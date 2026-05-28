Za dobrotu na žobrotu: Žena si do bytu vzala muža bez domova, ten ju brutálne napadol

V Nitre na Škultétyho ulici napadol muž bez domova ženu, ktorá mu chcela pomôcť. Na mieste zasahovali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry, ktorí museli voči agresívnemu útočníkovi použiť donucovacie prostriedky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre s tým, že mužovi obmedzili osobnú slobodu.
Podľa vyjadrenia polície chcela 31-ročná žena spolu so svojimi blízkymi pomôcť mužovi bez domova. Vzali ho do bytu, aby sa umyl, najedol a prenocoval. Po krátkom čase však 41-ročný muž bezdôvodne ženu fyzicky napadol, opakovane ju kopol do rôznych častí tela a následne sa jej vyhrážal, čím u nej vzbudil dôvodnú obavu o svoj život a zdravie. Poškodená zo strachu o svoj život privolala políciu.
Muž kládol odpor
Muž po príchode hliadky odmietal komunikovať, nereagoval na výzvy policajtov a kládol aktívny odpor. Na miesto bola privolaná aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ženu ošetrila a následne ju previezla do nemocnice. Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol voči mužovi obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania.
Nahlásiť chybu v článku