vo štvrtok. Ročný priemer môže byť až o 1,9 stupňa Celzia vyšší oproti predindustriálnemu obdobiu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Nové predpovede špecializovanej agentúry OSN ukazujú, že stredná hodnota ročných teplôt blízko povrchu Zeme bude v rokoch 2026 – 2030 dosahovať o 1,3 až 1,9 stupňa Celzia viac oproti priemerom z rokov 1850 – 1900. Analýza WMO a britského Meteorologického úradu (Met Office) konštatovala 86-percentnú pravdepodobnosť, že jeden z rokov do roku 2030 prekoná rekord najteplejšieho zaznamenaného roka.

Hranica 1,5 °C môže byť opäť prekročená

Dosiaľ najvyššie teploty z roku 2024 prevýšili, aspoň dočasne, hraničnú hodnotu nárastu o 1,5 stupňa Celzia, na ktorej sa krajiny sveta dohodli pri snahách obmedziť globálne otepľovanie a vyhnúť sa jeho najnebezpečnejším dôsledkom. Podľa novej správy sa s pravdepodobnosťou 91 percent to isté stane aj v jednom z najbližších piatich rokov. Je tiež na 75 percent pravdepodobné, že stredná hodnota teplôt v rokoch 2026 – 2030 prekoná nárast o 1,5 stupňa Celzia oproti priemeru rokov 1950 – 1990.

Teploty v Arktíde v nasledujúcich piatich rokoch budú podľa predpovede o 2,8 stupňa Celzia vyššie ako priemer v rokoch 1991 – 2020. V severnej Európe by mohli byť mimoriadne vlhké zimy, čo v regióne patrí k hlavným klimatickým rizikám vzhľadom na hrozbu následných záplav.

Parížska dohoda mala obmedziť globálne otepľovanie

Krajiny sveta sa v Parížskej dohode z roku 2015 zaviazali podniknúť kroky na obmedzenie globálneho otepľovania na menej ako dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím, ako aj udržanie tohto nárastu do 1,5 stupňa Celzia, aby sa zabránilo najhorším dôsledkom nárastu morskej hladiny, sucha, záplav, horúčav a extrémnych búrok a víchric spôsobovaných klimatickou zmenou.

Vedci varujú, že otepľovanie je v súčasnosti na úrovni 1,4 stupňa Celzia oproti referenčnému obdobiu rokov 1850 – 1900, po ktorom sa celosvetovo začali vo veľkom rozsahu spaľovať fosílne palivá.

