Česko-slovenská komédia ovládla zahraničnú streamovaciu platformu. Má známe herecké obsadenie

Klaudia Oselská
Diváci ju však označili za veľké sklamanie.

Podľa tvorcov má komédia inteligentný humor, ale diváci ho nazvali trápnym. Zdá sa, že jej nepomohlo ani známe herecké obsadenie. No aj napriek priemernému hodnoteniu teraz uspela na streamovacej platforme. 

V rebríčku najsledovanejších filmov na streamovacej platforme Apple TV+ sa objavila pomerne nová česko-slovenská komédia Keď sa zhasne, ktorá priniesla nielen hviezdne herecké obsadenie, ale aj svieži pohľad na manželské problémy podané s vtipom a nadhľadom.

V slovenských kinách mala premiéru na konci februára, no publikum nezaujala, prilákala len 44-tisíc divákov. Neuspela ani na filmovom portáli ČSFD, kde jej diváci udelili hodnotenie len 51 %. Vyčítajú jej, že pôsobí prehnane, kŕčovito a nudne. Tvrdia, že „humor je založený skôr na trápnosti ako na vtipe, dialógy nemajú šťavu a medzi postavami prakticky nefunguje žiadna chémia, takže vzťahy pôsobia umelo a nedôveryhodne“. Film dokonca označujú za veľké sklamanie.

Za snímkou stojí režisér Andy Fehu, ktorý je ako spolurežisér podpísaný pod miliónovou ONEMANSHOW: The Movie. Scenáristi filmu Michaela Doležalová a Michal Baláž tvrdia, že film nie je len obyčajnou romantickou komédiou, ale ponúka aj inteligentný humor a nečakané zvraty.

Hlavnú ženskú postavu Ninu, ktorá je ambiciózna šéfkuchárka, stvárnila známa česká herečka Petra Hřebíčková a jej manžela Richarda, ktorý je úspešný gynekológ, si zahral obľúbený slovenský herec Tomáš Maštalír.

Manželstvo Niny a Richarda je však v troskách a rozvod, ktorý by mal byť jasnou cestou von, komplikuje kuriózna zmluva. Kedysi pod vplyvom alkoholu podpísaný obrúsok im totiž diktuje, že ten, kto zaviní rozpad vzťahu, nedostane zo spoločného majetku nič. A tak sa začne rafinovaný boj o to, kto koho skôr podvedie.

Vo filme sa objavili aj ďalší známi českí a slovenskí herci – Petra Polnišová, Vojtěch Kotek, Martin Pechlát Lucie Vondráčková.

Jedným z veľkých lákadiel filmu je aj jeho prepojenie s vysokou gastronómiou. Menu reštaurácie 7 hriechov z filmu nevzniklo len v scenári. Na jeho tvorbe sa podieľal michelinský šéfkuchár Oldřich Sahajdák z La Degustation Bohême Bourgeoise, pričom každý chod symbolizuje jeden zo siedmich smrteľných hriechov, čím dodáva príbehu ešte väčšiu hĺbku a štipku provokácie.

