Zatvorí sa celý závod, o prácu príde 350 ľudí. Koniec známeho výrobcu bude pre región tvrdá rana

Nemecký výrobca batérií Varta oznámil, že zatvára závod v južnom Bavorsku v dôsledku straty významného zákazníka, pričom o prácu príde 350 zamestnancov.
Noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a Augsburger Allgemeine uviedli, že zákazníkom, ktorý už nebude kupovať batérie vyrobené v závode Nördlingen, je americká spoločnosť Apple, ktorá má v úmysle nakupovať batérie z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa FAZ bola rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní cena. Apple a Varta sa k týmto tvrdeniam nevyjadrili.
Nové kontrakty nestačia
Bavorský minister hospodárstva Hubert Aiwanger označil zatvorenie závodu v meste Nördlingen za „ťažkú ranu“ pre región a za „ďalší varovný signál“ pre nemeckú ekonomiku. Spoločnosť Varta nedávno prešla rozsiahlou reštrukturalizáciou po tom, ako v roku 2024 skončila v strate 64,5 milióna eur.
Hoci sa firme v ostatných mesiacoch podarilo zabezpečiť nových zákazníkov, nové kontrakty „ani zďaleka nestačia“ na záchranu závodu v Nördlingene, povedal šéf spoločnosti Varta Michael Ostermann pre ekonomický časopis WirtschaftsWoche.
