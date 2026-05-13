Nový seriál si zamilovali diváci z celého sveta. Páči sa im sarkasticky vtipný dej

Dokážete sa zasmiať na sarkastickom humore, ktorý je aj trochu cynický, drsný či dokonca čierny? Ak je vaša odpoveď áno, nový seriál, v ktorom sa z boháča stal zlodej, sa vám rozhodne bude páčiť.
Máte radšej filmy alebo seriály? Ak ste skôr seriáloví maniaci, máme pre vás ďalší skvelý tip. Americký komediálno-kriminály seriál s názvom Your Friends & Neighbors vystrelil na vrchol rebríčku najsledovanejších titulov na streamovacej platforme Apple TV+ prakticky na celom svete vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Z boháča zlodej
Seriál rozpráva o mužovi, ktorý je finančný žralok, no po rozvode sa ocitne bez práce, preto začne okrádať svojich bohatých susedov. Krádeže ho vzrušujú zvláštnym spôsobom, ale tento jeho nový koníček, ktorý ho drží nad vodou, je oveľa smrteľnejší, ako si myslel.
Seriál ponúka dve série; prvá séria s deviatimi epizódami mala premiéru na jeseň 2025 a druhá s desiatimi epizódami a hodinovou minutážou len pred mesiacom. Zatiaľ si však môžete pozrieť len 6 častí, pričom každý týždeň vychádza jedna nová. Navyše je potvrdená príprava už aj tretej série.
Diváci mu udelili slušné hodnotenie – prvej sérii na portáli ČSFD svieti 76 % a druhej sérii 70 %, rating na IMDb je podobný – 7.7/10. No na Rotten Tomatoes je hodnotenie sérií odlišné, kým prvá séria získala až 83 %, druhá len 66 %. U kritikov je to presne naopak, prvej sérii udelili 79 % a druhej až 89 %. Diváci ocenili najmä „sarkasticky vtipný“ dej.
