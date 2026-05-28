Vyhľadávala ju smotánka aj mafia: Legendárna budova v Bratislave dostane druhú šancu

Foto: TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Dlhoočakávaná rekonštrukcia budovy bývalého hotela Kyjev v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky (NKP), sa posúva do ďalšej fázy. Spoločnosť Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu budovy, získala právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu. Ten je jednou z kľúčových súčastí pripravovaného projektu Arteria. TASR o tom informovala spoločnosť.

„O tento moment sme sa usilovali dlhé roky. Bolo to náročné obdobie plné výziev a prekážok, no konečne sa nám podarilo dosiahnuť dôležitý míľnik. Verím, že výsledok prinesie do centra mesta novú energiu a kvalitný mestský život,“ skonštatoval predseda predstavenstva a majiteľ spoločnosti Lordship Group Jonathan Jackson.

Projekt Arteria predstavuje podľa spoločnosti širší projekt obnovy tejto časti centra Bratislavy. Zahŕňa bývalý hotel Kyjev, nadväzujúce verejné priestory, budúce Námestie umelcov a postupnú revitalizáciu susedných objektov vrátane budov na Cintorínskej ulici. Vzniknúť má „živá“ mestská lokalita, ktorá prirodzene prepojí Kamenné námestie, Rajskú a Cintorínsku ulicu a širšie okolie bývalého hotela Kyjev.

Rekonštrukcia s rešpektom

Spoločnosť Lordship opätovne deklaruje, že rekonštrukcia bývalého hotela Kyjev bude realizovaná s rešpektom k architektonickému odkazu budovy, so zachovaním jej hodnotných prvkov a citlivým doplnením moderných technológií a funkcií. Dôležitou súčasťou prípravy projektu je podľa spoločnosti vnímavý prístup k architektúre a historickému odkazu miesta. O „citlivej“ obnove bývalého hotela hovorí dlhodobo, tvrdenia o búraní viackrát odmietla.

Foto: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / reprofoto, Facebook.com (Nové Kamenné námestie, Lordship)

„K rekonštrukcii bývalého hotela Kyjev a k tvorbe verejného priestoru v tejto časti mesta chceme pristúpiť s rešpektom a odbornosťou. Naším cieľom je citlivá rekonštrukcia, ktorá zachová hodnotné architektonické prvky budovy aj jej pôvodný objem. Zároveň ju technologicky a funkčne posunieme do 21. storočia tak, aby sme mestu priniesli vizuálne atraktívny, bezpečný a živý verejný priestor,“ podotkol výkonný riaditeľ Lordship Slovensko Peter Dovala, ktorý sa v minulosti podieľal na rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900.

Pád bývalého režimu, zvýšenie konkurencie, pochybní majitelia, ale aj problémy s peniazmi. Histórii tohto legendárneho bratislavského hotela a aj tomu, kto ho navštevoval, sme sa venovali v našom článku.

Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilnosť hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.

Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal napokon v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom mala byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty.

Developer sa následne v polovici júna 2023 voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal. Ministerstvo kultúry ako odvolací orgán vydalo rozhodnutie o potvrdení vyhlásenia za NKP koncom júna 2025, právoplatnosť nadobudlo v prvej polovici júla. Odôvodnilo to mimoriadnou architektonickou a historickou hodnotou objektov.

